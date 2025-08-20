Học CNTT tại Aptech: Vững kỹ năng thực chiến, sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu

Các cuộc thi công nghệ chính là "phòng tập" để học viên thử thách bản thân, buộc họ phải vận dụng kiến thức, phối hợp nhóm, giải quyết bài toán theo yêu cầu doanh nghiệp và thuyết trình trước hội đồng chuyên môn. Techwiz – cuộc thi thường niên quy mô toàn cầu do Tập đoàn Aptech tổ chức – là minh chứng điển hình. Sân chơi này quy tụ học viên từ nhiều quốc gia, với hạng mục thi bám sát xu hướng công nghệ, vừa thử thách kỹ thuật chuyên môn vừa rèn luyện kỹ năng mềm, giúp học viên tích lũy trải nghiệm trước khi bước vào thị trường lao động.

"Công thức" đào tạo thành công tại Aptech

Aptech chú trọng phát triển toàn diện cho học viên với hàng loạt hoạt động ý nghĩa

Để học viên tự tin chinh phục các sân chơi công nghệ quốc tế cũng như sẵn sàng gia nhập thị trường lao động, Aptech đã xây dựng một "hậu phương" vững chắc với hai chuyên ngành đào tạo trọng điểm: Công nghệ phần mềm và Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo. Giáo trình được thiết kế theo chuẩn quốc tế, liên tục cập nhật và từ năm 2025 đã tích hợp AI vào chương trình đào tạo lập trình viên. Sự kết hợp nhuần nhuyễn lý thuyết với thực hành qua các dự án mô phỏng môi trường doanh nghiệp, giúp học viên vừa vững chuyên môn vừa rèn luyện kỹ năng mềm như teamwork, tư duy phản biện, giao tiếp…, tạo nền tảng cho sự nghiệp sau này.

Song song với chương trình học, đội ngũ giảng viên hay mentor cũng chính là điểm tựa quan trọng. Không chỉ truyền đạt kiến thức, họ còn đóng vai trò cố vấn chiến lược và động viên tinh thần để học viên tiến bộ bền vững, thầy Hồ Nhựt Minh – Giảng viên chuyên ngành Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo tại Aptech – đã chia sẻ: "Mentors là người đồng hành xuyên suốt, từ tư vấn chiến lược, lựa chọn công nghệ, giải đáp những khó khăn về mặt kỹ thuật đến theo dõi tiến độ, động viên tinh thần và duy trì sự gắn kết đội nhóm". Đây cũng chính là nền tảng giúp học viên Aptech tự tin phát triển kỹ năng, sẵn sàng đối diện với những thử thách thực tế.

Giảng viên Aptech vừa truyền đạt kiến thức vừa truyền cảm hứng để học viên chinh phục thử thách

Hơn thế nữa, Aptech còn tạo dựng môi trường "cọ xát" đa dạng với các workshop, seminar chuyên ngành, tham quan doanh nghiệp hay những sân chơi học thuật... Các hoạt động này là cơ hội để học viên áp dụng kiến thức vào thực tế, nâng cao kỹ năng và trưởng thành trong tư duy công nghệ.

Chính nhờ chương trình thực tiễn, sự đồng hành của giảng viên và môi trường rèn luyện phong phú ấy, đội The Avengers đã tự tin tỏa sáng và giành chiến thắng tại Techwiz 2024, minh chứng rõ nét cho sức mạnh đào tạo của Aptech.

Techwiz – Bước ngoặt khẳng định năng lực học viên Aptech

Tại Techwiz mùa 5, đội thi The Avengers của Aptech D5 – Aptech Nguyễn Kiệm đã để lại dấu ấn với ngôi vị Quán quân hạng mục GenAI Smart Solutions. Chia sẻ về thành công này, đại diện đội bộc bạch: "Mục tiêu của team là tạo ra giải pháp ứng dụng AI/ML để phân tích dữ liệu kinh doanh và giải quyết các vấn đề thực tế. Thách thức lớn nhất là xử lý dữ liệu lớn và chọn thuật toán phù hợp. Nhờ sự hướng dẫn tận tình từ Thầy Hồ Nhựt Minh và tinh thần đồng đội, chúng em đã hoàn thiện một giải pháp vừa chuẩn về kỹ thuật, vừa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Chúng em nghĩ đó cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của dự án là tiếp cận vấn đề thực tiễn và giải pháp có tính ứng dụng cao".

THE AVENGERS – Quán quân hạng mục GenAI Smart Solutions tại Techwiz 2024

Đồng hành cùng đội, thầy Hồ Nhựt Minh cho biết: Điều đáng khen ở đội là tinh thần tự học, tự rèn luyện, đội đã làm quen và triển khai thành công GenAI – một công nghệ hoàn toàn mới. Sự tiến bộ qua từng giai đoạn, lên kế hoạch, triển khai đến thuyết trình, cho thấy đội không chỉ vững kỹ thuật mà còn trưởng thành về kỹ năng làm việc và tư duy giải quyết vấn đề". Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào cho đội The Avengers, mà còn phản ánh sức mạnh của mô hình đào tạo tại Aptech – nơi học viên được truyền cảm hứng, rèn luyện toàn diện và sẵn sàng tỏa sáng trong lĩnh vực công nghệ.

Techwiz 6 sẽ trở lại vào tháng 9/2025 với nhiều chủ đề công nghệ mới, tiếp tục mở rộng cơ hội cho học viên Aptech thử sức trên đấu trường quốc tế. Các hạng mục thi năm nay bám sát xu hướng như phát triển website đa nền tảng, xây dựng ứng dụng full-stack hay thiết kế game bằng Unity, tạo môi trường để học viên vừa cập nhật xu hướng vừa khẳng định bản thân trong môi trường toàn cầu. Tổng giá trị giải thưởng gồm tiền mặt, học bổng và chứng nhận quốc tế sẽ dành cho những đội xuất sắc nhất.

