Học cách thế hệ trẻ tối giản chi phí, thanh toán từ A-Z mọi hóa đơn để cuộc sống bớt “cồng kềnh”

Tiền mặt không còn là ưu tiên trong túi GenZ

Là thế hệ sinh ra trong thời đại 4.0, GenZ đang dần được biết như "Thế hệ không tiền mặt (Cashless Generation)" bởi đã quen thuộc với các hình thức thanh toán kỹ thuật số như chuyển khoản, quét mã QR, thanh toán không tiếp xúc…

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, các khoản chi tiêu thường ngày, từ ăn trưa, cà phê tới hóa đơn điện - nước đều có thể thanh toán dễ dàng. Tiền mặt cũng vì thế nền dần trở nên "thất thế" trong mắt thế hệ trẻ.

Không chỉ nhanh chóng và tiện lợi, "sống không tiền mặt" còn giúp người trẻ tránh nhiều phiền toái như quên ví, nhầm lẫn tiền, tiêu không kiểm soát…

"Không phải đếm tiền, tìm tiền lẻ, mọi giao dịch chỉ thực hiện khoảng vài giây là xong", Nhật Minh, sinh viên Đại học Mở (2002), nói về việc thanh toán số trên ứng dụng quen thuộc Viettel Money. “Do mình là đứa hay quên ví, nên cách thanh toán này rất tiện lợi. Mọi khoản tiền cần thiết mình cũng chuyển vào tài khoản để dễ dàng kiểm soát chi tiêu.”

Cũng giống Nhật Minh, nhân viên văn phòng thế hệ GenZ - Thảo My (1998) cho biết: “Mình hay quét QR Code để thanh toán cho các nhu cầu cá nhân vì tiện lợi hơn nhiều so với thanh toán bằng tiền mặt. Ví điện tử giúp mình quản lý được chi tiêu khi có thể dễ dàng xem lại lịch sử giao dịch. Phương thức thanh toán này cũng an toàn hơn khi mình không phải mở ví để lấy tiền, tránh trường hợp vô tình làm mất tiền”.

Theo một nghiên cứu của Morgan Stanley, 60% GenZ bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh trước 14 tuổi. Do đó, thói quen chi tiêu tài chính của GenZ có sự khác biệt, với việc ưu tiên vào chất lượng và tính trải nghiệm, nhiều hơn so với các thế hệ khác.

Thanh toán tất tần tật từ hóa đơn điện, nước... online

Gác lại nỗi lo ra đường quên ví hay tiền mặt, với một chiếc điện thoại thông minh, những GenZ như Nhật Minh hay Thảo My hoàn toàn có thể xử lý hầu hết các giao dịch thường ngày.

Câu chuyện chậm trễ hay quên trả hóa đơn điện, nước, Internet cũng không còn xảy đến bởi hầu hết các ví điện tử như Viettel Money đều tích hợp chức năng thanh toán hóa đơn online, hoặc tự động thanh toán định kỳ. Một ưu điểm khác là lịch sử giao dịch đều được ghi lại rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ các hóa đơn mỗi tháng.

Có khá nhiều ứng dụng ví điện tử thực hiện được thanh toán hóa đơn điện, nước... Tuy nhiên, với Viettel Money, ứng dụng này còn đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn mỗi khi thực hiện thanh toán các loại hóa đơn điện, nước.

Để thực hiện thanh toán trả tiền điện qua hệ sinh thái tài chính số toàn dân Viettel Money thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi đã tải thành công ứng dụng bạn thực hiện đăng ký tài khoản và đăng nhập, ứng dụng Viettel Money hiện đang có mặt trên iPhone (iOS) và Android.

Bước 2: Mục Hóa Đơn-> Chọn Tiền điện

Bước 3: Nhập mã khách hàng (mã trên hóa đơn tiền điện), thường bắt đầu bằng PA, PE, PB,..

Bước 4: Chọn thanh toán

Bước 5: Nhập mật khẩu, mã OTP và hoàn thành thanh toán

Hiện Viettel Money cũng có chương trình ưu đãi cho khách hàng thanh toán tiền điện qua ứng dụng:

- Hoàn tiền 20.000 VNĐ vào tài khoản ViettelPay tối đa 72h kể từ thời điểm thanh toán thành công, áp dụng với hóa đơn tiền điện tối thiểu 100.000đ.

- Tặng 01 Voucher mua data giảm giá 30.000 VNĐ khi khách hàng đăng ký thành công thanh toán tiền điện tự động lần đầu trên ứng dụng Viettel Money.

Thời gian: Từ 01/10/2023 đến 31/03/2024.