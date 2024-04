"Hoàng tử nhạc số" Vpop trở lại: Hát thế nào mà dân tình nức nở "tưởng không suy mà suy không tưởng"?

20h tối 8/4, GREY D chính thức trở lại với sản phẩm cá nhân. MV gây ấn tượng từ khi công bố dự án nhờ hình ảnh lung linh, đoạn nhá hàng bắt tai và tên gọi độc đáo: Nhạt-fine. Không mất quá nhiều thời gian để nhạc phẩm được đón nhận, màn comeback của "hoàng tử nhạc số" Vpop được dân tình trông đợi. Ngay sau khi MV lên sóng, GREY D nhận về cơn mưa lời khen nhờ sản phẩm chỉn chu từ phần nhìn đến phần nghe.

GREY D - ‘nhạt-fine’

Mở đầu với lời giới thiệu "All it takes is one song to bring back a thousand memories" (tạm dịch: Chỉ cần một bài hát là đủ để gợi lại hàng ngàn ký ức), Nhạt-fine là hành trình cảm xúc được GREY D mang đến bằng âm nhạc. Ca khúc vào đầu bằng intro cực kỳ nịnh tai, nhịp nhanh và cuốn, tạo không gian bởi nhạc cụ dây là sở trường của nhà sản xuất TDK. Toàn bộ bản phối được thực hiện chỉn chu, "nhạc bay" nhưng vẫn khiến khán giả suy khi nghe rõ ca từ.

Tình yêu và nỗi buồn hợp - tan được GREY D khắc họa tinh tế

Nội dung của Nhạt-fine được GREY D viết tiếp từ bản hit năm 2023 - Đưa Em Về Nhà. Nam ca sĩ Gen Z ẩn dụ về sự tan vỡ, đơn độc qua câu chuyện "nhà ai nấy về". Tình yêu và nỗi buồn hợp - tan được GREY D khắc họa theo hướng chấp nhận sự thay đổi, trân trọng thời gian đã qua và chúc phúc cho người mình từng thương. Nỗi buồn vẫn ở đấy, anh chàng cũng cực kỳ thành thật với cảm xúc của người ở lại.

MV một nửa được quay tại Nhật Bản

MV Nhạt-fine được thực hiện một nửa phân lượng tại Nhật Bản, nơi GREY D đắm chìm trong âm nhạc và những nốt phiêu cảm xúc. Dòng hồi tưởng của GREY D trở về lần đầu gặp người yêu - đóng cặp với Linh Ngọc Đàm, mang đến 2 chiều không gian đan xen nhau. GREY D và Linh Ngọc Đàm diễn xuất ăn ý trong lần đầu hợp tác, tạo nên "bữa tiệc visual" khiến dân tình không thể rời mắt.

GREY D và Linh Ngọc Đàm diễn xuất ăn ý trong lần đầu hợp tác

Tình yêu trải qua đủ cung bậc từ hạnh phúc đến cãi vã

Nhưng cuối cùng, cả hai đều trân trọng nhau dù chọn chia xa

Về định hướng sản phẩm, công ty chủ quản ST.319 tạo mọi điều kiện để GREY D phát triển thế mạnh âm nhạc của mình. Phần hình ảnh được tinh giản, tập trung vào cảm xúc chân thật, đẩy âm nhạc thành điểm nhấn toàn sản phẩm.

So với những bản hit trước đó, khả năng sáng tác của GREY D ở Nhạt-fine cho thấy sự trưởng thành, chiêm nghiệm mà vẫn tạo được giai điệu nhẹ nhàng, nịnh tai. Nỗi buồn của mỗi người đều hoá "Tây Thi", đẹp đẽ và đáng trân trọng qua âm nhạc của chàng nghệ sĩ trẻ.

Sau khi Nhạt-fine lên sóng, GREY D nhận về cơn mưa lời khen

Sau khi Nhạt-fine lên sóng, GREY D nhận về cơn mưa lời khen. Dân tình nức nở với ca khúc "tưởng không suy mà suy không tưởng". Dường như ai cũng cảm nhận được một phần câu chuyện của mình ở chủ đề âm nhạc rất chung - tình yêu đôi lứa đã nhạt phai, được khai thác một cách tinh tế. Ca khúc hứa hẹn sẽ được fan nhạc liên tục replay, lập nên nhiều thành tích mới cho "hoàng tử nhạc số" Vpop.