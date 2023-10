"Hoàng tử lai" Daniel Henney bất ngờ cưới mỹ nhân Nhật sau 5 năm chối đây đẩy chuyện hẹn hò

Vào ngày 20/10, SPOTV News đưa tin độc quyền Daniel Henney bí mật kết hôn với bạn gái Ru Kumagai ở Mỹ. Họ sẽ nên vợ nên chồng bằng 1 đám cưới nhỏ và riêng tư, chỉ có gia đình và những người bạn bè thân thiết được mời tham dự. Thời gian và địa điểm cụ thể đều không được công ty quản lý tiết lộ.

Được biết cặp đôi đã hẹn hò được 5 năm, nhiều lần để lộ "hint" nhưng đều phủ nhận mối quan hệ trên truyền thông. "Hoàng tử lai" đình đám và vợ ban đầu là những người đồng nghiệp thân thiết, sau đó dần nảy sinh tình cảm yêu đương, cuối cùng là trở thành bạn đời.

Daniel Henney kết hôn với bạn gái người Mỹ gốc Nhật sau 5 năm hẹn hò

Cặp đôi từng để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò nhưng đều lên tiếng phủ nhận mối quan hệ

Daniel Henney là nam thần lai đình đám của màn ảnh xứ Hàn. Anh sinh năm 1979 và bắt đầu làm người mẫu từ năm 2001. Đến năm 2005, tên tuổi Daniel Henney vụt sáng với vai diễn trong Tên Tôi Là Kim Sam Soon. Tài tử 44 tuổi còn tham gia loạt bom tấn Hollywood như X-Men Origins: Wolverine, Criminal Minds và Wheel of Time. Anh từng vướng tin đồn hẹn hò với dàn mỹ nhân Maggie Q, Jung Ryeo Won, Jessica Jung nhưng đều lên tiếng phủ nhận.

Trong khi đó, bà xã Daniel Henney năm nay 30 tuổi, là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ gốc Nhật. Ru Kumagai từng xuất hiện trong phim 911, Only The Brave, Good Trouble, Ryan Hansen Solves Crime on Television, Forest Without Love...

Daniel Henney và bà xã đều có sự nghiệp phim ảnh vững chắc

Nguồn: SPOTV News