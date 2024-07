Hoàng Thuỳ và Hương Giang “như nước với lửa” khi cùng nói về người yêu cũ

Người yêu cũ luôn là chủ đề không bao giờ nhàm chán và tình cũ của mỹ nhân nổi tiếng với cư dân mạng thì càng được quan tâm hơn. Hoa hậu Hương Giang và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Hoàng Thùy cũng không ngoại lệ bởi cả 2 đều từng có những chia sẻ về người cũ gây chú ý.

Hương Giang: Không bao giờ nói xấu người yêu cũ

Thường xuyên nói đạo lý về tình yêu và tình trường khá rộn ràng nên Hương Giang có không ít lần nhắc đến người yêu cũ.

Hồi tháng 6/2023, cô chia sẻ với Hồ Ngọc Hà rằng những người cũ của mình rất tuyệt vời và quan điểm của cô là “không bao giờ nói xấu người yêu cũ”. Trong quá trình yêu đương, nếu người yêu nói dối thì cô sẽ xem xét mức độ để có thể tha thứ hoặc biến họ trở thành người yêu cũ.

“Trong tất cả những cuộc tình trước đây, em có một cái may mắn là luôn luôn được yêu những người đàn ông rất tuyệt vời. Theo em thì họ chưa nói dối bất kỳ điều gì hoặc có thể em không biết. Nhưng nếu có đi chăng nữa thì quan điểm của em là 1 câu cũng không bao giờ nói xấu người yêu cũ” - Hương Giang nói.

Hương Giang

Ở thời điểm Hương Giang và Matt Liu chia tay, cô cũng ra mặt bênh vực bạn trai cũ. Khi đó Matt Liu bị gọi tên vì nàng Hậu ra mắt ca khúc liên quan đến chuyện phụ nữ bị phản bội, nhiều người cho rằng cô ẩn ý nguyên nhân tan vỡ. Giữa bão dư luận, nữ ca sĩ đích thân lên tiếng bảo vệ bạn trai cũ:

"Tôi chưa bao giờ kể chuyện gì về cuộc đời mình trong các sản phẩm nên mong mọi người không suy diễn, tránh ảnh hưởng tới những người không liên quan. Tôi và Matt chia tay nhẹ nhàng. Đến giờ, chúng tôi vẫn ủng hộ nhau trong công việc, cuộc sống. Là một người bạn, tôi muốn bảo vệ Matt khỏi những đồn đoán tiêu cực".

Hương Giang và Matt Liu

Hoàng Thuỳ công khai “bóc phốt” người yêu cũ

Ngược lại với Hương Giang, Hoàng Thuỳ lại công khai kể chuyện bị người yêu cũ lừa dối.

Hồi đầu năm nay, cô bất ngờ đăng bài nhắc đến tình cũ và viết: "Ngày xửa ngày xưa, có anh người yêu cũ, mình đi xa là thấy anh khóc, nói nhớ mình, lúc đó tưởng ảnh yêu mình thật. Mãi một thời gian sau mới biết 'trôn trôn Việt Nam'. Thi thoảng nghĩ lại các người yêu cũ thấy vui vui, nhưng tui vẫn không bao giờ mất niềm tin vào tình yêu nhé".

Hoàng Thuỳ

Trước đó vào năm 2019, Hoàng Thuỳ cũng thừa nhận mình từng lụy người yêu cũ hậu chia tay. "Gặp lại người yêu cũ dường như không có cảm xúc gì. Nghĩ lại lúc chia tay mình đau khổ hơn 1 năm trời, chết đi sống lại. Đúng, người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi vết thương. Nên mọi thứ cứ nghĩ nó đơn giản thôi" - cô viết.

Ở cả 2 bài đăng, cô không chỉ đích danh người yêu cũ nào nên khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên đến hiện tại, điều này vẫn là một bí ẩn.

Đường tình duyên lận đận của 2 mỹ nhân

Dù có thái độ khá khác biệt về người yêu cũ nhưng không thể phủ nhận chuyện cả 2 mỹ nhân đều có tình duyên lận đận.

Hương Giang từng công khai hẹn hò với Criss Lai - bạn đồng hành trong chương trình "Cuộc đua kỳ thú" mùa thứ ba vào năm 2014. Tuy nhiên, 2 năm sau, cả hai đã "đường ai nấy đi" vì khoảng cách địa lý. Đồng thời, Hoa hậu cho biết cặp đôi có "quá nhiều khác biệt" cũng như tính cách Criss "khá gia trưởng và kiểm soát cô".

Hương Giang và Criss Lai

Một thời gian sau, khi tham gia chương trình "Người ấy là ai", Hương Giang và Matt Liu đã có cơ hội tìm hiểu, gặp gỡ nhau. Matt Liu có quốc tịch Singapore, kém bạn gái 3 tuổi, là CEO của một công ty cơ khí và là một "tay chơi" hàng hiệu. Tuy nhiên, cuộc tình của họ cũng đã kết thúc sau 2 năm yêu nhau khiến nhiều người tiếc nuối.

Chiều 19/8/2022, trên trang cá nhân, Hương Giang viết: “Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Always beside you my special man (Tạm dịch: Luôn bên cạnh bạn, người đàn ông đặc biệt của tôi)”.

Kể từ đó đến nay, nàng Hậu vướng nghi vấn hẹn hò với một vài trai trẻ và mới nhất là TikToker Phú Cường (sinh năm 2003). Cả 2 thường xuyên cùng xuất hiện trong các livestream và thoải mái dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc đặc biệt và ánh mắt tình cảm. Tuy nhiên cặp đôi chưa có bất kỳ chia sẻ chính thức nào về mối quan hệ này.

Hương Giang và Phú Cường

Về phần Hoàng Thuỳ, cô từng có thời gian hẹn hò với bạn trai ngoại quốc, cả hai gặp gỡ và tìm hiểu nhau trong giai đoạn cô làm việc tại Anh vào khoảng năm 2016. Đến năm 2018, siêu mẫu thông báo đã tan vỡ, lý do là vì khoảng cách địa lý và cả hai vẫn giữ tình cảm tốt đẹp dù không thể tiếp tục đồng hành.

Vào tháng 12/2020, Hoàng Thuỳ đăng ảnh bên một người đàn ông giấu mặt kèm câu nói ngọt ngào: "Tất cả những gì em muốn trong Giáng sinh là anh". Tuy nhiên, Hoàng Thuỳ không tiết lộ thông tin liên quan đến "nửa kia" trước công chúng. Những năm gần đây, nàng hậu cũng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Một trong những khoảnh khắc hiếm hoi của người yêu cũ được Hoàng Thuỳ đăng tải

(Tổng hợp)