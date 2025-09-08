Hoàng Dũng lần đầu tìm hiểu lịch sử bằng công nghệ, Tăng Duy Tân chia sẻ về mạch nguồn sáng tạo tại triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”

Nằm trong khuôn khổ triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc", triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều nghệ sĩ và những gương mặt có sức ảnh hưởng với giới trẻ. Ở đó, lòng yêu nước được khơi dậy qua những trải nghiệm độc đáo. Và chính lòng yêu nước cũng là mạch nguồn cho những sáng tạo của họ trong thời đại hội nhập.

"Chạm" vào lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại số

Có mặt ở triển lãm trong ngày đầu khai mạc (ngày 28/8), ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng nói đây là lần đầu tiên anh được tiếp cận lịch sử qua công nghệ hiện đại như thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), mapping… Nam ca sĩ ấn tượng nhất với phân khu 7 - không gian tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 12 Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ. Á quân Giọng hát Việt 2015 cũng tỏ ra thích thú với sách tương tác - trang sách được số hóa giúp người xem dễ dàng tiếp cận tư liệu, hình ảnh và văn bản về các kỳ Đại hội chỉ bằng một cú chạm tay.

Tự hào, biết ơn, xúc động cũng là cảm xúc của các nghệ sĩ trẻ - thí sinh trong chương trình "Tân binh toàn năng" sau khi tham gia hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Đảng, thuộc khuôn khổ của triển lãm. Vốn chỉ biết đến Tuyên ngôn Độc lập, Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 qua những trang sách, các nghệ sĩ trẻ tỏ ra bất ngờ khi lịch sử được tái hiện đầy cảm xúc trên sân khấu bán thực cảnh, màn hình LED hay các công nghệ tương tác…

Bạn Lâm Anh bày tỏ: "Mình như được học lại, ôn lại lịch sử nhưng bằng những trải nghiệm sống động hơn, gần gũi hơn, dễ hiểu hơn. Và càng hiểu thì mình càng thấm thía giá trị của hòa bình, thấy biết ơn thế hệ ông cha, những người đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập, tự do cho đất nước".

"Nhắm mắt lại, mình có cảm giác như đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình trong mùa thu lịch sử năm 1945, nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" - bạn Hồ Đông Quan bồi hồi.

Lòng yêu nước – mạch nguồn của sáng tạo nghệ thuật

Nằm trong khuôn khổ của triển lãm, tọa đàm "ADN Kỷ nguyên vươn mình: Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phát triển công nghiệp văn hóa trong thời đại số" cũng thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Tại đây, các nghệ sĩ trẻ đã có cơ hội trải lòng về tinh thần yêu nước và trách nhiệm sáng tạo, thể hiện sự tiếp nối của thế hệ trẻ trong gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Với nhạc sĩ, ca sĩ Tăng Duy Tân, tình yêu nước chính là nguồn cảm hứng lớn nhất để anh đưa những giá trị văn hóa Việt vào trong các tác phẩm âm nhạc. Anh tiết lộ, ca khúc từng gây sốt "Bên trên tầng lầu" cũng được lấy cảm hứng từ các ca khúc cách mạng, nhưng được biến tấu về nhịp điệu để vừa mới mẻ, vừa thân thuộc với khán giả trẻ.

Là người đứng sau thành công của nhiều chương trình nghệ thuật quy mô, mới đây nhất là chương trình âm nhạc "Tổ quốc trong tim", đạo diễn Đặng Lê Minh Trí luôn tâm niệm cần giữ nguyên bản sắc, hồn cốt, giá trị khi thực hiện bất cứ tác phẩm nào. Điều này khiến anh gặp phải thách thức không nhỏ: phải dung hòa giữa những bài ca cách mạng và dòng nhạc trẻ, kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại.

Giải pháp của nam đạo diễn là "khoác áo mới" cho những giai điệu quen thuộc bằng bản phối mang hơi thở thời đại, đồng thời đặt nhạc trẻ trong cùng không gian cảm xúc với những bài ca đi cùng năm tháng ấy. Khi ấy, ranh giới giữa hai thể loại sẽ biến mất, chỉ còn lại cảm xúc và chính khán giả sẽ là người kết nối hai dòng chảy ấy bằng trái tim của họ. Bởi theo anh, điểm chung lớn nhất để kết nối tất cả người Việt Nam, bất kể thuộc thế hệ nào, ở đâu, làm việc hay hoạt động trong lĩnh vực gì, chính là lòng yêu nước.

Về việc đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói có ba điều quan trọng nhất cần gìn giữ: thứ nhất, di sản là cốt lõi - chất liệu cho những câu chuyện và cũng tài sản trí tuệ vô cùng lớn để "bán" được cho công chúng; thứ hai là sự sáng tạo trong sản phẩm; và cuối cùng là tiếp cận nền tảng số để lan tỏa, khơi gợi giá trị liên quan.

Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia từ ngày 28/8 - 15/9. Ngoài tham quan trực tiếp, người dân có thể trải nghiệm phiên bản trực tuyến 3D 360 độ của triển lãm tại địa chỉ dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm và thao tác theo hướng dẫn.