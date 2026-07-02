Hoàng Dũng, Khoai Lang Thang và Bùi Công Nam bất ngờ lập Team Dịu Nhẹ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Mới đây, sự xuất hiện của Team Dịu Nhẹ với bộ ba Hoàng Dũng, Khoai Lang Thang và Bùi Công Nam đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội. Dù hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, cả ba đều gặp nhau ở một "tần số" chung: cùng chọn cho mình lối sống khỏe một cách nhẹ nhàng phù hợp với tích cách

Cuộc hội ngộ của những tâm hồn “dịu nhẹ”

Nếu Hoàng Dũng khiến người ta nhớ đến hình ảnh một nam nghệ sĩ đa tài với những bản nhạc mang năng lượng tuổi trẻ, thì Khoai Lang Thang lại là đại diện cho những hành trình xê dịch, nơi mỗi câu chuyện văn hóa, ẩm thực đều được cảm nhận bằng sự quan sát và kết nối chân thành. Còn Bùi Công Nam, người đứng sau nhiều ca khúc đình đám luôn để lại ấn tượng với hình ảnh người nghệ sĩ gần gũi qua cách anh tìm niềm vui từ những điều bình dị trong cuộc sống.

Mới đây giới trẻ lại được dịp bất ngờ bắt gặp sự đồng điệu của Hoàng Dũng, Khoai Lang Thang và Bùi Công Nam khi cả ba cùng chia sẻ những "bí kíp dịu nhẹ" cho hành trình khởi đầu lối sống khỏe cùng La Vie vị Dịu Nhẹ.

Với Hoàng Dũng, “bí kíp dịu nhẹ” bắt đầu từ một thói quen đơn giản đến mức nhiều người thường bỏ quên: uống đủ nước khoáng mỗi ngày. Nam ca sĩ chia sẻ rằng anh luôn nhắc bản thân duy trì thói quen này dù lịch trình có bận rộn đến đâu. Bên cạnh đó, hình ảnh chiếc Dây Dịu Nhẹ được Hoàng Dũng gọi vui là "bía mới" cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trong khi đó, Bùi Công Nam lại chia sẻ về một fashion-item không thể thiếu trong tủ đồ. Đó chính là Dây Dịu Nhẹ - món phụ kiện mà nam ca sĩ thường xuyên mang theo trong những hoạt động thường nhật. Với thiết kế gọn nhẹ và dễ phối đồ, món phụ kiện này giúp việc mang theo chai nước khoáng trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống hằng ngày, và quan trọng hơn, giúp anh duy trì thói quen uống nước đều đặn mỗi ngày.

Còn với Khoai Lang Thang, người luôn gắn liền với những câu chuyện ẩm thực và trải nghiệm địa phương, sống khỏe không đồng nghĩa với việc từ bỏ niềm vui ăn uống. Thay vào đó, nam travel blogger lựa chọn bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, nhẹ nhàng và dễ duy trì trong cuộc sống thường ngày. Trong chia sẻ của mình, Khoai cho biết anh đồng hành cùng La Vie vị Dịu Nhẹ nhờ vị dịu nhẹ dễ uống, giúp bổ sung khoáng chất thiên nhiên cho cơ thể, một cách khởi đầu lối sống khỏe nhẹ nhàng mà vẫn được tận hưởng những món ăn yêu thích.

Khởi đầu dịu nhẹ tới lối sống khỏe

Từ những chia sẻ của Hoàng Dũng, Khoai Lang Thang và Bùi Công Nam, có thể thấy hành trình hướng tới lối sống khỏe không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn lao. Đôi khi, điều quan trọng hơn cả là tìm được một cách bắt đầu phù hợp với nhịp sống của mình.

Đó cũng chính là tinh thần mà La Vie vị Dịu Nhẹ muốn lan tỏa thông qua thông điệp "Khởi đầu dịu nhẹ tới lối sống khỏe".

Với vị Dịu Nhẹ dễ uống được 97% người dùng yêu thích (*), La Vie vị Dịu Nhẹ giúp việc bổ sung nước khoáng mỗi ngày trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn. Bên cạnh đó, sản phẩm còn cung cấp 4 khoáng chất thiên nhiên, góp phần tái tạo tâm trí và cơ thể, đồng hành cùng người dùng trong những hoạt động thường nhật.

Thói quen uống đủ nước giờ trở nên dễ dàng hơn với Dây Dịu Nhẹ. Không chỉ đơn thuần là một phụ kiện mang theo chai nước khoáng, Dây Dịu Nhẹ được thiết kế như một fashion item gọn nhẹ, dễ phối cùng nhiều phong cách khác nhau. Từ những buổi cà phê cuối tuần, những cuộc hẹn cùng bạn bè đến các chuyến đi ngắn đầy cảm hứng, việc mang theo La Vie vị Dịu Nhẹ giờ đây trở thành một phần tự nhiên của phong cách sống khỏe hiện đại.

Có thể thấy, khi một thói quen tích cực đủ dễ thực hiện, đủ phù hợp với nhịp sống hằng ngày và thậm chí còn trở thành một phần của phong cách cá nhân, việc bắt đầu lối sống khỏe cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và Dây Dịu Nhẹ là cách La Vie tinh tế nhắc nhở người dùng uống đủ nước mỗi ngày, cùng La Vie vị Dịu Nhẹ khởi đầu dịu nhẹ tới lối sống khỏe! Cùng La Vie vị Dịu Nhẹ khởi đầu dịu nhẹ tới lối sống khỏe!