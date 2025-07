Hoa Ưu Đàm là ai mà khiến mẹ Jack nhắc thẳng tên, lượt tìm kiếm bùng nổ?

Vừa qua, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Jack trở thành tâm điểm dư luận, được netizen bàn tán sôi nổi. Bởi trong họp báo, lần đầu tiên mẹ ruột của Jack - bà Trần Thị Cẩm Loan đã lên tiếng chính thức về mối quan hệ giữa con trai mình và Thiên An. Không ít những câu chuyện được cho là bí mật, chưa từng công bố ở đâu mà phía Jack chia sẻ khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên”.

Cũng trong buổi họp báo, bà Cẩm Loan có nhắc đến cái tên Hoa Ưu Đàm làm cả cõi mạng xôn xao. Bởi nhiều người không biết, nhân vật này là ai, có liên quan như thế nào trong mối quan hệ này mà khiến mẹ của Jack “réo tên”.

Netizen bày tỏ thắc mắc về cái tên Hoa Ưu Đàm sau phiên livestream họp báo của Jack và mẹ ruột

Mẹ của Jack lần đầu lên tiếng về những ồn ào tình ái của con trai mình và Thiên An

Theo đó, mẹ của Jack cho biết trong thời gian tìm hiểu nam ca sĩ, cô cũng có mối quan hệ với nhiều người đàn ông khác. Bà Cẩm Loan nói trong livestream: “Tôi xin nói tin về tin nhắn đó mà mẹ của An nhắn cho An: ‘Con về đi, về đi ăn cơm với Hoa Ưu Đàm. Bạn ấy đã chờ con từ hôm qua đến nay rồi’. Khi tôi hỏi Thiên An tại sao phải như vậy, thì An nói: ‘Về tiếp bạn ấy để giảm bớt chi phí tiền xây nhà’”.

Thông tin này ngay lập tức khiến netizen “sục sôi”, đi tìm kiếm danh tính của Hoa Ưu Đàm. Nhanh chóng, Hoa Ưu Đàm được nhiều người tìm ra tên thật là V.Q.T. Người đàn ông này trước đây cũng từng được nhiều người nhắc đến khi vướng nghi vấn là người yêu cũ của Thiên An.

Song vào tháng 6 vừa qua, trên trang cá nhân của V.Q.T có đăng tải bài viết liên quan đến mối quan hệ với Thiên An cũng như phủ nhận các tin đồn chưa xác thực trên MXH. V.Q.T cho biết anh và Thiên An có quen biết, thậm chí có giúp đỡ vì thấy cô nàng có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, V.Q.T khẳng định cả hai hoàn toàn không có con chung hay thông “đổi lấy căn nhà” cũng không đúng sự thật.

Chủ nhân cái tên Hoa Ưu Đàm đã được cộng đồng mạng tìm ra

Tên thật của người đàn ông này cũng trở thành từ khoá được tìm kiếm phổ biến

Người này từng lên tiếng gần đây trên trang cá nhân về mối quan hệ với TA (được cho là Thiên An)

Thiên An hiện tại cũng đang giữ im lặng

Sau khi đăng tải bài viết cho đến nay, V.Q.T không nhắc đến câu chuyện này thêm một lần nào và mong muốn khép lại những ồn ào không liên quan. Tuy vậy, trang Facebook của anh vẫn thu hút rất nhiều netizen khác vào bình luận mỉa mai, công kích,...

Sở dĩ trước khi bà Cẩm Loan nhắc đến tên Hoa Ưu Đàm trong buổi họp báo vừa qua, V.Q.T đã là cái tên liên tục khiến netizen tranh cãi. Bởi lẽ trên trang Instagram của mình, anh từng chỉ ấn follow duy nhất Thiên An. Ngoài ra vào năm 2019, anh cũng có những bài đăng, hình ảnh được cho là ẩn ý nhắc đến cô nàng khiến không ít những lời đồn thổi về mối quan hệ của cả hai nổ ra.

Hiện tại, V.Q.T đã huỷ theo dõi Thiên An trên Instagram và cũng không có động thái nào sau họp báo chấn động của Jack.