Thiên An xin lỗi Jack

Chiều 5/6, Thiên An (Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998) bất ngờ đăng tải một bài viết khá dài, nhắc thẳng tên Jack (J97 - Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997) và nói về mọi chuyện đã xảy ra.

Thiên An

Theo đó, bài đăng này là những lời Thiên An gửi đến Jack, con gái và với chính mình. Cô chia sẻ nỗi đau kéo dài suốt 4 năm khi làm mẹ đơn thân, trải qua những tổn thương, hiểu lầm và áp lực từ cả mạng xã hội lẫn cuộc sống thực.

Thiên An cũng thừa nhận cả mình và Jack đều sai, đều tổn thương lẫn nhau. Cô từng công khai nỗi đau để mong được thấu hiểu nhưng nhận ra cách đó chỉ kéo dài thêm thù hận. Giờ đây, cô chọn dừng lại, buông bỏ oán trách để hướng về con vì bé đã lớn và bắt đầu đặt ra những câu hỏi khiến cô đau lòng.

Trong bài đăng này, Thiên An nhấn mạnh rằng Sol là kết quả của tình yêu, dù hiện tại cô không còn yêu Jack. Cô cũng sẵn sàng đối diện với mọi thủ tục pháp lý như xét nghiệm ADN hay phương diện pháp lý nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa tình cảm cha con, nếu Jack thật lòng muốn gặp Sol với tư cách một người ba, cô sẽ không ngăn cản.

Nguyên văn chia sẻ của Thiên An:

Viết cho Jack, cho Sol và cho em Hôm nay, em có nói chuyện với một người anh, một người bạn đặc biệt. Anh ấy hỏi em rằng: Cả 2 đứa em đang làm tất cả những điều này, để làm gì? Em không trả lời được. Em khóc. 4 năm rồi Jack, em không muốn chịu đựng được cuộc sống như thế này nữa. Và em biết anh cũng vậy. Đã có lúc em khao khát được anh nói lời xin lỗi. Em nghĩ “mình đã sinh con cho anh ấy mà, mình đã ở bên anh ấy từ những ngày đầu mà, tại sao anh lại đối xử với em như thế”. Bây giờ thì em không còn suy nghĩ đó nữa. Em chỉ muốn xin lỗi chính em, xin lỗi Sol và cả anh. Jack, em cũng đã làm sai. Có lúc em bị áp lực từ quá nhiều phía, từ trên mạng đến ngoài đời, em không biết cách nào là đúng để giải quyết câu chuyện và có những lúc em mất đi kiểm soát. Vì em cảm thấy mình đang rất đau, em không thể giữ điều đó trong lòng thêm nữa. Em chọn cách đưa tất cả câu chuyện từng làm tổn thương em ra bên ngoài - em mong anh - có thể nhìn thấy được nỗi đau của em. Tận sâu trong lòng em, em chỉ muốn được hiểu, chỉ muốn được yêu thương. Để rồi sau tất cả, em nhận ra rằng: Đó không phải là cách để giải quyết vấn đề. Nó chỉ tạo ra thêm căm ghét và lý do để kéo dài nỗi đau. Jack, anh cũng làm tổn thương em mà - em rất đau, rất hận - và bây giờ thì em biết, anh cũng đang bị tổn thương. Đúng, đó là sự lựa chọn của em và anh - hai người trưởng thành đang đầy tổn thương và hiểu lầm - nhưng mình còn lựa chọn nào khác nữa không anh? Sol lớn rồi, con bắt đầu có những câu hỏi khiến lòng em phải thắt lại. Em không muốn điều đầu tiên con nhận thức được khi lớn lên lại là những chọn lựa sai lầm của em và anh. Em muốn dừng lại tất cả ở đây, Jack. Em cần sống một cuộc sống mới, em muốn con và em thoát ra khỏi những điều tiêu cực. Tận sâu trong lòng, em hi vọng ba của Sol có thể tiếp tục sự nghiệp của mình như một nghệ sĩ. Anh có đam mê, anh có tố chất, anh cũng từng là người em chọn để sinh con. Đến tận giờ phút này, em vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu và nói rằng: Ngày đó, em có Sol vì em yêu anh. Không có một lý do nào khác cả. Ngay hiện tại, tình cảm đó không còn nữa, em cũng không yêu anh nữa, nhưng em chỉ muốn sau này con đọc được, Sol sẽ biết rằng: “Con được sinh ra từ tình yêu của ba mẹ”. Đơn kiện, phiên tòa, yêu cầu xét nghiệm ADN… Nếu anh cho rằng những điều đó là cần thiết, anh có thể tiếp tục tiến hành. Em và luật sư đã sẵn sàng tham gia tất cả các phiên xét xử với đầy đủ trách nhiệm. Em không sợ hãi, và cũng không né tránh. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh muốn gặp Sol, không phải với tư cách là một nghệ sĩ nổi tiếng, không phải là một ngôi sao, mà là một người ba. Và anh có thể đứng trước mặt em và con, nói một cách đơn giản rằng: “Cho anh bế con một chút… được không?”. Thì em sẽ không từ chối anh. Thiên An

Hiện tại bài đăng của Thiên An đang khiến công chúng quan tâm, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Thời gian vừa qua, Jack trở thành tâm điểm MXH vì chủ động đáp trả cũng như tuyên bố kiện Thiên An về loạt ồn ào tình cảm trong quá khứ. Trong bài đăng của mình vào ngày 26/5, Jack và phía đơn vị chủ quản muốn làm rõ vấn đề con chung với Thiên An. Phía Jack chia sẻ Thiên An bị nghi chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con chung từ khi bé chào đời.

Về phía Thiên An, cô cũng lên tiếng thông qua công ty luật sư đại diện vào ngày 28/5. Tại đây cô làm rõ động thái ẩn/xoá bài đăng trên trang cá nhân, thông tin về việc bị khởi kiện, về việc cấp dưỡng nuôi con của Jack và hướng xử lý các bên truyền thông sai lệch gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư.

Phía Thiên An xác nhận "trước đây không trực tiếp mà thông qua nhiều người, nghệ sĩ Jack - J97 đã từng hỗ trợ một số khoản tài chính trong giai đoạn đầu bằng tiền, vào tài khoản cá nhân, nhưng không đều đặn, các khoản tiền hỗ trợ cũng không cố định, và được cho là đã cắt đứt hoàn toàn (lần cuối cùng bà Thiên An nhận được hỗ trợ là vào khoảng giữa năm 2022)".

Từ ngày 26/5 đến nay, hai bên có bài đăng đáp trả lẫn nhau, phía Jack xác nhận đã gửi đơn lên Tòa án để kiện Thiên An.