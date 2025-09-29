Tử Chiến Trên Không là bộ phim lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay chấn động ngành hành không Việt Nam năm 1978. Tuy khai thác bối cảnh lịch sử nhưng phim lại có khá nhiều đổi mới, sáng tạo so với nguyên mẫu, từ nhân vật chủ chốt đến sự xuất hiện của trùm cuối. Đáng nói hơn khi phim thậm chí còn có một kết thúc khác hẳn so với câu chuyện có thật. Hiện tại ở bản phim chính thức đã phát hành, kết phim đảm bảo đúng tinh thần lịch sử.

Cụ thể mới đây, nam chính Thanh Sơn đã đăng tải loạt hình ảnh hậu trường dự án, trong đó có một bức ảnh kèm dòng chú thích: "Ở một vũ trụ khác". Trong bức ảnh này, hai chiêu đãi viên, cơ trưởng, cơ phó cùng cảnh vệ Bình cùng nhìn về phía mẹ của Sơn trong buổi trao tặng huân huy chương cho những người đã có công trong cuộc chiến bảo vệ chuyến bay. Nhìn biểu cảm và sự vắng mặt của Sơn, khán giả có thể hiểu phim vốn dĩ kết thúc với cái kết khi cảnh vệ Sơn qua đời. Thực tế, điều này cũng khá dễ hiểu bởi trong phim, Sơn là người bị hành hạ nhiều nhất, ăn trọn 6 nhát dao, 4 phát súng cùng vô số lần bị đánh đập dã man. Nhiều người xem phim cũng thắc mắc tại sao Sơn lại vẫn sống sót qua trận chiến này. Hóa ra thực tế, nhân vật Sơn đã hi sinh sau cuộc chiến nhưng đạo diễn đã quyết định thay đổi cái kết.

Việc thay đổi cái kết dĩ nhiên không chỉ là phỏng đoán thông qua một bức hình. Thực tế chính diễn viên Trâm Anh (vai chiêu đãi viên Nhàn) từng chia sẻ: "Quay tàn cuộc rất lâu rồi, khi tôi định để tóc dài rồi thì anh Hàm kêu tôi đi quay thêm cảnh cuối. Tôi mới thấy lạ vì bữa trước đã xong xuôi hết rồi. Sau đó tôi đi quay cảnh Đô sống dậy rồi hai đứa dễ thương." (Trâm Anh và Ma Ran Đô đóng 1 cặp trên phim).

Trong những bộ phim về các cuộc chiến sinh tồn, việc có một nhân vật thuộc phe chính diện thiệt mạng là một chất xúc tác rất mạnh, giúp phim được khán giả bàn tán, nhớ đến nhiều hơn. Có lẽ cũng vì vậy nên ban đầu đạo diễn đã chọn cái kết bi kịch cho một nhân vật. Trước thông tin về sự thay đổi này, khán giả thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Hàm Trần quá sáng suốt.

Quyết định để Sơn sống sót là quá sáng suốt

Thứ nhất, phim là một chuỗi những tình tiết dồn dập, không cần thiết thêm một cảnh hi sinh thì cũng có thể ghi dấu ấn mạnh với người xem. Thứ hai, Sơn và Minh (học viên cảnh vệ trong vụ không tặc năm 1977 chuyến bay DC-3) là hai anh em, Minh đã hi sinh trên chuyến bay 1 năm trước vì bảo vệ hành khách - hiện lại để Sơn cũng bỏ mạng thì quá tàn nhẫn với mẹ của hai anh em. Thứ 3, trong vụ cướp máy bay có thật năm 1978, không hề có cảnh vệ nào hi sinh, nhân vật được cho là nguyên mẫu của Sơn cũng bị thương rất nặng nhưng không mất mạng, sau đó đã được vinh danh cùng các đồng đội của mình. Nếu Sơn hi sinh trên phim thì chạm tới yếu tố lịch sử, nhạy cảm. Phải nói, lựa chọn thay đổi trong phút cuối của đạo diễn Hàm Trần quá sáng suốt, giúp Tử Chiến Trên Không trở thành tác phẩm mang hào hùng nhưng không hề bi lụy.

Hiện tại, sau hơn 1 tuần công chiếu, Tử Chiến Trên Không vẫn duy trì thành tích top 1 phòng vé Việt. Tổng doanh thu phim tính đến 29/9 đã vượt mốc 170 tỷ, trở thành phim có doanh thu trăm tỷ đầu tiên trong sự nghiệp của đạo diễn Hàm Trần. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, khán giả và giới chuyên môn dự đoán phim rất có tiềm năng để ghi nhận con số 300 tỷ.