Hóa ra người giàu thích trồng 3 loại cây này còn hơn cả hoa: Vừa sang vừa dễ chăm, còn hút may mắn đầy nhà

Thiết mộc lan

Thiết mộc lan, còn được nhiều người biết đến với tên gọi cây phát tài hay cây dụ thơm, có xuất xứ từ khu vực Tây Phi. Tên khoa học của loài này là Dracaena fragrans, thuộc họ Dracaenaceae. Đây là loài cây thân gỗ, có tán lá xanh tốt quanh năm và có khả năng ra hoa.

Đặc điểm nổi bật của thiết mộc lan nằm ở bộ lá dài, xanh đậm, bề mặt bóng mượt. Trên phiến lá có một sọc vàng lớn chạy dọc ở giữa, tạo nên vẻ đặc trưng khó lẫn. Trung bình, mỗi chiếc lá có thể dài đến 1 mét và rộng khoảng 10 cm.

Loài cây này thường ra hoa vào giai đoạn giao mùa từ đông sang xuân. Hoa mọc thành từng chùm, màu trắng tinh khôi và tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu không được chăm sóc đúng cách, thiết mộc lan có thể mất nhiều năm mới cho hoa trở lại.

Một điểm thú vị khác là khả năng tái sinh mạnh mẽ: khi thân cây bị cắt ngang, từ vị trí đó sẽ bật ra nhiều chồi non mới. Cây cũng thích nghi tốt với không gian ít ánh sáng, nhờ đó dễ trồng trong môi trường trong nhà.

Nhờ sức sống dẻo dai và vẻ ngoài xanh mát, thiết mộc lan thường được chọn để bày trí ở phòng khách, văn phòng làm việc hay cửa hàng kinh doanh, vừa tạo mảng xanh vừa mang ý nghĩa phong thủy.

Trong quan niệm phong thủy, thiết mộc lan tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc. Khi cây nở hoa, đó còn được xem là dấu hiệu tiền bạc sắp gõ cửa. Với hành Mộc trong Ngũ hành, cây nên được đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam để phát huy tối đa năng lượng tích cực.

Ngoài ra, thiết mộc lan vốn thuộc mệnh Mộc và có mối quan hệ tương sinh với mệnh Hỏa. Vì vậy, những người thuộc hai mệnh này đều được cho là phù hợp khi trồng loại cây phong thủy này.

Cây lan ý

Lan Ý, còn được gọi bằng nhiều tên khác như Bạch Môn, Vỹ hoa trắng hay Huệ hòa bình, là loài cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ và một số quốc gia thuộc Đông Nam Á. Trong khoa học, cây có tên Spathiphyllum Wallisii, thuộc họ Araceae (Ráy).

Loài cây này thường cao từ 30 cm đến 1 m, mọc thành bụi. Cuống lá vươn ra từ gốc, thanh mảnh nhưng thẳng đứng. Lá mang hình bầu dục, đầu nhọn, màu xanh đậm với bề mặt bóng, tạo cảm giác mát mắt.

Điểm nổi bật của Lan Ý là hoa. Cuống hoa thường dài, trên đỉnh có cụm hoa màu trắng hoặc xanh nhạt, được bao bọc bởi một mo hoa như chiếc lá mỏng ôm lấy. Hoa Lan Ý có thể duy trì trạng thái nở trong khoảng 3 – 4 tháng, góp phần làm không gian thêm thanh thoát và tinh khôi.

Cây Lan Ý có sức sống dẻo dai, dễ thích nghi với nhiều điều kiện môi trường. Người trồng có thể đặt cây ở ngoài trời, trong bóng râm hay thậm chí trồng theo phương pháp thủy sinh, cây đều phát triển tốt.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, Lan Ý còn được xem là loài cây cảnh phong thủy mang đến sự yên bình và nguồn năng lượng tích cực. Trồng trong nhà, Lan Ý được tin là giúp hóa giải điều xui rủi, cải thiện sức khỏe tinh thần và tạo sự cân bằng cho gia chủ.

Với đặc tính dễ chăm sóc cùng sức sống kiên trì, Lan Ý còn là biểu tượng cho nghị lực vươn lên và khát vọng tiến bộ. Chính vì vậy, đặt một chậu Lan Ý trong không gian sống hoặc làm việc được xem như lời nhắc nhở về sự bền bỉ và ý chí vượt qua thử thách.

Theo phong thủy, loài cây này đặc biệt phù hợp với những người mang mệnh Thủy và mệnh Kim, giúp gia chủ thêm may mắn và thuận lợi trên con đường sự nghiệp.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ có nguồn gốc từ những vùng khí hậu nhiệt đới. Đặc điểm nhận biết của loài cây này là thân lá mọng nước, dẹt, trên phiến lá thường có hai tông màu: xanh đậm và vàng chạy dọc từ gốc lên đến ngọn. Khi ra hoa, lưỡi hổ thường kết thành từng chùm nhỏ, tạo điểm nhấn riêng biệt.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh có khả năng lọc không khí hiệu quả, giúp loại bỏ độc tố, khói bụi, đồng thời cung cấp lượng oxy dồi dào. Nhờ vậy, cây không chỉ làm đẹp không gian mà còn góp phần cải thiện sức khỏe, đặc biệt khi được trồng trong nhà, đặt ở bàn làm việc hay treo trong các chậu trang trí.

Xét về phong thủy, hình dáng sắc nhọn như lưỡi kiếm của cây gợi lên sự mạnh mẽ, kiên cường, tượng trưng cho tinh thần vươn lên và khí chất ngay thẳng của người quân tử. Dáng cây thẳng đứng, cứng cáp từ gốc đến ngọn còn mang ý nghĩa của quyền uy, phú quý và sự bền vững.

Trong văn hóa phương Đông, lưỡi hổ được coi trọng như một loại cây mang lại hưng thịnh cho gia đình. Người xưa tin rằng, khi trồng cây này trong nhà, gia chủ sẽ nhận được sự che chở và ban phúc từ tám vị thần, tương ứng với tám đức tính cao quý: thịnh vượng, sắc đẹp, trường thọ, trí tuệ, sức khỏe, nghệ thuật, sức mạnh và thi ca.

(*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)