Hoá ra hồi còn ở Mỹ, Binz cứ rảnh rảnh là lại lên xe làm vlog triết lý về yêu đương sâu sắc lắm!

Ở thời điểm hiện tại, Binz đã là chàng rapper, vị HLV ăn diện bảnh tỏn, chuyên mặc những bộ suit hồng và là hình mẫu badboy của không ít bạn trẻ. Nhưng nhiều năm về trước khi vẫn còn là một rapper tự do ở Mỹ, bên cạnh việc sáng tác nhạc, anh chàng bạn trai "tin đồn" của Châu Bùi cũng thường xuyên đăng các Vlog hằng ngày, chủ yếu là nói chuyện về tình yêu.

Fan cứng của Binz chắc không lạ gì, nhưng mới lọt hố chàng gần đây thì hẳn sẽ cảm thấy mới lạ lắm!

Binz: Nếu bạn sống cuộc sống của bạn chỉ để làm hài lòng những người khác, thì bạn cũng sẽ chết vì sự ruồng bỏ của họ

Với một anh chàng cá tính như Binz, có lẽ nhiều người sẽ không bất ngờ khi anh nhắc đến chuyện hãy sống cho mình, đừng chiều ý đám đông. Vậy nên trong một Vlog thời "xưa ơi là xưa", Binz đã nói: "If you live for people's acceptance, you'll die from their rejection". Có nghĩa là nếu bạn sống cuộc sống của bạn chỉ để làm hài lòng những người khác, thì bạn cũng sẽ chết vì sự ruồng bỏ của họ.

Theo "BIGCITYBOI", thay vì cố gắng chiều lòng mọi người thì hãy làm những gì khiến cho mình hạnh phúc. Bởi quan điểm của Binz chính là: Buồn vui của người bạn thấy trong gương mới là điều quan trọng nhất.

Ảnh chụp Binz vào năm 2017

Nếu mà bạn được chọn một điều để yêu từ ai đó thì nên chọn đôi mắt. Vì sao?

Binz nói về đôi mắt

Thời gian gần đây, Binz thường xuyên công khai chuyện gu của anh là "Châu... Á". Cư dân mạng thì phỏng đoán anh đang công khai thả thính Châu Bùi.

Còn Binz của ngày xưa lại chọn đôi mắt để yêu, chứ không nói rõ là đôi mắt của châu nào hết. Bằng chứng là Binz đã công khai đồng tình với quan điểm: Nếu mà bạn được chọn một điều để yêu từ ai đó thì nên chọn đôi mắt. Vì sao? Vì da có thể nhăn đi, tóc có thể bạc, tướng mạo có thể thay đổi. Nhưng đôi mắt không bao giờ già đi hết. That's right!

Người đàn ông bình thường có thể yêu một triệu người con gái...

Binz nói về người đàn ông thực sự chỉ yêu 1 người con gái

Trong bài hát của mình, Binz nói rất rõ: "Trai hư anh không phải diễn nhưng trai tốt anh phải vào vai". Luôn tự nhận mình là một badboy, nhưng chàng trai hư này lại chưa từng bị cô người yêu cũ nào bóng gió hay vướng những tin đồn lung tung trên mạng.

Đó là vì Binz đã học được bài học này: Người đàn ông bình thường có thể yêu một triệu người con gái. Nhưng người đàn ông thực sự chỉ yêu một người con gái, bằng một triệu cách khác nhau.

Vậy nên cho dù là "badboy" hay "goodboy", Binz vẫn cứ là người đàn ông thực sự.

Binz vào năm 2016

Bạn luôn sai còn cô ấy thì luôn đúng

Binz: Bạn luôn sai còn cô ấy luôn luôn đúng

Với một anh chàng chuyên rap love như Binz, thì chuyện trong đầu lúc nào cũng nghĩ về tình yêu là điều hiển nhiên. Ngay cả khi đi siêu thị ở Mỹ, vô tình nhìn thấy hai cụ già nắm tay, Binz cũng tò mò hỏi cụ bí quyết để có được tình yêu vĩnh cửu khi cả hai đã râu tóc bạc phơ.

Binz cũng hào hứng chia sẻ ngay cho mọi người câu trả lời: Các anh con trai nên nhớ, muốn giữ hạnh phúc lâu dài, mình luôn luôn là người sai còn cô gái của mình luôn luôn và người đúng. Đó là kinh nghiệm xương máu của người lớn tuổi để lại đó.

Câu này chuẩn quá rồi ha!

Nguồn: YouTube