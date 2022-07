Hóa ra Gong Yoo lấy vai chính Train To Busan từ tài tử hạng A này: Từ chối vai vì chê kịch bản nhạt mới bất ngờ

Train To Busan (Chuyến Tàu Sinh Tử) là phim điện ảnh kinh điển của điện ảnh Hàn cũng là một trong số những tác phẩm đầu tiên tạo ra cơn sốt phim zombie ở xứ kim chi. Với kinh phí chỉ khoảng 8,5 triệu đô, phim thu về tới 72,7 triệu đô khi công chiếu ở phòng vé, tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á. Thậm chí sức ảnh hưởng của nó còn lan tới Hollywood khi sắp tới nó sẽ có phiên bản Mỹ với cái tên Last Train to New York (Chuyến Tàu Cuối Cùng Tới New York).



Train To Busan là câu chuyện về chuyến tàu sinh tử, khi một người đàn ông cùng con gái của anh ta và nhiều hành khách khác bị kẹt trên một con tàu giữa lúc Hàn Quốc đang phải hứng chịu đại dịch zombie. Với màn thể hiện xuất sắc vai diễn người cha kiên cường Seok Woo, Gong Yoo đã nâng tầm tên tuổi, trở thành ngôi sao phòng vé xứ Hàn. Cho đến nay khán giả vẫn thường gọi Gong Yoo với hai cái tên: chú Yêu Tinh (nhân vật của anh trong Goblin) và ngôi sao Train To Busan.

Thể hiện xuất sắc vai diễn là vậy nhưng thực tế Gong Yoo không phải sự lựa chọn đầu tiên của ekip Train To Busan. Ban đầu người mà ekip nhắm tới là nam thần nổi danh Won Bin. Vào thời điểm đó, được biết Won Bin đã từ chối xuất hiện trong vai Seok Woo vì anh không hài lòng với kịch bản, nhất là vai trò thiếu nổi bật của nam chính. Và cuối cùng Train To Busan trở thành tác phẩm được đánh giá rất cao về kịch bản, nhất là vai diễn đặc sắc của Gong Yoo.

Thực chất suốt gần 20 năm qua, Won Bin đã từ chối rất nhiều dự án chứ không phải mình Train To Busan. Khá trùng hợp khi đa phần các dự án mà anh từ chối đều trở thành bom tấn nổi danh trên toàn châu Á. Lý do cho những lời từ chối có rất nhiều, đa phần đều liên quan đến kịch bản, khi anh không thực sự tìm được một tác phẩm khiến mình muốn tái xuất màn ảnh. Suốt 20 năm qua, anh không đóng phim nhưng vẫn luôn là một ngôi sao hạng A được khán giả mong mỏi sự trở lại. Nhưng có vẻ sự mong đợi của khán giả sẽ khó lòng có được kết quả như ý.

