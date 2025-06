Hòa Minzy đáp trả thế nào khi bị nói lợi dụng Văn Toàn mua túi hiệu đắt đỏ?

Mới đây ca sĩ Hòa Minzy đã đăng một video khui món quà sinh nhật mua từ số tiền nợ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Theo đó, cô nàng thích thú với chiếc túi hiệu và chia sẻ.

“Xin chào tất cả mọi người, hôm nay cùng mở quà sinh nhật tiếp với Hòa nhá. Món quà mà mọi người đang rất là mong chờ Đó chính là món quà của chủ nợ của Hòa (Văn Toàn - PV). Vào một ngày đẹp trời sắp đến sinh nhật của Hòa thì Toàn có nói với mình là thôi thích mua gì thì mua đi rồi trừ vào số tiền nợ. Trời ơi, mình thật sự cảm thấy xúc động với cái tình bạn này. Mình không nghĩ là một người bạn này, một người chủ nợ có thể hào phóng như vậy nên mình cũng quyết định là sẽ mua túi Chanel”, Hòa Minzy hào chứng chia sẻ kèm theo khui món quà đắt đỏ.

Món quà Hòa Minzy mua từ việc trừ số tiền nợ của Văn Toàn thay cho quà sinh nhật

Bên dưới bài đăng nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, trong đó có một bình luận gây chú ý nhắc Hòa Minzy “đánh mất điểm” vì lợi dụng Văn Toàn.

“Có thế mà cũng đăng lên mạng, giảm mất điểm. Trong lúc nợ tiền của bạn dù bạn có ý đưa quà đắt cũng nên từ chối vì mẹ của bạn ngày nhật cũng chưa chắc có quà tốt thế. Tình bạn không nên vụ lợi và gái Bắc Ninh đều có tự trọng cao, mình tự kiếm ra và mua cho mình nếu cần thiết”, một người bình luận.

Đáp lại Hòa Minzy khéo léo cho biết: “Trời ơi, bạn em xây nhà to bự cho bố mẹ chăm sóc bố mẹ, nuôi em gái, cháu chắt phụng dưỡng báo hiếu gia đình đầy đủ mà. Còn những gì em hỗ trợ bạn bè thì nó nhiều hơn cái túi này nhiều lắm ý ạ. Mà sinh nhật emmà, hoan hỉ đi”, cô nàng viết.

Hòa Minzy cho rằng Văn Toàn đã báo hiếu bố mẹ đầy đủ và bản thân cô cũng đã hỗ trợ cho bạn bè rất nhiều, không có chuyện vụ lợi ở đây.

Toàn cảnh Hòa Minzy khoe quà sinh nhật

Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1995 lại gây xôn xao khi chia sẻ bài đăng trước ngày sinh nhật thầm nhắc đến khoản nợ với Văn Toàn.

“Mai sinh nhật rồi, có đứa bạn thân kiêm chủ nợ, mà tính hay ngại nên bảo Hòa tự đi mua quà rồi trừ thẳng vào tiền nợ, nhưng không nói cụ thể là bao nhiêu tiền được trừ lại. Đang thích cái túi Chanel quá trời quá đất mà không có tiền mua, không dám mua luôn. Có nên tiện tay mua luôn rồi trừ cho nó được nhiều không nhỉ mọi người, tư vấn em cái ạ”.

Văn Toàn và Hòa Minzy có tình bạn vô cùng đặc biệt. Bắt đầu biết nhau khi Văn Toàn là lứa cầu thủ U19 Việt Nam. Đến khi cả 2 chia tay thì Toàn - Hòa vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. Ngoài thường xuyên trò chuyện, tương tác vui vẻ trên mạng xã hội, họ cũng hỗ trợ nhau trong công việc kinh doanh.

Trước đây, Hòa Minzy và Văn Toàn từng vướng tin đồn yêu đương vì nhiều lần sánh đôi, chụp ảnh cùng. Nam cầu thủ từng lên tiếng giải thích: "Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi đang hẹn hò, thậm chí cưới Hòa. Khi đọc những cái đó, tôi chỉ biết cười thôi. Với những người trẻ, khi thấy những thông tin đó thì có thể phân biệt được là thật hay giả. Tuy nhiên, những cô chú, họ hàng của tôi ở quê khi đọc được thông tin đó thì tưởng là thật nên đã hỏi lại tôi. Tôi cũng thấy rất đau đầu về vấn đề này.

Hòa và tôi đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Cả hai đối xử với nhau thế nào, quan tâm ra sao thì cũng không cần nói quá nhiều nữa. Tôi nghĩ Hòa vẫn đang trên đà phát triển rất tốt. Tôi cũng luôn ủng hộ cậu ấy. Đối với tôi, Hòa là người vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè".

Cặp đôi có tình bạn hơn 10 năm

Trong một buổi livestream bán hàng, Văn Toàn từng bất ngờ tiết lộ rằng Hòa Minzy từng vay anh 4 tỷ đồng để thực hiện MV ca nhạc. Dù đã trả phần lớn, nhưng hiện tại, nữ ca sĩ vẫn còn nợ anh 750 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, Văn Toàn còn “tính sổ” thêm khoản phí 500 triệu đồng cho việc quảng bá MV Bắc Bling, tham gia sự kiện và sử dụng hình ảnh của anh, nâng tổng số tiền Hòa Minzy nợ lên 1 tỷ 250 triệu đồng .

Đố bọn em biết là tại sao Tao lại có thể sẵn sàng để Mua một cái túi này Bạn bè sao mà ai bỏ nhiều tiền vậy được Nhưng Nói cho mọi người biết Một tiếng like của Hòa Là mua được cả mấy cái túi này luôn Nhiều cái túi luôn Nhưng mà sao Hòa like cho toàn 4 đến 6 tiếng đồng hồ Không lấy một đồng nào Ôi trời ơi Bọn em phải phản ứng nó ngay gấp hơn Ôi trời ơi Hòa live stream cho toàn là 5 đến 6 tiếng Hòa không lấy một đồng nào Trời ơi Trời ơi Nhưng mà sao Chị chỉ mua có một cái thôi Trời ơi Đấy là chị đã trân trọng tình bạn này lắm rồi Thế mọi người đừng có nói Là lội dục tình bạn hay cái gì hết Mọi người nói hay không Thì mình cũng đã có cái túi này rồi Ok nhá Thì đầu tiên cho phép xin được cảm ơn Cái tình bạn này Và mình đã chính thức trù nợ Vào cái số nợ đó và hiện giờ Còn từng đấy nhá Thì cứ tiếp tục Cố gắng tuần đầu thi đấu thật là tốt Để mình có thể có nhiều cái sinh nhật hơn Cảm ơn mọi người nha