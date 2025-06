Doãn Hải My - vợ Văn Hậu lấy lại nhan sắc "bạch nguyệt quang" sau thời gian mặt sưng vì lý do sức khoẻ

Mới đây, loạt ảnh đời thường của nàng WAG nổi tiếng Doãn Hải My bất ngờ "gây sốt" trên mạng xã hội. Diện outfit mang hơi hướng nữ sinh thanh lịch, mỹ nhân sinh năm 2001 khoe trọn visual trong veo, nữ tính mà vẫn tràn đầy sức sống. Bà xã Đoàn Văn Hậu chọn chiếc váy xếp ly ngắn phối sơ mi trắng cổ bẻ truyền thống, kết hợp giày thể thao và tất cao cổ - outfit vừa trẻ trung vừa hack tuổi.

Còn khi chụp cùng gia đình, Doãn Hải My đổi sang chiếc váy xanh navy cổ sen trắng thanh lịch, tay lỡ nền nã, tạo nên hình ảnh "mẹ bỉm" vừa dịu dàng vừa sang trọng. Từng chi tiết nhỏ từ kiểu tóc, cách trang điểm nhẹ nhàng đến cách phối đồ đều góp phần làm nổi bật vẻ đẹp đúng chuẩn "bạch nguyệt quang" trong lòng fan bóng đá Việt.

Gương mặt của Doãn Hải My đã bình thường trở lại sau 1 thời gian sưng lên vì lý do sức khoẻ

Visual "bạch nguyệt qunag" của bà xã Đoàn Văn Hậu

Điều đáng chú ý, đây được xem là màn "comeback" ấn tượng của Hải My sau thời gian cô nàng khiến dân tình xôn xao về phong độ nhan sắc có phần kém đi vì lý do sức khoẻ. Được biết, Hải My từng gặp vấn đề khiến gương mặt bị sưng nhẹ, ảnh hưởng đến diện mạo và thần thái. Cô nàng lên mạng chia sẻ về câu chuyện này và xin bí quyết từ netizen để giảm sưng và nhan chóng phục hồi, chăm sóc bản thân. Để rồi giờ đây bà xã Văn Hậu đã trở lại trong hình ảnh chuẩn "bạch nguyệt quang" như trước - một người phụ nữ hiện đại – dịu dàng, có học thức, sống kín đáo và đặc biệt là luôn toát ra thần thái thanh thoát, nhẹ nhàng.

Dù từng là một người đẹp đầy tiềm năng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My lại không chọn bước sâu vào showbiz. Sau khi kết hôn cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu vào cuối năm 2023, cô tập trung cho cuộc sống gia đình và công việc cá nhân. Hải My vẫn duy trì phong cách sống kín đáo, không phô trương nhưng luôn chỉn chu trong mọi lần xuất hiện. Chính sự tinh tế ấy giúp cô giữ vững hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, được đánh giá là một trong những nàng WAGs "sạch" và duyên dáng bậc nhất Vbiz.

Văn Hậu và Hải My là cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá

Về phần Đoàn Văn Hậu, hậu vệ sinh năm 1999 từng là trụ cột của CLB CAHN và nhiều lần góp mặt trong đội hình ĐTQG Việt Nam nhưng hiện tại anh đang trải qua hơn 1 năm vật lộn với chấn thương và vẫn chưa rõ ngày trở lại. Không chỉ thành công trong sự nghiệp sân cỏ từ khi còn khá trẻ, Văn Hậu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng tiểu thư Doãn Hải My. Cặp đôi từng có hơn 3 năm bên nhau trước khi quyết định "về chung một nhà". Đầu năm 2024, cả hai chào đón con đầu lòng trong sự chúc phúc từ người hâm mộ. Từ lúc làm cha mẹ, đôi trai tài gái sắc gia nhập hội "nghiện con", thường xuyên khoe con trai lên mạng xã hội khiến dân tình "rụng tim" vì độ đáng yêu và hạnh phúc của gia đình nhỏ.