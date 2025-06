Báo Malaysia “biến tấu” sai lệch phát biểu của đội trưởng đội tuyển Việt Nam

"Tôi đã ngăn chặn Man United, giờ là Malaysia”, đội trưởng tuyển Việt Nam tuyên bố”, (nguyên văn tiếng Anh: 'I stopped Man United, now it's Malaysia' says Vietnam captain), đó là dòng tít trên tờ New Straits Times của Malaysia vào chiều nay (9/6). Tuy nhiên trên thực tế, Duy Mạnh không hề nói điều trên trong buổi họp báo trưa nay.

Bài viết về Duy Mạnh trên tờ New Straits Times

Trong bài viết này, cây bút của New Straits Times dẫn lại nội dung phát biểu của đội trưởng đội tuyển Việt Nam trong buổi họp báo trước trận. Thế nhưng trong cả bài viết, Duy Mạnh không hề nói câu nào giống như vậy.

Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn trưa nay, cầu thủ sinh năm 1996 chỉ chia sẻ việc anh sắp có lần thứ 3 thi đấu tại sân Bukit Jalil. Dù thể hiện sự tự tin nhưng những câu nói của Duy Mạnh cũng tỏ ra hết sức lịch sự và thận trọng, chứ không hề có thái độ kiêu ngạo như cách tờ New Straits Times giật tít.

Duy Mạnh nói: “Đây sẽ là trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam tại bảng F. Việc phải đá sân khách trên sân của Malaysia sẽ đem đến khó khăn cho tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ về đấu pháp để có một trận đấu tốt vào ngày mai khi gặp Malaysia. Tôi và anh em trong đội sẽ tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện xây dựng.

Đây đã là lần thứ 3 mà cá nhân tôi thi đấu tại Bukit Jalil. Một là trận chung kết AFF Cup 2018. Cách đây 2 tuần, tôi lại tham gia một trận đấu cùng đội các Ngôi sao Đông Nam Á khi gặp MU. Và tới đây, tôi sẽ cùng tuyển Việt Nam thi đấu với Malaysia.

Tôi cảm nhận được sức nóng của sân Bukit Jalil. Khán giả Malaysia rất cuồng nhiệt. Tôi và các cầu thủ phải cố gắng vượt qua áp lực, thi đấu tỉnh táo để có kết quả tốt.”

Duy Mạnh tự tin nhưng không ngạo mạn khi phải làm khách tại Malaysia.

Nhận xét về đội hình Malaysia hiện tại, Duy Mạnh cũng tỏ ra thận trọng:

“Tuyển Malaysia giờ đã khác, từ HLV đến cầu thủ. Họ có 17–18 cầu thủ nhập tịch và có nhiều trường hợp chơi ở nước ngoài. Đó là các cầu thủ chất lượng và hứa hẹn gây ra khó dễ cho tuyển Việt Nam.

Dù sao bóng chưa lăn, tôi chưa thể nói trước điều gì. Đến ngày mai chúng ta còn chưa biết sẽ ăn gì thì chẳng thể quả quyết điều gì hôm nay. Tôi chỉ khẳng định tuyển Việt Nam sẽ có quyết tâm và mục tiêu, chuẩn bị tốt nhất khi gặp Malaysia.”

Có thể thấy, đội trưởng tuyển Việt Nam tỏ rõ sự khiêm tốn, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh quyết tâm khi làm khách tại Malaysia, chứ không hề có thái độ kiêu ngạo như cách báo chí truyền tải.