"Hoạ mi tóc nâu" Mỹ Tâm: Nữ doanh nhân kín tiếng, sở hữu khối tài sản khủng

Sau đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Mỹ Tâm nhanh chóng trở thành từ khóa nóng trên các nền tảng tìm kiếm. Sự xuất hiện của "họa mi tóc nâu" trong chương trình 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đã khiến hàng chục nghìn khán giả bùng nổ cảm xúc.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) đã khép lại bằng một màn nghệ thuật đặc sắc, nơi âm nhạc, ánh sáng và hàng triệu trái tim cùng hòa nhịp trong niềm tự hào dân tộc thiêng liêng. Ngay sau Lễ mít tinh và diễu binh, diễu hành, 80 nghệ sĩ tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng cất cao tiếng hát trong chương trình đồng diễn đầy cảm xúc.

Mở màn, giọng ca nhí Thủy Tiên ngân vang "Tiến quân ca", tiếp đó là phần thể hiện "Giai điệu tự hào" của ca sĩ Mỹ Tâm, mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu nước. Chia sẻ về sự kiện đặc biệt này, nữ ca sĩ chia sẻ: " Được tham gia và hát trong đại lễ đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 là một may mắn và vinh dự lớn lao đối với tôi. Tôi rất xúc động, tự hào khi được cất vang tiếng hát của mình trong thời khắc thiêng liêng này".

Sự nghiệp vững vàng, giọng hát thực lực, đời tư kín tiếng và nói không với scandal, hơn 2 thập kỷ làm nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn có vị trí hàng đầu trong giới giải trí. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau giọng ca nổi bật ấy, cô còn là một nữ doanh nhân giàu có, sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa'.

Ngay từ tuổi 26, Mỹ Tâm đã thành lập công ty riêng – MT Entertainment, với doanh thu hàng năm hàng chục tỷ đồng. Đến nay, công ty không chỉ quản lý hoạt động nghệ thuật và phát hành sản phẩm âm nhạc của cô, mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, túi xách, nhà hàng và cả đầu tư khu vui chơi giải trí.

Ngoài nghệ thuật, Mỹ Tâm được biết đến như một doanh nhân thành đạt. Cô sở hữu tòa nhà 5 tầng trên vị trí đắc địa ở TP.HCM, trị giá hơn 100 tỷ đồng, vừa là trụ sở công ty, vừa là cửa hàng thời trang và quán cà phê phong cách Nhật. Vào năm 2012, tòa nhà đã được định giá trên 100 tỷ đồng.

Bộ sưu tập thời trang mang thương hiệu Mỹ Tâm nhanh chóng ghi dấu nhờ mẫu mã đa dạng và mức giá phù hợp, trong khi quán cà phê trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người hâm mộ.

Đầu năm 2023, Mỹ Tâm khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ trên trang cá nhân nhà vườn hàng nghìn mét vuông ở Củ Chi. Nhiều người còn ví von cơ ngơi này giống như một khu du lịch sinh thái với đầy đủ bể bơi, hoa lá, đúng chuẩn là nơi giúp nữ ca sĩ nghỉ dưỡng và lấy lại cảm hứng sáng tác âm nhạc.

Trong đời sống cá nhân, Mỹ Tâm nổi tiếng giản dị. Cô trung thành nhiều năm với chiếc Mitsubishi Lancer Gala trước khi đổi sang Audi Q7 trị giá 3 tỷ đồng. Dù vậy, giọng ca sinh năm 1981 chưa bao giờ khoe khoang về tài sản, thay vào đó thường xuyên dành lợi nhuận cho thiện nguyện. Đáng nhớ nhất là khi cô dùng 12 tỷ đồng doanh thu từ bộ phim của mình để làm từ thiện, đồng thời duy trì quỹ mang tên mình để hỗ trợ học bổng, xây nhà tình nghĩa và giúp đồng bào vùng lũ.

Với sự nghiệp rực rỡ, tài sản lớn và trái tim nhân ái, Mỹ Tâm không chỉ là biểu tượng âm nhạc mà còn là hình mẫu nghệ sĩ – doanh nhân toàn diện, khiến khán giả luôn dành cho cô sự kính trọng và yêu mến.