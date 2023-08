“Họa mi” Céline Dion chống chọi bệnh chưa có thuốc chữa

Trang Daily Mail ngày 4/8 dẫn lại lời Claudette Dion chia sẻ với tờ Le Journal de Montreal. Theo đó, nữ ca sĩ 55 tuổi đang được người thân chăm sóc và hợp tác chặt chẽ với các nhà nghiên cứu hàng đầu về căn bệnh hiếm gặp này.

"Chúng tôi chưa thể tìm thấy bất kỳ loại thuốc hiệu quả nào nhưng điều quan trọng là giữ niềm hy vọng. Tôi nghĩ Céline Dion cần tiếp tục nghỉ ngơi, chưa thể trở lại sân khấu. Tới một thời điểm, trái tim và cơ thể bạn cố gắng nói với bạn điều gì đó. Điều quan trọng là bạn phải lắng nghe cơ thể mình" - Claudette Dion cho biết.

Celine Dion là diva với hàng loạt ca khúc đình đám

Tuy tình trạng của Celine Dion chưa có nhiều cải thiện nhưng gia đình tin tưởng rằng một ngày nào đó bà sẽ phục hồi để trở lại sân khấu như khao khát bấy lâu nay. Họ sẽ tiếp tục lắng nghe, hợp tác với các nhà nghiên cứu để sớm biến mong ước thành hiện thực.

"Biểu diễn trên sân khấu là đam mê cháy bỏng của Céline Dion, một ca sĩ luôn kỷ luật trong mọi việc cả sự nghiệp lẫn cuộc sống" - Claudette Dion nói.

Hội chứng "người cứng" là một rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống), gây ra cứng cơ và co thắt đau đớn. Các nhà nghiên cứu hiện chưa biết chính xác nguyên nhân gây hội chứng này. Các cơn co thắt cơ kéo dài vài giây, vài phút hoặc thậm chí hàng giờ. Đôi khi, việc co thắt cơ có thể đủ mạnh để gây gãy xương.

Do bệnh, Céline Dion đã từng thông báo hủy các đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn Courage World Tour 2023 và 2024. Bà xin lỗi khán giả, bày tỏ nỗi buồn khi khiến họ thất vọng. Bà hứa nỗ lực vượt qua bệnh để trở lại sân khấu, tiến hành show diễn.

Người hâm mộ thông cảm và ủng hộ Céline Dion. Họ cho biết điều quan tâm lớn nhất là sức khỏe của bà. Họ nhắn nhủ bà hãy chăm sóc tốt cho bản thân.