“Hoa khôi trường” mà cỡ này? Hương Sắc Đại Nam 2026 khiến netizen đứng hình vì quá hoành tráng

Những ngày qua, cộng đồng mạng đang không ngừng xôn xao trước những hình ảnh lung linh được chia sẻ từ đêm chung kết một cuộc thi nhan sắc sinh viên. Nếu chỉ nhìn lướt qua những bộ váy áo lộng lẫy hay sân khấu ánh sáng cực "cháy", nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là một đấu trường hoa hậu quy mô lớn chứ không còn gói gọn trong khuôn khổ một trường đại học. Thực tế, đó chính là sức nóng mà Hương sắc Đại Nam 2026 vừa tạo ra.

Đây là cuộc thi thường niên do Trường Đại học Đại Nam tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn và hình thể của nữ sinh, đồng thời tạo sân chơi chuyên nghiệp để các bạn trẻ rèn luyện bản lĩnh. Đêm chung kết vừa qua không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn là cột mốc khép lại hành trình 4 tháng rèn luyện nghiêm túc của các thí sinh.

Sân "khủng" và những khoảnh khắc không thể rời mắt

Sân khấu đêm chung kết diễn ra ngày 22/4 vừa qua của Hương sắc Đại Nam 2026 được đầu tư với hệ thống LED phủ kín, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng biến hóa theo từng nội dung chủ đề. Âm thanh và thị giác hòa quyện đã biến đêm thi thành một bữa tiệc mãn nhãn, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi mỗi phần trình diễn.

Mở màn đêm thi, Top 20 đã có màn đồng diễn sôi động, làm nóng bầu không khí ngay từ những phút đầu tiên. Tiếp nối sức nóng đó là phần thi áo dài với bộ sưu tập mang tên "Gấm vóc lụa là", tôn vinh nét đẹp truyền thống của người con gái Việt Nam. Trong đó, thí sinh Phạm Phương Nhi đã gây ấn tượng mạnh và giành danh hiệu Người đẹp Áo dài.

"Cầm cân nảy mực" cho cuộc thi là hội đồng Ban giám khảo uy tín, đảm bảo sự kết hợp giữa góc nhìn học thuật và nghệ thuật. Hội đồng bao gồm PGS.TS Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng, ông Lê Đắc Giang - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Sự kiện DNU, Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Trần Ngọc và doanh nhân Ngọc Anh Nana. Sự kết hợp giữa những cái tên trên "ghế nóng" đến từ đủ lĩnh vực như học thuật, thực tiễn và nghệ thuật mang đến những góc nhìn đa chiều, góp phần tạo nên những đánh giá thuyết phục cho từng thí sinh.

Đêm Chung kết càng thêm bùng nổ cảm xúc với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng, như: Trọng Hiếu và Da LAB, mang đến loạt bản hit sôi động, khuấy động không khí và đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào.

Top 12 và màn "lên đồ" không có đối thủ

Sau những phần thi đầy căng thẳng, Top 12 chính thức được gọi tên, bước vào phần thi dạ hội - một trong những phần được mong chờ nhất đêm Chung kết. Trong loạt thiết kế lộng lẫy thuộc bộ sưu tập "WINGS" (Đôi cánh), các thí sinh không chỉ khoe trọn vẻ đẹp hình thể mà còn thể hiện thần thái tự tin, bản lĩnh sân khấu qua từng bước catwalk đầy cuốn hút.

Không còn là những nữ sinh giản dị trên giảng đường, Top 12 đã có màn lột xác ngoạn mục với thần thái chuẩn "beauty queen". Từng bước catwalk uyển chuyển kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng sân khấu đã tạo nên những cú xoay váy cực nghệ, khiến cả khán phòng không ngừng hò reo. Sự tự tin và bản lĩnh sân khấu của dàn thí sinh năm nay cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của các bạn trong suốt quá trình tập luyện, biến sàn diễn tại Đại học Đại Nam trở nên lộng lẫy và chuyên nghiệp không kém gì các đấu trường nhan sắc lớn.

Phần thi ứng xử - thử thách cuối cùng chọn ra Top 3

Từ 12 thí sinh tài sắc vẹn toàn, Top 6 tiếp tục lộ diện và bước vào thử thách cam go nhất - phần thi ứng xử, vòng thử thách quan trọng để Ban giám khảo lựa chọn ra Top 3 xuất sắc nhất. Trước những câu hỏi đòi hỏi tư duy và bản lĩnh, các thí sinh đã thể hiện sự bình tĩnh, tự tin và những góc nhìn cá nhân sắc bén.

Mỗi câu trả lời không chỉ là lời giải đáp cho câu hỏi mà còn là cách các thí sinh khẳng định bản lĩnh của một thế hệ người trẻ dám nghĩ, dám làm và có quan điểm rõ ràng. Chính sự thông minh, nhạy bén trong cách xử lý tình huống đã khiến Ban giám khảo phải đắn đo rất nhiều để có thể tìm ra chủ nhân của những danh hiệu cao quý nhất.

Hoa khôi được gọi tên - đại diện của một Gen Z bản lĩnh

Kết quả chung cuộc, vượt qua hàng trăm thí sinh, chiếc vương miện cao quý nhất đã thuộc về nữ sinh Hoàng Ngọc Huyền. Tân hoa khôi Đại học Đại Nam không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn gây ấn tượng tuyệt đối với bảng thành tích học tập đáng nể khi có 7 kỳ liên tiếp đạt học bổng xuất sắc, giành Giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp trường và là Quán quân cuộc thi Trí tuệ Đại Nam.

Ngoài Hoa khôi, các vị trí khác cũng lần lượt tìm được chủ nhân xứng đáng. Trong đó, vị trí Á khôi 1 thuộc về Đỗ Thanh Thảo và Á khôi 2 gọi tên Đỗ Thị Hồng Ngọc. Đây là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ nữ sinh Đại Nam không chỉ xinh đẹp mà còn giàu tri thức.

Và những điều chưa kể…

Ít ai biết rằng, để có được những giây phút tỏa sáng rực rỡ trong đêm Chung kết, các thí sinh đã phải trải qua một hành trình dài 4 tháng với cường độ huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Không chỉ dừng lại ở việc tập luyện catwalk hay giải phóng hình thể, các bạn còn được tham gia vào các lớp học kỹ năng mềm, tư duy phản biện và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Đây thực sự là một cuộc "lột xác" ngoạn mục, biến những cô sinh viên có phần rụt rè trở thành những cô gái tự tin, bản lĩnh và tràn đầy năng lượng trên sân khấu chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, các thí sinh đã cùng nhau vượt gần 400km đến Hà Giang, mang theo hàng trăm phần quà và hơn 4.000 cuốn sách để xây dựng dự án "Thư viện Mặt trời nhỏ" dành cho học sinh vùng cao - một dấu ấn nhân văn vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc thi.

Có thể thấy, Hương sắc Đại Nam 2026 không chỉ dừng lại ở một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình để sinh viên trưởng thành, sống có ích và lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng.