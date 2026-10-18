Hoa hậu World Cup lấy "hồng hài nhi" trẻ hơn 17 tuổi, vừa đóng học phí cho chồng vừa trả nợ 776 triệu cho mẹ chồng

Nhiều người chê nữ ca sĩ này "dại", song có vẻ như cô rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình.

Shim Mina sinh năm 1972, vốn xuất thân là một vũ công phụ họa cho các ca sĩ nổi tiếng như Park Jin Young hay Park Ji Yoon. Sự nghiệp của cô chỉ thực sự bước sang một trang mới rực rỡ vào mùa hè năm 2002, thời điểm Hàn Quốc đồng đăng cai kỳ World Cup lịch sử.

Năm đó, khoảnh khắc Shim Mina xuất hiện trên khán đài cổ vũ cho đội tuyển quốc gia với vẻ ngoài vô cùng quyến rũ, thân hình bốc lửa cùng phong thái tự tin đã vô tình lọt vào ống kính máy quay. Chỉ sau một đêm, hình ảnh của cô càn quét khắp các trang báo Hàn Quốc và quốc tế. Công chúng nhanh chóng ưu ái phong tặng cho cô danh xưng "Hoa hậu World Cup" hay "Nữ thần World Cup 2002".

Shim Mina đổi đời từ World Cup 2002. Ảnh: X

Tận dụng sức nóng khủng khiếp từ hiện tượng mạng, Shim Mina chính thức ký hợp đồng phát hành sản phẩm âm nhạc và ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Bản hit Rendezvous của cô nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng, đưa tên tuổi Shim Mina trở thành một trong những biểu tượng gợi cảm hàng đầu Kpop giai đoạn đầu những năm 2000.

Shim Mina tận dụng độ nổi tiếng để bước vào làng nhạc. Ảnh: X

Sự nghiệp âm nhạc gặt hái nhiều dấu ấn, nhưng đời tư của Shim Mina mới là điều khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực nhất, đặc biệt là mối tình với nam ca sĩ kém cô tới 17 tuổi - Ryu Phillip (cựu thành viên nhóm nhạc SoREAL).

Cả hai công khai tình cảm vào năm 2015. Ngay lập tức, mối quan hệ này vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận lẫn người thân hai bên gia đình. Nhiều người cho rằng khoảng cách 17 tuổi là quá lớn, mỉa mai đây chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi hay tình cảm chớp nhoáng. Áp lực càng gia tăng khi không lâu sau khi công khai, Ryu Phillip phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chuyện tình của nữ ca sĩ và "hồng hài nhi" kém 17 tuổi gây xôn xao. Ảnh: X

Thế nhưng, bất chấp những lời gièm pha và khoảng cách thời gian, Shim Mina vẫn kiên trì chờ đợi bạn trai hoàn thành nghĩa vụ. Sự chân thành và bền chặt của cả hai dần đập tan mọi nghi ngại. Năm 2018, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới lãng mạn, trước đó còn cùng nhau sang Việt Nam thực hiện bộ ảnh cưới đầy hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, Shim Mina và Ryu Phillip thường xuyên chia sẻ cuộc sống vợ chồng trên các chương trình truyền hình và YouTube. Dù đối mặt với nỗi buồn không thể sinh con do tuổi tác đã cao, cặp đôi vẫn lựa chọn đồng hành bên nhau.

Cặp đôi vượt qua định kiến để kết hôn. Ảnh: X

Ở tuổi 54, "Hoa hậu World Cup" năm nào vẫn khiến công chúng phải trầm trồ trước sắc vóc "lão hóa ngược". Nhờ thói quen chăm chỉ tập luyện thể thao, Shim Mina sở hữu cơ thể săn chắc, làn da mịn màng cùng vòng 0% mỡ thừa. Khi đứng cạnh người chồng kém 17 tuổi, cả hai vẫn cực kỳ đẹp đôi và không hề lộ khoảng cách tuổi tác.

Đặc biệt, Shim Mina còn cực kỳ tận tụy với chồng và gia đình chồng. Nữ ca sĩ đã đứng ra trả hết số nợ 40 triệu won (776 triệu đồng) cho mẹ chồng. Cô cũng ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của Ryu Phillip, khuyến khích anh theo học đại học và thậm chí còn chi trả học phí cho anh. Nàng hậu hiện nắm quyền kiểm soát tài chính của chồng sau khi anh thua lỗ vì đầu tư vào cổ phiếu và tiền điện tử. Nhiều người chê nữ ca sĩ này "dại", song có vẻ như cô rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình.

Shim Mina còn cực kỳ tận tụy với chồng và gia đình chồng. Ảnh: X

Nhiều người chê nữ ca sĩ này "dại", song có vẻ như cô rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình. Ảnh: X

Tuy nhiên đến nay, Ryu Phillip khiến dân tình phát hoảng khi đăng video có tiêu đề "Tôi xin lỗi vợ". Trong video, anh cho biết đã chuyển đến Atlanta, Mỹ và giải thích "Gần đây tôi bị căng thẳng rất nhiều. Tôi đến Mỹ đột ngột vì tương lai không chắc chắn. Tôi thực sự có lỗi với vợ mình”. Nam ca sĩ không nói rõ ràng về tình trạng hôn nhân. Tuy nhiên, việc anh liên tục khen căn nhà, nói rằng vợ sẽ thích, một câu "vợ" hai câu "vợ" khiến nhiều người cho rằng cặp đôi vẫn đang ở bên nhau.

Ryu Philiip đột ngột chuyển đến Mỹ một mình mà không có vợ. Ảnh: SPOTV news

Nguồn: SPOTV news