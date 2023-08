Hoa hậu Vbiz từng bị yêu cầu tước vương miện: Lên tiếng sau ồn ào gần 10 năm, hiện tại cuộc sống ra sao?

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2014. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau khi đoạt ngôi vị danh giá, Kỳ Duyên đã nhận nhiều lời chê bai vì bị cho là kém sắc hơn các Hoa hậu tiền nhiệm và Á hậu. Ngoài ra, người đẹp còn bị gắn với biệt danh "Hoa hậu thị phi" bởi trong vòng chưa đầy 2 năm, cô liên tiếp vướng vào các chuyện ồn ào.

Khán giả từng tranh cãi trái chiều khoảnh khắc mẹ Kỳ Duyên cúi xuống chỉnh giúp trang phục cho cô. Dáng ngủ của nàng hậu trên chuyến bay cũng trở thành đề tài gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Đặc biệt, những hình ảnh hút thuốc khiến cho nàng hậu "mất điểm" nhiều trong mắt công chúng.

Nhiều người lên tiếng chỉ trích Kỳ Duyên vì là Hoa hậu đương nhiệm, đại diện cho vẻ đẹp Việt nhưng không giữ gìn hình ảnh. Những scandal liên tiếp trong gần 2 năm đăng quang của Hoa hậu Kỳ Duyên khiến khán giả phẫn nộ và đòi tước vương miện của nàng hậu.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang hoa hậu Việt Nam vào năm 2014

Sau khi đăng quang, Kỳ Duyên từng liên tiếp vướng vào ồn ào và khiến hình ảnh bị xấu đi, ảnh hưởng trầm trọng trong mắt của công chúng

Nàng hậu Nam Định liên tục bị công chúng "ném đá" về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, đi dự họp báo trễ, hút thuốc lá trong quán cafe…

Thời điểm đó, Hoa hậu Kỳ Duyên từng lên tiếng gửi lời xin lỗi tới khán giả. "Duyên nghĩ mình không nên nói hay giải thích thêm về chuyện này nữa. Chỉ có một điều Duyên cần phải chia sẻ với những người yêu mến mình bấy lâu nay: Xin lỗi vì đã làm mọi người buồn khi phải nghe, đọc những tin tức không hay về Duyên trong thời gian qua. Duyên đã không thận trọng khi thể hiện cá tính, chiều chuộng cái tôi bằng những hành động dễ gây tranh cãi với cộng đồng", nàng hậu chia sẻ.

Sau hàng loạt ồn ào, hình ảnh Kỳ Duyên đã không được sử dụng tại Hoa hậu Việt Nam 2016 và không được đồng hành trong các sự kiện của cuộc thi. Kỳ Duyên cũng không được trao lại vương miện cho người đẹp kế nhiệm. Ngoài ra, người đẹp còn bị khiển trách và yêu cầu chấn chỉnh hành vi, lối sống, tích cực cải thiện hình ảnh với công chúng.

Kỳ Duyên từng nói về ồn ào: "Đây là cái giá mình phải chịu cho những chuyện mình làm ra, tôi không được phép trách ai ngoài bản thân mình. Dù như thế nào đi nữa, mọi chuyện luôn đến từ bản thân mình trước tiên, muốn mọi thứ tốt đẹp thì không có một cách nào khác ngoài việc bản thân phải trở nên tốt đẹp hơn".

Kỳ Duyên bị khiển trách và bị yêu cầu chấn chỉnh hành vi, lối sống, tích cực cải thiện hình ảnh với công chúng và không được đồng hành cùng cuộc thi

Nàng hậu được giữ lại vương miện nhưng không được trao vương miện cho người kế nhiệm

Sau gần 1 thập kỷ kể từ khi vướng scandal, vào tháng 4/2023, Kỳ Duyên từng thẳng thắn lên tiếng về những sai lầm của bản thân. Cô cho biết ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô theo hướng tích cực và cả tiêu cực. Tiếp xúc với hào quang showbiz từ khi còn trẻ nên Kỳ Duyên không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, va vấp. Kỳ Duyên cũng thẳng thắn cho biết bản thân tự cảm thấy những hành động của mình vào giai đoạn đó không phù hợp đối với một Hoa hậu Việt Nam. Cô bày tỏ: "Những gì tôi làm thật sự không đúng đắn với một người có danh xưng Hoa hậu Việt Nam. Kể cả việc tôi có bị lấy mất đi tất cả thì cũng là một hình phạt xứng đáng".

Sau 9 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cuộc sống của Kỳ Duyên đã có nhiều thay đổi đáng kể. Nàng hậu sở hữu căn hộ chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh. Ngoài ra, Kỳ Duyên còn sở hữu những món đồ hiệu đắt đỏ từ thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Sau rất nhiều thị phi, Kỳ Duyên quyết định thay đổi hình ảnh bản thân. Cô tập trung chuyên môn nhiều hơn, cẩn thận trong từng phát ngôn, hành động. Nàng hậu lựa chọn các chương trình thực tế phù hợp, thể hiện được cá tính và bộc lộ được nhiều điểm mạnh của bản thân.

Kỳ Duyên đảm nhận nhiều vai trò mới như HLV của cuộc thi The Look, Miss Fitness Vietnam, The Face Vietnam… Kỳ Duyên cũng gây ấn tượng trong các show truyền hình thực tế như KOC Vietnam, Cuộc Đua Kỳ Thú, Sao Nhập Ngũ, Khi Đàn Ông Có Bầu… Hiện tại, hình ảnh của nàng hậu đã thay đổi tích cực trong mắt công chúng.

Người đẹp sinh năm 1996 ngày càng nhuận sắc sau 9 năm đăng quang Hoa hậu

Kỳ Duyên hiện tại là gương mặt quen thuộc với khán giả khi làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình thực tế như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Mỹ nhân gốc Nam Định đang sống trong một căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Căn hộ có phong cách tối giản nhưng sang trọng

Năm 2015, Hoa hậu 9X mua xe hơi có giá khoảng 10 tỷ đồng và sau đó tiếp tục sắm thêm những chiếc xe đắt đỏ

Kỳ Duyên còn gây tò mò với hình tượng "chúng mình có nhau" với siêu mẫu Minh Triệu. Cặp đôi không ngại ngần thể hiện sự thân thiết, hành động tình cảm, thường xuyên mặc đồ đôi... Vào dịp Tết nguyên đán, Minh Triệu đã ra Hà Nội để gặp gỡ gia đình của Hoa hậu Kỳ Duyên. Sau đó vào tháng 2/2023, nàng hậu sinh năm 1996 cũng về quê của Minh Triệu ở Phú Yên.

Kỳ Duyên và Minh Triệu thường xuyên đăng ảnh tình cảm trên mạng xã hội với trang phục đồng điệu, gợi cảm và những dòng nội dung ngọt ngào.