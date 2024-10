Hoa hậu Thanh Thủy, Gia Đình Cam Cam và dàn sao hội tụ tại event United Colors of Benetton!

Dàn Model tại sự kiện Grand Opening

Gia Đình Cam Cam

Gia Đình Cam Cam gây ấn tượng bởi trang phục ton-sur-ton trẻ trung và năng động.

Gia đình Á hậu Mâu Thủy

Ngoài ra, gia đình Á hậu Mâu Thủy cũng vô cùng nổi bật trong trang phục đồng điệu với sắc cam tinh tế.

Gia Đình Cam Cam, Gia Đình Á Hậu Mâu Thủy và Gia Đình Mỹ Thuận diện trang phục ton-sur-ton tại sự kiện đa sắc màu.

Hoa hậu Việt Nam Thanh Thủy, Á hậu Huỳnh Minh Kiên và Nam vương Phạm Tuấn Ngọc

Thanh Thủy ghi dấu ấn bởi sắc hồng nữ tính. Bên cạnh đó, Á hậu Minh Kiên trong set len dệt kim phối cùng chân váy jean cá tính và hiện đại. Nam vương Phạm Tuấn Ngọc diện trang phục lịch lãm, tổng thể tạo nên bức tranh đầy màu sắc.



Á hậu Huỳnh Minh Kiên

Á hậu Mâu Thủy và Á hậu Hương Ly

Á hậu Mâu Thủy và Á hậu Hương Ly cũng không kém phần nổi bật khi lựa chọn sắc cam rực rỡ.

Bên cạnh những nàng hậu xinh đẹp rạng ngời, còn có các mỹ nam với những màu sắc riêng biệt, như: Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, MC Thầy Beo, người mẫu Khoai Vũ nam tính với những bộ trang phục từ bộ sưu tập mới của Benetton.

Nam vương Phạm Tuấn Ngọc

MC Thầy Beo U40

Dàn Model cá tính diện trang phục màu sắc từ United Colors of Benetton

Có thể thấy rằng, cách phối màu và sự sáng tạo của các KOLs và người mẫu đã thể hiện đúng tinh thần "Be Your Own Colors" từ thương hiệu Ý United Colors of Benetton.