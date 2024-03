Hoa hậu Phương Lê giảm 15kg, người mẫu Phan Như Thảo "đánh bay" 3kg sau 8 ngày nhờ bỏ 1 thứ ra khỏi thực đơn

Cắt bỏ một thứ giúp Hoa hậu Phương Lê giảm 15kg sau gần 2 năm, người mẫu Phan Như Thảo giảm 3kg chỉ sau 8 ngày

Sau Tết, người mẫu Phan Như Thảo tăng liền 5kg nên phải nhanh chóng siết cân để quay về cuộc sống bình thường. Chỉ sau 8 ngày, bà xã đại gia Đức An đã giảm từ 67,7kg xuống còn 65kg.

Bên cạnh việc duy trì chế độ ăn hạn chế tinh bột, chủ yếu ăn rau củ, uống trà thảo mộc, người đẹp tiết lộ tuyệt đối không uống nước ngọt có gas, nước trái cây và thức uống có cồn. Nói chung, đồ ngọt hay những món chứa đường bổ sung đều bị cô loại bỏ ngay ra khỏi thực đơn ăn uống hàng ngày, không nạp vào cơ thể.

Nhờ đó, Phan Như Thảo đã dễ dàng lấy lại vóc dáng để tự tin và thành công hơn trong công việc.

Mới đây, Hoa hậu Phương Lê cũng khiến nhiều người trầm trồ bởi màn giảm cân ngoạn mục. Người đẹp giảm hẳn 15kg nhờ duy trì ăn uống lành mạnh, tuyệt đối chưa có sự can thiệp của tập luyện.

Người đẹp chia sẻ, gần 2 năm nay, cô không đầu tư thực hiện những bộ ảnh thời trang vì tự ti với vóc dáng mập mạp của mình. Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 nói cô từng bị phát tướng, tăng tới 16kg, cân nặng gần chạm mốc 70kg vào giữa năm 2023.

Quyết tâm lấy lại vóc dáng thon gọn, Phương Lê nỗ lực ăn kiêng và giảm hẳn 15kg chỉ sau gần 2 năm. Bộ ảnh mới vào ngày 8/3 như lời đánh dấu việc tìm lại đường cong thành công của người đẹp.

Ăn uống lành mạnh, đủ chất nhưng kiểm soát calo nghiêm ngặt, hạn chế gia vị khi nấu nướng, Hoa hậu 7X tiết lộ, cô còn tuyệt đối không đụng vào các món đồ ngọt nói chung như chè, trà sữa...

Những món chứa đường bổ sung thường tiềm ẩn rủi ro gây bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường. Chúng cũng là thủ phạm phá vỡ hết đường cong trên cơ thể người phụ nữ.

Sẽ thật đáng tiếc nếu chị em không biết để cắt giảm đường ra khỏi thực đơn hàng ngày, vừa đẹp vóc dáng, làn da, vừa duy trì diện mạo trẻ trung lại ít nguy cơ mắc bệnh tật nguy hiểm.

Để cắt giảm đường thành công, hãy chú ý bổ sung đầy đủ 3 thứ mỗi ngày

1. Ăn nhiều protein

Là chất dinh dưỡng đa lượng giúp no lâu nhất, việc kết hợp protein vào mỗi bữa ăn là một cách hiệu quả để giảm nguy cơ quá đói trong thời gian đến bữa tiếp theo.

Khi đã no, bạn sẽ ít có xu hướng ăn đồ ngọt và món tráng miệng hơn, giúp cắt giảm đường hiệu quả hơn. Protein có rất nhiều dạng và nguồn dinh dưỡng tiện lợi này sẽ giúp bạn dễ dàng kết hợp vào nhiều bữa ăn hơn.

Đối với một số nguồn protein cần ít sự chuẩn bị, bạn có thể thử sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi, trứng và bột protein. Hoặc, lần tới khi bạn mua sắm ở cửa hàng tạp hóa, hãy cân nhắc chọn các loại protein động vật đã nấu sẵn như gà quay nguyên con, đậu đóng hộp...

Kết hợp protein vào mỗi bữa ăn là một cách hiệu quả để giảm nguy cơ quá đói trong thời gian đến bữa tiếp theo. (Ảnh minh họa)

2. Tăng cường chất xơ

Chất xơ là một thành phần tạo cảm giác no khác, giống như protein. Càng ăn nhiều chất xơ, bạn càng cảm thấy no và hài lòng sau bữa ăn. Sự hài lòng này có thể khiến bạn ít tìm kiếm các món ăn khác, kể cả đồ ngọt. Do đó, tăng cường chất xơ vào chế độ ăn giúp bạn cắt giảm đường rất tốt.

Trái cây và rau quả là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, lại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết khác. Thêm trái cây, rau quả vào các bữa ăn chính, ăn nhẹ là khởi đầu tuyệt vời để tăng lượng chất xơ hàng ngày.

Ngoài ra, hãy ăn ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch và hạt để đạt được nhiều hơn mức 25g chất xơ được khuyến nghị mỗi ngày. Khi bạn tăng lượng chất xơ, hãy đảm bảo uống nhiều nước để giúp cơ thể xử lý hiệu quả và tránh các tác dụng phụ khó chịu, như táo bón.

3. Uống nhiều nước lọc

Uống đủ nước cũng là một cách đơn giản để giảm cảm giác thèm đường, hữu ích cho người muốn cắt giảm đường, có thể giảm thiểu các triệu chứng mất nước khác như thờ ơ, chóng mặt và khó tập trung.

Để biết mình đã uống đủ nước hay chưa, bạn cần chú ý màu nước tiểu. Nếu màu sắc ở dạng vàng nhạt thì cơ thể bạn đủ nước. Nếu màu đậm hơn, bạn nên bổ sung thêm nước.