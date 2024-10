Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng ảnh đã "xuống tóc", lý do khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đăng ảnh khoe tóc mới. Trong bức hình đã đăng tải, nàng hậu vô cùng xinh đẹp với kiểu tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ. Đây là lần hiếm hoi Mai Phương Thúy “chia tay” mái tóc dài thướt tha để làm mới hình ảnh bản thân. Bài đăng của cô ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ. Đa số đều để lại bình luận khen ngợi kiểu tóc mới của nàng hậu:

“Hợp em ui. Xinh trẻ lắm luôn”

“Cô ấy thật là xinh.Tóc ngắn quá hợp”

“Đẹp dữ vậy”

“Để tóc này xinh và trẻ quá chị ơi”

Trước đó, cùng ngày, Mai Phương Thúy cũng đã có những chia sẻ về việc thay đổi ngoại hình trên trang cá nhân. Nàng hậu viết: "Vì sự nghiệp đánh cú thuận cú trái. Mình phải cắt tóc thôi. Bye Bye dung mạo mỹ miều vốn chỉ hạp tóc dài.

Leaning towards a future where my footwork improves day by day… I’m going for a haircut. Short hair doesn’t really vibe with me. I’m forsaking my looks for a dose of strong adrénalines on court.”

(Hướng tới một tương lai nơi mà từng bước di chuyển của mình sẽ tiến bộ từng ngày... Mình chuẩn bị đi cắt tóc đây. Thực ra tóc ngắn thì không hợp với mình lắm. Đành hy sinh vẻ ngoài để đổi lấy một liều adrenaline mạnh mẽ trên sân vậy)

Hóa ra, mỹ nhân sinh năm 1988 quyết định cắt đi mái tóc dài của mình vì đam mê chơi quần vợt. Mai Phương Thúy cũng chia sẻ rằng cô không hề hợp tóc ngắn nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh cho đam mê thể thao của mình. Mái tóc ngắn sẽ giúp cô dễ dàng di chuyển và có thể tập trung hơn vào việc cải thiện những kỹ năng trên sân. Điều này cho thấy sự nghiêm túc của Mai Phương Thúy với thể thao.

Quyết tâm cắt tóc ngắn là vậy nhưng nàng hậu có vẻ vẫn sợ mẹ không đồng ý. Ngay dưới bài đăng của mình, cô đã gửi lời nhắn đến mẹ: "Mẹ yêu đừng giận con, con không cắt ngắn đâu chỉ bớt dài thôi ạ mẹ".

Mai Phương Thúy là một trong những nàng hậu nổi tiếng của showbiz Việt. Đăng quang năm 2006 nhưng đến nay, tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 1988 vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Ở tuổi 36, nàng hậu này đang có một cuộc sống giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù ít hoạt động nghệ thuật, Mai Phương Thúy vẫn thu hút sự chú ý của khán giả mỗi khi xuất hiện ở một số sự kiện.



