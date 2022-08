Hoa hậu Hương Giang công bố đã chia tay, Matt Liu hứa "vẫn quan tâm em trên con đường sắp tới"

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang khiến netizen ngỡ ngàng khi đăng ảnh ngọt ngào bên Matt Liu kèm với tin công bố chia tay. Cô viết: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you my special man". (tạm dịch: "Sẽ luôn bên cạnh anh, người đàn ông đặc biệt của em")

Ngay phía dưới bài viết của Hương Giang, Matt Liu cũng đáp lại đầy tình cảm: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Hương Giang và...

... Matt Liu chọn chia tay nhưng vẫn làm bạn (Ảnh: FB nhân vật)

Dù cặp đôi chọn chia tay văn minh, hứa sẽ tiếp tục làm bạn, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau nhưng người hâm mộ chuyện tình của chàng CEO và nàng Hoa hậu vẫn rất tiếc nuối. Bài viết của Hoa hậu Hương Giang chỉ sau 25 phút đăng tải đã thu về hơn 7 ngàn bình luận. Đa số netizen đều buồn và bất ngờ trước việc Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu đường ai nấy đi.

CEO Matt Liu và Hoa hậu Hương Giang bén duyên nhờ chương trình Người Ấy Là Ai. Hành trình 2 năm bên nhau, nam doanh nhân đã rất ưu ái, chiều chuộng nàng hậu như tổ chức sinh nhật riêng cùng cô nàng, nhập hội "chỉ theo dõi mình em", du lịch Đà Lạt cùng "gia đình Hoa Dâm Bụt"... Thời điểm chưa công khai mối quan hệ, cặp đôi vẫn thường xuyên có hàng loạt hint hẹn hò do chính chủ đăng tải khiến fan "chèo thuyền" Matt Liu và Hương Giang tăng nhanh chóng.

Matt Liu thường xuyên dành những lời ngọt ngào và hành động lãng mạn cho Hương Giang (Ảnh: FB nhân vật)

Trong thời gian yêu nhau, Matt Liu đã trở thành thầy dạy golf cho Hương Giang. Chính nhờ bộ môn thể thao này, cặp đôi càng trở nên gắn bó và thấu hiểu nhau. Trong ngày kỷ niệm 2 năm nên duyên, Hương Giang cũng đăng trạng thái đầy hài hước trên trang cá nhân của mình: "Tròn hai năm đánh golf chung với nhau, từ lúc chưa biết chơi golf tới bây giờ đánh vẫn bể như thường".

Cặp đôi vừa kỷ niệm 2 năm bên nhau vào tháng 6 vừa qua (Ảnh: FB nhân vật)

Còn CEO Matt Liu đăng ảnh tình tứ bên Hương Giang trong căn biệt thự triệu đô với dòng trạng thái cực tình cảm: "Words aren’t enough to express how much you mean to me. Happy 2nd year anniversary" (tạm dịch: "Không có từ nào có thể diễn tả được em quan trọng với anh thế nào, mừng kỷ niệm 2 năm").

Nhưng tiếc rằng, chuyện tình của cặp đôi lại không thể có cái kết viên mãn

Không chỉ đối xử tốt với người yêu của mình, Matt Liu cũng rất quan tâm gia đình Hương Giang. Trong các sự kiện mà cô nàng tham gia, nam doanh nhân đều trở thành người tài xế tháp tùng nhị vị phụ huynh đến tận nơi.

Tuy nhiên, khi cư dân mạng đã dần tin Matt Liu và Hương Giang là tình yêu đích thực chứ không phải là mối quan hệ hợp đồng để đánh bóng tên tuổi như lời đồn thì cả hai quyết định chia tay.