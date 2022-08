Hành trình 2 năm bên nhau của Matt Liu - Hương Giang: Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây

Khi tập đặc biệt của Người Ấy Là Ai? cách đây 2 năm lên sóng với sự xuất hiện của Hương Giang, nhiều khán giả không khỏi xúc động trước hình ảnh một nàng hậu mất niềm tin vào tình yêu sau những sai lầm đáng tiếc. May mắn thay, sự xuất hiện của Matt Liu trong màn lộ diện cuối cùng đã khiến trái tim cô nàng như được "chữa lành".

Người Ấy Là Ai? chính là “ông tơ bà nguyệt" gắn kết mối nhân duyên giữa Hương Giang và Matt Liu.

Trước khi đến với chương trình, vị CEO người Singapore đã tìm hiểu về Hương Giang và ấn tượng với sự thông minh, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần bản lĩnh của cô. Trong chương trình, Matt Liu đã chia sẻ rằng anh không quan tâm đến những lời bàn tán về bạn gái là người chuyển giới. Bên cạnh đó, khi biết con trai mình tham gia Người Ấy Là Ai?, anh đã được bố mẹ dành tặng những lời động viên và cổ vũ để theo đuổi người đẹp.

Ngay từ những ngày đầu bên nhau, cả hai bên gia đình đều ủng hộ chuyện tình của Hương Giang và Matt Liu.

Trong khoảng thời gian hẹn hò, cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào hay chăm chỉ đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ khiến người xem không khỏi ghen tị.

Chàng doanh nhân cũng thường xuyên gửi lời yêu thương đến bạn gái trong những ngày đặc biệt: "Nếu em chọn anh thì em không cần hỏi anh đang ở đâu nữa. Vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em".

Đáng chú ý, trong ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, Matt Liu đã không giấu nỗi niềm xúc động của mình qua dòng trạng thái: "Words aren’t enough to express how much you mean to me. Happy 2nd year anniversary." (tạm dịch: Ngôn từ không đủ để diễn tả em có ý nghĩa thế nào đối với anh. Chúc mừng kỷ niệm 2 năm của chúng ta).

Không chỉ riêng Matt Liu, Hương Giang cũng rất chăm chỉ chia sẻ hình ảnh của cả hai trên mạng xã hội.

Vào những ngày kỉ niệm, cặp đôi Matt Liu - Hương Giang đều có những màn phát “kẹo ngọt" khiến ai nấy cũng phải ghen tị.

Không chỉ vậy, trong những lúc người yêu đi diễn, các khán giả cũng nhiều lần bắt gặp khoảnh khắc chàng CEO người Singapore nhìn người yêu "say đắm" trên sân khấu. Đặc biệt, những khoảnh khắc check-in sang chảnh cũng đã trở thành dấu ấn khó phai của cặp đôi đối với dân tình.

Dù là một CEO nhưng Matt Liu không ngần ngại trở thành “trợ lý" cho người yêu và cả bố mẹ của cô nàng trong những lịch trình của nàng hậu.

Sau những phút giây bận rộn, cả hai cũng không quên trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Đáng chú ý, nàng hậu còn thường xuyên đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ trong những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần. Chứng kiến hình ảnh Matt Liu xuất hiện trong bữa tiệc gia đình tại nhà Hương Giang, người hâm mộ đều mong chờ một “đám cưới cổ tích" cho chuyện tình của cả hai.

Có thể thấy, bố mẹ Hương Giang rất quý “chàng rể tương lai".

Thậm chí, cả hai được cho là đã dọn về sống chung một nhà.

Hoa hậu Hương Giang cũng từng lên tiếng về dự định làm đám cưới với Matt Liu. Cô cho biết chuyện cưới hỏi là do bạn trai chủ động: "Giang không nói rằng bao nhiêu tuổi Giang mới cưới. Với Giang, chuyện đó phải xuất phát từ Matt, bạn ấy phải sẵn sàng và chúng mình cũng đã thống nhất với nhau chuyện đó. Cầu hôn hay bất cứ điều gì hoàn toàn phải từ phía Matt.

Matt phải biết thế nào là phù hợp và làm ơn đừng báo trước hay bàn bạc gì với Giang về chuyện này. Hãy để đó là cái gì thật tự nhiên nhất, bởi chúng mình đã phải gồng gánh quá nhiều trên truyền thông, làm gì cũng phải suy tính xem như thế có được không. Chỉ một chuyện đấy thôi, hãy đừng bàn bạc với nhau".



Đáng tiếc thay, dù đã cùng nhau trải qua không ít “sóng gió" với hàng loạt tin đồn “rạn nứt", cả hai vẫn không thể thành đôi và nên duyên vợ chồng.

Vào tối 19/8, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ trước thông báo "đường ai nấy đi" của Hương Giang và Matt Liu. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp viết: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you my special man".

Ngay phía dưới bài viết của Hương Giang, Matt Liu cũng đáp lại đầy tình cảm: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Có thời điểm, nàng hậu phải chịu sự tẩy chay từ phía cư dân mạng nhưng không vì vậy mà Matt Liu quyết định rời bỏ nàng hậu mà luôn ở bên chăm sóc và lo lắng.

Không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối cho khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai.

Ảnh: FBNV