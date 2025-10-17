Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng bật khóc khi nhìn 1 bức ảnh, xem mà phải khen: Cha mẹ dạy thật khéo!

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Năm 19 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi còn là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Khi đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhờ nét đẹp trong sáng, hình ảnh nhẹ nhàng. Sau 5 năm từ ngày đăng quang, Đỗ Thị Hà được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Được biết, trong gia đình 3 anh chị em, Đỗ Thị Hà là con út, mẹ làm nông nghiệp còn bố làm công trình ở cả Nam lẫn Bắc, là lao động tự do. Hà phải làm ruộng từ năm cấp hai.

Thời điểm mới đăng quang, khi trở về thăm trường, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại có dịp chia sẻ về bức ảnh làm ruộng "gây sốt". Đỗ Thị Hà cho biết, bức ảnh được chụp lại lúc cô làm ruộng cùng gia đình, mặc dù chỉ cùng gia đình làm 4 vụ mùa nhưng cô hiểu được sự cực khổ đối với công việc này.

Khi nhắc lại khoảnh khắc ấy, Đỗ Thị Hà không kìm được nước mắt. Cô nói rằng chính hình ảnh ba mẹ giữa đồng ruộng là động lực lớn nhất để cô luôn cố gắng, không ngừng hoàn thiện bản thân và sống xứng đáng với những hi sinh thầm lặng ấy.

Điều khiến nhiều người thêm yêu mến Hoa hậu Đỗ Thị Hà không chỉ là nhan sắc ngọt ngào, học vấn tốt, mà còn ở tấm lòng hiếu thảo và biết trân trọng gốc rễ của mình.

Ngày nhỏ, Đỗ Thị Hà là một cô bé ngoan ngoãn, có nghị lực kiên cường, tính tự lập, chăm sóc gia đình, vừa học vừa làm phụ bố mẹ. Thời điểm học đại học, Hà còn đi làm thêm ở xưởng may. Mỗi tháng kiếm thêm vài trăm nghìn đồng. Thấu hiểu nỗi khó khăn của cha mẹ nên Đỗ Thị Hà luôn nỗ lực từng ngày và không muốn cha mẹ phải vất vả vì mình.

Dù vậy, từ nhở đến lớn, cô vẫn học rất giỏi.

Hoa hậu Việt Nam năm 2020 học lớp chọn A1 của Trường THPT Hậu Lộc 3 (Thanh Hóa), từng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh. Ở thời điểm đăng quang, cô là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân - một trong những đại học top đầu cả nước về đào tạo lĩnh vực kinh tế.

Đỗ Thị Hà từng chia sẻ áp lực liên quan việc học hành trong nhiệm kỳ hoa hậu, thậm chí có khi cô vừa trang điểm chạy show, vừa phải gọi điện hỏi bạn bè... tài liệu ôn thi. Tuy nhiên, cô vẫn đảm bảo kế hoạch ra trường khi giữa năm 2023, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã bảo vệ thành công chuyên đề tốt nghiệp. Hoa hậu Đỗ Hà cũng chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Được biết, trong cuộc sống, nàng Hậu được cha mẹ nuôi dạy rất khéo. Trong một bài phỏng vấn, cha Đỗ Thị Hà - ông Đỗ Văn Tào cũng từng chia sẻ một trong những câu nói đầu tiên gửi tới con sau đăng quang gây ấn tượng mạnh: "Đội vương miện trên đầu, con nhận trọng trách từ ban tổ chức, phải làm sao xứng đáng với sự tín nhiệm đó, cống hiến cho cộng đồng. Trong cuộc sống, chữ 'tín' quan trọng nhất".