Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại trên thảm đỏ Cannes

Ngày 21/5, Hoa hậu Thế giới 1994 Aishwarya Rai Bachchan tái xuất thảm đỏ Liên hoan phim Cannes với tư cách khách mời dự buổi công chiếu The History Of Sound, bộ phim do Oliver Hermanus đạo diễn. Tác phẩm tranh giải Cành cọ Vàng, kể về hành trình khám phá âm nhạc của hai người đàn ông Mỹ trong Thế chiến I. Ảnh: AP.