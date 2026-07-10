Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt: Ngành điện khuyến nghị người dân ghi nhớ quy tắc "Hai bật, Ba tắt" để tiết kiệm chi phí

Nhiều gia đình bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh do nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát liên tục.

Đợt nắng nóng kéo dài trong tháng 6 khiến nhu cầu sử dụng điện tại nhiều địa phương tăng cao, đặc biệt là ở các hộ gia đình. Cùng với việc học sinh nghỉ hè, số lượng người ở nhà nhiều hơn và thời gian sử dụng các thiết bị điện kéo dài đã khiến hóa đơn tiền điện của không ít gia đình tăng đáng kể so với những tháng trước.

Nhận thông báo tiền điện tháng 6, chị Nguyễn Thị Phượng (Hà Nội) cho biết gia đình chị khá bất ngờ khi số tiền phải thanh toán lên tới hơn 3,2 triệu đồng.

Theo chị Phượng, tháng trước hóa đơn đã tăng lên hơn 2 triệu đồng do thời tiết nắng nóng, nhưng sang tháng 6 mức chi tiếp tục tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là các cháu về quê nghỉ hè nên số người trong nhà đông hơn, ba chiếc điều hòa hoạt động gần như cả ngày, tivi được sử dụng nhiều hơn và bình nóng lạnh vẫn được bật thường xuyên để tắm cho trẻ nhỏ.

Biết trước hóa đơn tiền điện sẽ tăng vì thời tiết oi bức và nhu cầu sử dụng điều hòa nhiều hơn, nhưng chị Phượng vẫn "giật mình" khi thấy số tiền phải thanh toán

Tương tự, chị Đào Thị Kim Dung (Phú Thọ) cho biết hóa đơn tiền điện tháng 6 của gia đình lên tới hơn 4,1 triệu đồng, mức cao nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây.

"Từ trước đến nay tiền điện nhà tôi chưa từng vượt 3 triệu đồng mỗi tháng. Tháng này cả nhà đều rất ngạc nhiên khi nhận hóa đơn. Các con nghỉ hè, các cháu về chơi nên trong nhà có tới 5 chiếc điều hòa hoạt động thường xuyên. Ngoài ra còn có máy chiếu, tivi và nhiều thiết bị điện khác được sử dụng nhiều hơn để các cháu xem phim, giải trí" , chị Dung chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Xuân Thanh (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết hóa đơn tiền điện tháng 6 của gia đình gần 2,8 triệu đồng. Theo chị, dù ban ngày hai vợ chồng đều đi làm, chủ yếu chỉ có các con ở nhà, nhưng số tiền điện vẫn tăng mạnh so với các tháng trước.

"Gia đình chỉ có bốn người nên khi nhận hóa đơn tôi khá bất ngờ. Các con nghỉ hè ở nhà nhiều, điều hòa và các thiết bị điện được sử dụng gần như liên tục", chị Thanh nói.

Không chỉ riêng các hộ gia đình trên, những ngày gần đây, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều chia sẻ về hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao.

Nhiều người đăng tải hình ảnh hóa đơn kèm những dòng bình luận như: "Tiền điện tháng 6... lương không đủ trả tiền điện", hay "Mới đầu tháng đã thấy áp lực vì hóa đơn điện" .

Nhiều tài khoản trên MXH đăng tải hóa đơn tiền điện tháng 6 với mức chi tăng đáng kể (Ảnh: Threads)

Theo các chuyên gia, trong mùa nắng nóng, điều hòa là thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất trong gia đình.

Bên cạnh đó, việc học sinh nghỉ hè khiến thời gian sử dụng tivi, máy tính, máy chiếu, quạt, bình nóng lạnh và nhiều thiết bị điện khác cũng tăng lên đáng kể. Nếu nhiều thiết bị công suất lớn cùng hoạt động trong thời gian dài, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng nhanh, kéo theo hóa đơn tiền điện cao hơn.

Trước thực tế này, ngành điện khuyến nghị người dân áp dụng quy tắc "Hai bật, Ba tắt" để sử dụng điện tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt trong mùa hè.

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Theo khuyến nghị, người dân nên ghi nhớ nguyên tắc "Hai bật, Ba tắt" để sử dụng điện hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Với "Hai bật", người dùng nên bật chế độ Eco hoặc các chế độ tiết kiệm năng lượng trên điều hòa và các thiết bị điện khi có thể. Đồng thời, ưu tiên bật các tính năng tối ưu năng lượng được nhà sản xuất tích hợp nhằm giảm điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành.

Đối với "Ba tắt", người dân cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn để tránh tăng đột biến lượng điện tiêu thụ; đồng thời tắt hẳn nguồn điện hoặc rút phích cắm đối với các thiết bị không dùng đến, thay vì chỉ để ở chế độ chờ, bởi nhiều thiết bị vẫn tiếp tục tiêu thụ điện ngay cả khi đã tắt bằng điều khiển.

Theo ngành điện, chỉ cần thay đổi một vài thói quen sử dụng điện hằng ngày cũng có thể giúp các hộ gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện mỗi tháng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện trong giai đoạn cao điểm mùa hè, khi nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn quốc tăng cao.

Trong bối cảnh thời tiết được dự báo vẫn còn nhiều đợt nắng nóng kéo dài, đây được xem là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để vừa giảm chi phí sinh hoạt, vừa sử dụng năng lượng một cách bền vững.