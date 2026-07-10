Muối Epsom và 2 cách dùng để gội đầu: Da đầu sạch hơn, tóc mềm hơn nếu dùng đúng

Muối Epsom từ lâu đã được biết đến như một nguyên liệu quen thuộc trong các liệu pháp ngâm tắm, thư giãn cơ bắp. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại muối này còn được nhiều người sử dụng như một "trợ thủ" trong việc chăm sóc tóc và da đầu.

Khác với muối ăn thông thường, muối Epsom thực chất là tinh thể magnesium sulfate (magie sulfat). Nhờ khả năng hòa tan tốt trong nước và đặc tính làm sạch, loại muối này thường được kết hợp với dầu gội hoặc dầu xả để hỗ trợ loại bỏ dầu thừa, cặn sản phẩm tạo kiểu và mang lại cảm giác da đầu thông thoáng hơn. Dưới đây là 2 cách sử dụng muối Epsom phổ biến mà bạn có thể tham khảo.

1. Dùng muối Epsom để hỗ trợ làm sạch tóc dầu và da đầu nhiều bã nhờn

Nếu da đầu thường xuyên nhanh bết, tóc dễ xẹp hoặc có cảm giác nặng sau một ngày, bạn có thể thử bổ sung muối Epsom vào dầu gội.

Cách thực hiện khá đơn giản. Cho khoảng 1 thìa muối Epsom vào dầu gội đang sử dụng, sau đó trộn đều để muối hòa tan.

Khi gội đầu, làm ướt tóc hoàn toàn rồi lấy một lượng dầu gội vừa đủ tạo bọt trên tay trước khi massage lên da đầu. Hãy tập trung nhiều hơn ở phần chân tóc - nơi tiết nhiều dầu nhất.

Sau lần gội đầu tiên, tóc sẽ được loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn mỹ phẩm. Bạn có thể gội lần thứ hai với lượng dầu gội tương tự để làm sạch sâu hơn. Sau đó xả lại bằng nước sạch.

Tuy nhiên, không nên áp dụng cách này ở mọi lần gội. Việc sử dụng muối Epsom quá thường xuyên có thể khiến tóc và da đầu bị khô. Tần suất khoảng 1 lần mỗi tuần hoặc 2 tuần/lần thường phù hợp hơn với hầu hết mọi người, đặc biệt là người có da đầu dầu.

2. Kết hợp muối Epsom với dầu xả để chăm sóc tóc khô

Không chỉ hỗ trợ làm sạch, muối Epsom còn được nhiều người sử dụng kết hợp với dầu xả để giúp mái tóc mềm mượt và giảm cảm giác khô xơ.

Trộn dầu xả và muối Epsom theo tỷ lệ 1:1 trong một chiếc bát nhỏ. Sau đó làm ấm hỗn hợp khoảng 30 giây trong lò vi sóng hoặc đặt bát vào nước nóng để hỗn hợp hơi ấm. Nhiệt độ chỉ nên ở mức dễ chịu, tuyệt đối không quá nóng để tránh gây bỏng da đầu.

Sau khi gội sạch tóc như bình thường, thoa đều hỗn hợp từ chân tóc đến ngọn tóc, kết hợp massage nhẹ để dưỡng chất thấm đều. Giữ trên tóc khoảng 15-20 phút rồi xả sạch bằng nước ấm.

Cách làm này phù hợp với những mái tóc khô, xơ do tạo kiểu hoặc tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Sau khi xả sạch, tóc thường có cảm giác nhẹ, mềm và dễ chải hơn.

Một vài lưu ý trước khi thử

Dù được nhiều người chia sẻ trong các mẹo chăm sóc tóc tại nhà, nhưng hiện vẫn chưa có nhiều nghiên cứu chất lượng cao chứng minh muối Epsom có thể cải thiện rõ rệt các vấn đề của tóc và da đầu. Hiệu quả chủ yếu đến từ khả năng hỗ trợ làm sạch cặn bám và dầu thừa.

Nếu da đầu đang bị viêm, có vết thương hở, mắc bệnh chàm, vảy nến hoặc quá nhạy cảm, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi sử dụng.

Muối Epsom không phải là "thần dược" giúp tóc mọc nhanh hay chữa mọi vấn đề về da đầu. Tuy nhiên, nếu sử dụng đúng cách và với tần suất hợp lý, đây vẫn có thể là một nguyên liệu chăm sóc tóc đơn giản, tiết kiệm mà bạn có thể bổ sung vào quy trình làm đẹp tại nhà.

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