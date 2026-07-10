4 kiểu quần ống rộng đang dẫn đầu xu hướng, mix đồ đơn giản mấy cũng sành điệu tỏa sáng

Chị em nhất định nên có 4 kiểu quần ống rộng sau đây trong tủ đồ.

Quần ống rộng vẫn là một trong những món đồ "quốc dân" được yêu thích suốt nhiều mùa thời trang. Không chỉ mang đến cảm giác thoải mái khi mặc, thiết kế này còn giúp tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn, vóc dáng thanh thoát và dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Chỉ cần lựa chọn đúng kiểu quần và kết hợp cùng những item cơ bản như áo thun, sơ mi hay áo tank top, bạn đã có ngay một set đồ vừa thời thượng vừa tinh tế. Dưới đây là 4 kiểu quần ống rộng đang được các tín đồ thời trang đặc biệt ưu ái.

Quần đen ống rộng

Nếu chỉ được chọn một chiếc quần để mặc quanh năm, quần đen ống rộng chắc chắn là ứng cử viên sáng giá. Thiết kế tối giản nhưng không hề đơn điệu giúp món đồ này phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi dạo phố hay hẹn hò cuối tuần.

Gam màu đen mang đến hiệu ứng thon gọn cho đôi chân, đồng thời rất dễ phối cùng mọi màu sắc. Bạn có thể kết hợp quần đen ống rộng với áo sơ mi trắng để có vẻ ngoài thanh lịch, hoặc diện cùng áo thun trơn và sneaker cho phong cách năng động. Khi muốn tăng thêm nét sang trọng, chỉ cần thay sneaker bằng giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót là tổng thể sẽ trở nên cuốn hút hơn hẳn.

Quần denim trắng ống rộng

Trong những ngày hè hoặc khi muốn làm mới phong cách, quần denim trắng ống rộng là lựa chọn rất đáng thử. Sắc trắng mang lại cảm giác tươi sáng, trẻ trung và giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Nhiều người e ngại quần trắng khó phối đồ, nhưng thực tế đây lại là một trong những gam màu linh hoạt nhất. Bạn có thể kết hợp cùng áo kẻ ngang, áo sơ mi xanh nhạt, áo thun màu be hoặc những gam pastel nhẹ nhàng để tạo nên vẻ ngoài tinh tế. Nếu yêu thích phong cách tối giản, áo tank top trắng phối cùng quần denim trắng và sandal quai mảnh cũng đủ tạo nên một outfit thanh lịch.

Nơi mua: DreamHouse Mart

Quần jeans ống rộng

Không có món đồ nào mang tính ứng dụng cao như quần jeans ống rộng. So với quần jeans dáng bó truyền thống, phiên bản ống rộng đem lại cảm giác dễ chịu hơn khi mặc, đồng thời tạo vẻ ngoài hiện đại và phóng khoáng.

Những mẫu jeans xanh nhạt, xanh cổ điển hay xanh đậm đều có sức hút riêng. Chỉ cần phối cùng áo phông trắng, áo hai dây hoặc croptop là bạn đã có ngay set đồ trẻ trung, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Nơi mua: Zara

Quần vải linen ống rộng

Mùa hè sẽ thiếu đi sự thoải mái nếu trong tủ đồ không có một chiếc quần vải linen ống rộng. Chất liệu linen nổi tiếng nhờ khả năng thấm hút mồ hôi tốt, nhẹ và thoáng khí, giúp người mặc luôn cảm thấy dễ chịu ngay cả trong những ngày nắng nóng.

Bên cạnh ưu điểm về chất liệu, quần linen ống rộng còn mang đến vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng nhưng vẫn rất tinh tế. Những gam màu như trắng kem, be, nâu nhạt, ghi hoặc xanh olive đều dễ mặc và tạo cảm giác thanh lịch.

Đây là kiểu quần rất phù hợp với phong cách tối giản đang được nhiều người yêu thích. Bạn chỉ cần kết hợp cùng áo sơ mi linen đồng điệu, áo thun cotton hoặc áo sát nách là đã có một bộ trang phục vừa nhẹ nhàng vừa thời trang. Hoàn thiện outfit bằng dép da, sandal hoặc túi cói sẽ giúp vẻ ngoài thêm phần cuốn hút.

Nơi mua: Noiree Bigsize



