Hồ Ngọc Hà: "Tôi sẽ loại ngay những thí sinh chưa là ngôi sao mà đã thích lấp lánh"

Chiều 7/8, buổi họp báo ra mắt The New Mentor trước thềm chương trình lên sóng vào ngày 11/8 đã chính thức diễn ra. Lần đầu xuất hiện show thực tế quy tụ những "chị đại" làng giải trí Việt đình đám như Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê, The New Mentor gây được tiếng vang nhất định trên khắp các diễn đàn sắc đẹp.

Tái xuất với vai trò HLV sau thời gian bận rộn chăm sóc gia đình, ra mắt các sản phẩm âm nhạc, Hồ Ngọc Hà là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi họp báo. "Nữ hoàng giải trí" đã có những chia sẻ đáng chú ý khi nói về tiêu chí loại thí sinh trong chương trình lần này:

"Đến với The New Mentor, quan điểm của Hà là muốn chắp cánh cho các bạn. Hà sẽ loại trừ ngay những nhân vật nào nghĩ rằng: 'Một cánh chim có thể làm nên mùa xuân' vì chẳng có cánh chim nào có thể làm nên mùa xuân cả và ngay cả bản thân Hà cũng thế. Hà cần phải nhặt cho mình những gương mặt, tài năng ở bên cạnh để đóng góp và sáng tạo, cho tên tuổi mình luôn ghi được dấu ấn trong công chúng.

Hà cũng sẽ loại ngay những gương mặt chưa thành sao mà đã lấp lánh, nghĩ rằng mình là trung tâm vũ trụ và tưởng rằng như thế là đủ rồi. Nhưng khi bạn bước chân vào lĩnh vực nào, nếu không có nền tảng và không học hỏi mỗi ngày thì sẽ không bao giờ đi được con đường dài. The New Mentor sẽ là như thế".

Hà Hồ chia sẻ về tiêu chí loại thí sinh (Nguồn: Team sự kiện)

Hồ Ngọc Hà cho biết sẽ loại ngay những thí sinh "chưa thành sao nhưng đã thích lấp lánh, nghĩ mình là trung tâm vũ trụ"

Tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà chia sẻ thêm: "Không bao giờ mong muốn chương trình nào đầu voi đuôi chuột cả, đó mới là áp lực, còn nếu áp lực ngồi ghế này Hà đã không nhận lời. Điều quan trọng nhất là làm sao để từ những giây phút đầu tiên đến cuối luôn làm khán giả mong mỏi theo dõi từng tập".

"Trong chương trình, có sao thì Hà xử lý như thế, chắc chắn không tránh khỏi những tranh cãi, tranh cãi để tìm tiếng nói chung thì Hà sẽ lên tiếng gay gắt. Chắc chắn sẽ không bao giờ có một Hồ Ngọc Hà nhàm chán", bà xã Kim Lý khẳng định.