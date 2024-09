Hồ Ngọc Hà "dằn mặt" Hương Giang?

Chỉ còn vài ngày nữa, chủ nhân của chiếc vương miện Miss Universe Vietnam 2024 sẽ lộ diện. 2 đêm thi quan trọng là Bán kết (10/9) và Chung kết (14/9) đang được BTC gấp rút chuẩn bị. Dàn line-up trình diễn ở các đêm thi cũng đã được BTC Miss Universe Vietnam công bố. Tuy nhiên, cách sắp xếp vị trí cũng như thông báo tiết mục trong poster lại dấy lên nhiều tranh cãi.

Theo như công bố, Hồ Ngọc Hà sẽ là nghệ sĩ trình diễn ở phần thi trang phục áo tắm. Vì để giữ bí mật nên trong bài đăng về Hồ Ngọc Hà, BTC gộp chung hình ảnh Hương Giang và Pháp Kiều, kèm theo đó là chú thích: "Nghệ sĩ nào sẽ biểu diễn phần thi swimsuit Bán kết và Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 ?".

Hồ Ngọc Hà được xếp "chung mâm" với Hương Giang - Pháp Kiều

Không những xếp Hồ Ngọc Hà "chung mâm" với Hương Giang - Pháp Kiều, BTC Miss Universe Vietnam có thêm hành động khó hiểu. Cụ thể ở poster tổng hợp các nghệ sĩ, Hồ Ngọc Hà được xếp ở hàng trên và ngoài cùng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ cách sắp xếp poster chưa hợp lý với vị trí và đẳng cấp của giọng ca Cả một trời thương nhớ. Việc xếp dàn "anh trai" ở dưới một cách nổi bật vô tình khiến Pháp Kiều mới là nhân vật chiếm spotlight trong poster.

Cư dân mạng cho rằng thay vì thu nhỏ hình ảnh dàn nghệ sĩ trẻ và xếp trên cùng thì BTC Miss Universe Vietnam đã chọn cách sắp xếp khó hiểu, khiến Hồ Ngọc Hà từ cái tên đẳng cấp lại trở nên lu mờ trong poster chính.

Netizen cảm thán rằng trong poster chính, Hồ Ngọc Hà từ một cái tên đẳng cấp và hút fan thì lại bị xếp hẳn ngoài rìa

Khi cư dân mạng tranh luận về vị trí của Hồ Ngọc Hà trong poster thì "nữ hoàng giải trí" cũng có động thái gây chú ý. Theo đó, một người hâm mộ đã chia sẻ ảnh poster của Hồ Ngọc Hà cùng Hương Giang - Pháp Kiều lên story Instagram, người này cũng không quên nhắc tài khoản Hồ Ngọc Hà trong bài đăng. Sau đó, bà xã Kim Lý đã chia sẻ bài đăng của fan về trang cá nhân của mình.

Tuy nhiên không biết vô tình hay cố ý mà ảnh poster trên trang của Hồ Ngọc Hà lại được phóng to ra, phần hình ảnh của Hương Giang và Pháp Kiều vì vậy cũng biến mất khỏi khung hình. Hành động của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều netizen bàn tán. Một số ý kiến cho rằng "nữ hoàng giải trí" đang bày tỏ thái độ không hài lòng với Hương Giang - NSX Miss Universe Vietnam.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ ảnh poster nhưng theo phiên bản "chỉ mình tôi". Phần hình của Hương Giang và Pháp Kiều biến mất khỏi khung hình story

Hồ Ngọc Hà đã có hơn hai thập kỷ hoạt động trong showbiz và được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng "nữ hoàng giải trí". Xuất thân là một người mẫu sau đó chuyển hướng sang làm diễn viên rồi ca sĩ, Hồ Ngọc Hà dần khẳng định tên tuổi và chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Đến nay, cô là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, là nghệ sĩ giải trí hàng đầu Vbiz.

Hồ Ngọc Hà cũng là gương mặt bảo chứng thành công cho những chương trình truyền hình có cô tham gia. Như The Face Vietnam hay The New Mentor , "nữ hoàng giải trí" đều chinh phục người xem bởi kỹ năng, kinh nghiệm và cách truyền đạt hiệu quả. Sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà cũng giúp các chương trình tăng độ uy tín và kéo theo nhiều người xem.

Có thể nói, Hồ Ngọc Hà là nghệ sĩ hiếm hoi giữ được sức hút với công chúng dù đã hoạt động hơn hai thập kỷ. Với chỗ đứng khó thay thế trong làng giải trí, không quá khó hiểu khi cư dân mạng tranh cãi về vị trí ngoài rìa của Hồ Ngọc Hà trong poster chính của Miss Universe Vietnam 2024.

Hồ Ngọc Hà hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu đình đám