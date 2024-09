Câu trả lời của học trò Hồ Ngọc Hà sau thất bại ê chề trên sóng truyền hình

Như Vân là cái tên nhận được sự chú ý suốt thời gian qua khi cô có lần đầu đảm nhận vai trò Supporter tại chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024. Trong những tập phát sóng vừa qua, nữ người mẫu gây ấn tượng với phong thái chậm rãi, từ tốn khi hướng dẫn thí sinh thực hiện thử thách. Và ở tập 5 của The Next Gentleman mới đây, Như Vân gây bất ngờ với màn lội ngược dòng ngoạn mục, sở hữu bức ảnh nhận được 100% "say yes" của ban giám khảo.

Trước đó, ở tập 4 của chương trình, Như Vân đã lập kỷ lục đáng quên là team đầu tiên trong chương trình không nhận được bất kỳ lượt chọn nào từ giám khảo cho tấm ảnh thành quả của đội mình. Điều này khiến Như Vân bị hoài nghi có đủ năng lực để ngồi vào vị trí Supporter hay không. Học trò Hồ Ngọc Hà chia sẻ thất bại ê chề ở tập 4 là cú sốc lớn và bắt buộc cô phải thay đổi, có sự chuẩn bị tốt nhất cho bản thân và cả thí sinh trong những thử thách sắp tới của chương trình. Với sự quyết tâm của mình, Như Vân đã có màn thoát xác, chứng minh thực lực tại tập 5 The Next Gentleman.

Team Như Vân giành chiến thắng trong tập mới nhất của The Next Gentleman

Như Vân lội ngược dòng, giành được 100% "say yes" từ giám khảo. Trước đó, ở tập 4 của chương trình, các bức ảnh của đội Như Vân không được đánh giá cao

Cụ thể, bước vào tập 5 của The Next Gentleman , team Như Vân có sự đầu quân của 3 "quý ông" đến từ đội luân phiên là Chip Nguyễn, Cao Phát, An Duy và Phước Nguyên thuộc team Lê Thu Trang. Với thử thách chính lấy cảm hứng từ nghệ thuật gốm sứ, yêu cầu thí sinh giữ thăng bằng trên các bục trụ phát sáng mà không được chạm chân xuống đất, Như Vân đã thức cả đêm để suy nghĩ ý tưởng cho đội của mình. Á quân The New Mentor cam kết với thí sinh: "Các em vào đội của chị, chị sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng" . Sự cố gắng đã giúp Như Vân giành được 100% “say yes” từ giám khảo. Ba bức ảnh của đội cô đều được đánh giá hoàn hảo từ bố cục, đội hình, biểu cảm cho đến tư thế tạo dáng cá nhân.

3 bức ảnh hoàn hảo mang về chiến thắng tuyệt đối cho team Như Vân tại The Next Gentleman

Sau khi có chiến thắng "quý như vàng", Như Vẫn tung ngay bộ ảnh thể thao cực chất cùng các thí sinh đồng hành ở tập 5. Nhâm Phương Nam - thành viên đáng tiếc bị loại ở tập 4 của The Next Gentleman - cũng tham gia chụp ảnh. Như Vân chia sẻ: "Dù không thi đấu ở tập 5 nhưng Nhâm Phương Nam vẫn có mặt để hỗ trợ Như Vân cùng các anh em trên trường quay, Vân vô cùng trân quý".

Như Vân "ăn mừng" chiến thằng bằng cách chụp 1 bộ ảnh thể thao với thí sinh

Chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 có luật chơi gay cấn, đòi hỏi tính cạnh tranh cao. Mỗi tập phát sóng, chương trình sẽ có 4 Supporter tham gia, 2 Supporter còn lại sẽ ngồi dự khán và các thí sinh của team sẽ cùng luân phiên chia đều cho 4 team tham dự. Kết thúc thử thách, Supporter chiến thắng được chọn 1 trong 3 Supporter tham gia ghi hình tập tiếp theo, 2 Supporter còn lại mất lượt tham gia và thay thế bằng những người còn lại.

Khi giành chiến thắng ở thử thách phụ, quý ông sẽ được 20 triệu đồng, đội thắng sẽ có 50 triệu đồng. Supporter giữ được thí sinh đến Chung kết sẽ nhận được 100 triệu đồng, trong khi đó số lượng thành viên chung cuộc giữa team Cố định và Luân phiên bên nào cao hơn sẽ giành được 300 triệu đồng. Đặc biệt, Quán quân The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 sẽ nhận được giải thưởng lên đến 400 triệu đồng.