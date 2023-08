Hồ Loch Ness chuẩn bị cho cuộc săn lùng quái vật quy mô nhất trong nửa thế kỷ

Bức ảnh mang tính biểu tượng về quái vật hồ Loch Ness. Ảnh: AFP

Theo báo Global News, trong hai ngày 26 và 27/8, các nhà tổ chức từ Trung tâm hồ Loch Ness sẽ dẫn đầu các tình nguyện viên tham gia cuộc săn lùng quái vật Nessie lớn nhất trong gần 50 năm trở lại đây.

Bên cạnh các nhà thám hiểm tham gia tìm kiếm từ đất liền, máy bay không người lái trang bị camera hồng ngoại và một chiếc hydrophone sẽ được triển khai để phát hiện âm thanh từ dưới nước. Phần lớn các công nghệ này chưa từng được áp dụng cho các cuộc săn lùng quái vật Loch Ness trước đây. Sự kiện này cũng sẽ được phát trực tiếp cho những nhà thám hiểm quốc tế không thể đến Scotland.

Cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness trong tuần này được cho là lớn nhất kể từ khi Cục Điều tra hồ Loch Ness nghiên cứu hồ sâu 240 mét vào năm 1972. Cục được thành lập vào những năm 1960 để tìm kiếm những sinh vật khổng lồ dưới nước.

Alan McKenna, người sáng lập tổ chức Thám hiểm hồ Loch Ness, phụ trách dẫn dắt các nhà thám hiểm vào cuối tuần này, cho biết ông cùng các cộng sự luôn nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho những hiện tượng khó giải thích.

“Chúng tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho một thế hệ những người đam mê nghiên cứu hồ Loch Ness mới. Bằng cách tham gia cuộc săn lùng tuần này, bạn sẽ có cơ hội thực sự để đóng góp giải đáp những bí ẩn hấp dẫn nhất mọi thời đại”, ông Alan nhấn mạnh. Tất cả dữ liệu trong lần tìm kiếm này sẽ được thu thập và chia sẻ công khai.

Theo báo Anh Guardian, mối quan tâm đến quái vật Nessie đã tạo ra làn sóng du lịch đến khu vực. Các hoạt động du lịch bùng nổ đã giúp các khách sạn và nhà hàng địa phương thu được lợi nhuận đáng kể.

Quái vật hồ Loch Ness được cho là một con quái vật thần thoại trong văn hóa dân gian Scotland.

Ngay từ thời cổ đại, đã có những ghi chép cho rằng con người có thể đã nhìn thấy một sinh vật to lớn ở hồ Loch Ness. Các tác phẩm chạm khắc trên đá do bộ tộc cổ xưa Pict của Scotland để lại mô tả một sinh vật thủy sinh to lớn có chân chèo.

Trong nhiều năm tiếp theo, ghi nhận về quái vật khổng lồ tiếp tục xuất hiện rải rác. Vào năm 1934, bác sĩ người Anh Robert Kenneth Wilson đã chụp được bức ảnh mang tính lịch sử, được cho là mô tả đầu và cổ quái vật Nessie nhô lên khỏi mặt nước. Bức ảnh đã thu hút sự chú ý của quốc tế.

Kể từ đó, những nhà thám hiểm săn quái vật luôn cố gắng được nhìn thấy quái vật Nessie một lần. Một số người tin rằng con quái vật này là một loài khủng long sống dưới nước thời xa xưa, được gọi là plesiosaur. Nhiều nhà nghiên cứu khác cho rằng quái vật hồ Loch Ness thực chất có thể là một con lươn hoặc mực khổng lồ.

Nguồn: The Guardian