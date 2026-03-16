Hộ chiếu Việt Nam tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Theo bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu năm 2026 do Henley & Partners công bố, hộ chiếu Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, hiện đứng thứ 84 trên thế giới, tăng 6 bậc so với lần xếp hạng tháng 12/2025. Cho thấy khả năng di chuyển quốc tế của công dân Việt Nam ngày càng thuận lợi. Được biết, chỉ số này đánh giá mức độ tự do đi lại của công dân các quốc gia dựa trên số điểm đến có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Hiện nay, công dân Việt Nam có thể đến 48 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua các hình thức như miễn thị thực hoàn toàn, cấp thị thực tại cửa khẩu hoặc đăng ký giấy phép nhập cảnh điện tử. Trong đó có 23 điểm đến miễn visa, 22 quốc gia cấp visa tại cửa khẩu (VOA) và một số nước áp dụng hệ thống cấp phép nhập cảnh điện tử (ETA).



Loại hình thị thực Số lượng điểm đến Điểm đến Không cần xin thị thực 23 Singapore, Thái Lan, Lào, Malaysia, Brunei, Myanmar, Panama, Philippines, Campuchia, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Barbados, Belarus, Chile, Đảo Cook, Dominica, Micronesia, Mông Cổ, Rwanda, St. Vincent and the Grenadines, Suriname Xin VOA (Visa on arrival – visa cửa khẩu) 22 Burundi, Quần đảo Cape Verde, Quần đảo Comoro, Djibouti, Guinea-Bissau, Jordan, Madagascar, Maldives, Quần đảo Marshall, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nepal, Niue, Quần đảo Palau, Samoa, Sierra Leone, St. Lucia, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Tuvalu Xin ETA (Electronic Travel Authorization) 3 Kenya, Seychelles, Sri Lanka

Trong khu vực Đông Nam Á, người mang hộ chiếu Việt Nam được miễn thị thực tại 9 quốc gia, với thời gian lưu trú phổ biến từ 14 đến 30 ngày tùy quy định từng nước.



Bên cạnh các quốc gia miễn thị thực hoặc cấp visa tại cửa khẩu, công dân Việt Nam cũng có thể nhập cảnh vào nhiều quốc gia thông qua hình thức thị thực điện tử (e-visa). Các điểm đến áp dụng e-visa gồm: Albania, Anguilla, Antigua và Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Colombia, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Georgia, Guinea, Ấn Độ, Liberia, Malawi, Mauritania, Moldova, Montserrat, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Nga, Sao Tome và Principe, Somalia, Nam Sudan, Syria, The Bahamas, Togo, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, UAE, Vương quốc Anh, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe, St. Helena, St. Kitts và Nevis.

Các chuyên gia cho rằng việc cải thiện thứ hạng hộ chiếu không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn khi đi lại quốc tế mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Việc mở rộng các thỏa thuận song phương về thị thực và tăng cường hợp tác quốc tế được xem là giải pháp quan trọng để tiếp tục nâng cao vị thế hộ chiếu Việt Nam trong thời gian tới.