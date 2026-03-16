Mới nhất: 2 "thiên đường biển" nổi tiếng của Việt Nam có thêm đường bay thẳng, chỉ hơn 1 tiếng là đến

Du lịch biển đảo từ lâu là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách khi đến Việt Nam. Xu hướng mới trong những năm gần đây là kết hợp nhiều điểm đến trong cùng một hành trình. Và mới đây nhất, du khách có thể thực hiện chuyến đi như vậy một cách thuận tiện hơn bao giờ hết, khi có thêm 1 đường bay thẳng giữa 2 "thiên đường biển" nổi tiếng chính thức được khai trương.

Cụ thể, đó là đường bay thẳng giữa Phú Quốc và Nha Trang, được khai thác bởi hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào hôm qua ngày 15/3/2026, đánh dấu sự kiện khai trương đường bay. Máy bay khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) sau khoảng hơn 1 giờ bay.

Cũng theo Tuổi Trẻ Online, chuyến bay chiều ngược lại từ Cam Ranh về Phú Quốc được khai thác trong cùng ngày, giúp thiết lập hành trình khứ hồi thuận tiện giữa hai địa điểm du lịch nổi tiếng. Tuyến bay dự kiến được khai thác 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật, và có thể tăng tần suất trong thời gian tới khi nhu cầu đi lại của du khách tăng cao.

Trước khi tuyến bay này xuất hiện, hành khách muốn di chuyển giữa hai địa điểm chủ yếu phải bay nối chuyến qua TP.HCM hoặc Hà Nội, khiến tổng thời gian hành trình kéo dài nhiều giờ. Báo Người Lao Động cho biết việc mở đường bay thẳng giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho du khách muốn kết hợp hai điểm đến trong cùng một chuyến du lịch.

2 “thiên đường biển” nổi tiếng có gì đặc biệt?

Phú Quốc và Nha Trang từ lâu đã được xem là hai điểm đến du lịch biển nổi bật của Việt Nam, mỗi nơi mang một nét hấp dẫn riêng.

Phú Quốc – hòn đảo lớn nhất Việt Nam nằm trong vịnh Thái Lan – nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp như Bãi Sao, Bãi Kem với bờ cát trắng mịn và làn nước trong xanh. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, đảo Ngọc còn được biết đến với nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp và các công trình du lịch quy mô lớn. Trong đó, tuyến cáp treo Hòn Thơm dài gần 8 km được Tổ chức Guinness World Records công nhận là tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới.

Theo thông tin được báo Tuổi Trẻ Online dẫn lại từ số liệu ngành du lịch địa phương, năm 2025 Phú Quốc đón hơn 8 triệu lượt khách, với doanh thu du lịch đạt gần 44.000 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của đảo Ngọc đối với du khách trong và ngoài nước.

Trong khi đó, Nha Trang (Khánh Hòa) nổi tiếng với vịnh biển đẹp cùng hệ sinh thái biển đa dạng. Vịnh Nha Trang từng được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp trên thế giới, với làn nước trong xanh và hệ thống đảo phong phú. Du khách đến đây thường tham gia các tour tham quan đảo như Hòn Mun, Hòn Tằm, hoặc trải nghiệm các hoạt động lặn biển, nghỉ dưỡng ven vịnh.

Theo số liệu được báo Người Lao Động dẫn từ Sở Du lịch Khánh Hòa, năm 2025 địa phương này đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, trong đó có hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế, cho thấy vai trò quan trọng của Nha Trang trong bản đồ du lịch biển của Việt Nam.

Không bay thẳng, du khách có thể di chuyển thế nào?

Trước khi tuyến bay trực tiếp được khai thác, cách phổ biến nhất để di chuyển giữa Phú Quốc và Nha Trang là bay nối chuyến qua TP.HCM. Cũng đã có chuyến bay thẳng từ những hãng hàng không khác, nhưng tần suất rất ít.

Du khách sẽ bay từ Phú Quốc đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó tiếp tục chuyến bay đến sân bay Cam Ranh. Tổng thời gian di chuyển, bao gồm cả thời gian chờ chuyến, có thể kéo dài 3–4 giờ hoặc hơn, theo thông tin được báo Người Lao Động đề cập.

Một số hành khách cũng lựa chọn bay nối chuyến qua Hà Nội, hoặc kết hợp nhiều phương tiện khác nhau. Ví dụ, bay từ Phú Quốc đến TP.HCM, sau đó tiếp tục di chuyển bằng tàu hỏa hoặc xe khách ra Nha Trang để kết hợp trải nghiệm nhiều hình thức du lịch khác nhau.