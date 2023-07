HLV Tinikun lên tiếng vụ SE, nhận định cả nền Esports Việt sẽ rung chuyển

Cho đến thời điểm hiện tại, đây có thể được xem là Mùa Hè nhiều biến động bậc nhất của làng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) thế giới nói chung và của khu vực VCS nói riêng. Xét trên bình diện quốc tế, sau sự kiện đình công của khu vực LCS, đến lượt LCK rúng động với những rắc rối của Clid.

Đồng hành cùng với đó, không thể không kể đến những lùm xùm bủa vậy đội LMHT xứ Trung dự ASIAD đến mức JackeyLove và 369 đều phải rút lui trong khi HLV trưởng của đội thì dính nghi vấn thiên vị. Ngoài ra, T1 vừa mất đi Faker trong lần hiếm hoi Đường Gữa của T1 công khai chấn thương của anh trên truyền thông và đã nghỉ thi đấu trận gặp DRX (T1 thua trắng 0-2).

Faker chấn thương là một trong những sự việc khiến cả làng LMHT thế giới chấn động

Những tưởng VCS sẽ không có bất kỳ chấn động nào, thì mới đây, SBTC Esports lại trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Theo đó, đã có một số thông tin về những tiêu cực xoay quanh đội tuyển có biệt danh "Gà Hồng". Thế nhưng, phía Ban tổ chức VCS cũng như SE chưa hề có bất kỳ phát biểu nào. Chỉ có điều, tất cả các bên đều im lặng nhưng những trận đấu có sự góp mặt của SE đều bị hoãn vô thời hạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến SE mà chính các đội khác tại VCS cũng sẽ phải tính toán lại các chiến thuật, đối sách của mình cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Những rắc rối và bí ẩn xung quanh SE khiến cộng đồng VCS hoang mang

Nhưng lý do khiến cả BTC VCS liên tục hủy lịch đấu của SE trong khi lại không có thông báo chính thức nào làm khán giả LMHT Việt vô cùng hoang mang. Mới đây, Huấn luyện viên Tinikun - một trong những nhân vật có tiếng nói nhất của làng LMHT Việt, và có mối quan hệ gắn bó với SE cũng đã lên tiếng. Cựu HLV cho biết vụ việc của SE sẽ chấn động và chưa từng có tiền lệ trong VCS nói riêng lẫn Thể thao điện tử (Esports) Việt nói chung.

HLV Tinikun nhận định: "Theo góc nhìn của mình thì có vẻ sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của các bên. Bởi lẽ giải đấu của VCS đã diễn ra chậm so với dự kiến vì Road to Asian Games 2022. Do đó, lịch đấu khá khít và việc các trận đấu phải hoãn sẽ làm tốn rất nhiều thời gian. Nhưng các trận phải hoãn tức là chuyện ngoài ý muốn".

HLV Tinikun nhận định vụ việc của SE là chưa từng có tiền lệ và sẽ làm rung chuyển cả nền Esports Việt

Ngoài ra, HLV Tinikun cũng cho biết, BTC giải thông thường sẽ thông báo lịch đánh lại ngay lập tức nhưng trường hợp này chỉ thông báo hoãn. Thậm chí, HLV Tinikun còn nhận định BTC giải đang ở thế bị động nên mới buộc phải đưa ra lý do "lỗi kỹ thuật" cho các trận đấu bị hoãn. HLV Tinikun cho rằng, việc đưa ra lý do trên là vì BTC VCS đã không còn cách nào khác tốt hơn. HLV Tinikun cũng dẫn chứng chuyện "vạ miệng" của Zeros năm xưa để nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ việc lần này.

HLV Tinikun đánh giá vụ việc lần này của SE còn nghiêm trọng hơn vụ Zeros

Ngoài ra, HLV Tinikun cũng cho rằng dù BTC VCS vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào nhưng có thể là đang có điều tra thực sự. Anh cũng nhấn mạnh tầm nghiêm trọng của vụ việc, và một khi được công bố rõ ràng, thì đây có thể sẽ là một vụ việc chấn động chưa từng có trong làng Esports Việt.