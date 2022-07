HLV Park Hang-seo trải lòng về mẹ

"Tôi nhớ mình không phải một người không nghe lời mẹ khi còn nhỏ. Thế nhưng, do đi đá bóng, tôi đã xa mẹ trong thời gian dài. Giờ đây, tôi làm việc ở Việt Nam nên cũng không gặp bà thường xuyên. Dù ít khi thể hiện nhưng mẹ luôn là người tôi ngưỡng mộ nhất. Rất mong mẹ có thể khoẻ mạnh để nhìn thấy con út Hang-seo làm việc chăm chỉ", HLV Park Hang-seo chia sẻ với Joong Ang Ilbo.



Ông nói tiếp: "Tôi về Hàn Quốc lần này để gặp mẹ tôi, người sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 100 vào ngày 9/7 tới. Cũng lâu rồi mới về quê, tôi đang rất mong chờ tới ngày đó".

HLV Park Hang-seo luôn dành nhiều tình yêu thương cho mẹ, bà Baek Soon-jung (Ảnh: Joong Ang Ilbo)

Bà Baek Soon-jung sinh ra ở thị trấn Chukdong-myeon, thành phố Sacheon-si, tỉnh Gyeongsangnam-do. Bà cưới ông Park Rok, bố HLV Park Hang-seo ở thành phố Sancheong cùng tỉnh, sinh ra 5 người con (4 trai, 1 gái) và Park Hang-seo là con út.

Ở quê ông Park Rok, bà Baek Soon-jung được gọi là "Yojangbu" (tức người phụ nữ mạnh mẽ như đàn ông). Bố HLV Park Hang-seo ban đầu làm cảnh sát. Cùng thời điểm, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ nên ông Park phải nhập ngũ. Trong quá trình chiến đấu, ông bị thương ở chân. Vì thế, bà Baek đã phải thay chồng chịu trách nhiệm chính về sinh kế của gia đình.

Bà Baek cũng được gọi là "người phụ nữ mới" khi tốt nghiệp trường trung học nữ sinh Ilshin danh tiếng (sau này là trường trung học nữ sinh Jinju) vào thời điểm mà trình độ học vấn của phụ nữ chưa cao.

HLV Park Hang-seo tiết lộ: "Mẹ tôi đã gửi tất cả các con đến học ở Seoul, được học đại học mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ban đầu, mẹ tôi mở một hiệu thuốc nhỏ. Sau đó, học phí của các con tăng lên thì bà mở cả tiệm ăn, thậm chí làm cả nghề buôn muối. Nhờ có mẹ, tôi đã có thể đến Seoul và học bóng đá".

Bà Baek Soon-jung (phải) và ông Park Rok (trái), bố mẹ HLV Park Hang-seo. Ảnh HLV Park Hang-seo cung cấp cho Joong Ang Ilbo

Những người thân trong gia đình đều đồng ý rằng "tính cách của HLV Park Hang-seo giống hệt với mẹ". Trong thời gian đá bóng, ông Park luôn chạy rất nhiều đến khi thể lực cạn kiệt do rất ghét bị thua. Vì vậy, ông được mệnh danh là "cục pin". Sau này, trở thành HLV, ông Park Hang-seo càng thể hiện rõ hơn những tính cách giống mẹ như cách lãnh đạo dựa trên tình cảm hay sự gần gũi.

HLV Park nói thêm: "Là con út, tôi cũng thỉnh thoảng cãi mẹ và nhiều lần bị bố mẹ mắng. Sau khi tôi trở thành trụ cột gia đình và là một người bố, tôi mới hiểu tấm lòng mẹ. Tôi hiểu vì sao mẹ có những lúc rất tình cảm nhưng cũng có lúc rất cương quyết với tôi.

Khi sang Việt Nam, tôi từng tập hợp các cầu thủ lại và cùng hét lên thật to một cách nửa đùa nửa thật: "Hãy hiếu thảo với bố mẹ", "Biếu bố mẹ tiền tiêu vặt" hay "Bố mẹ thích tiền mặt".

Tôi đau lòng khi nhìn thấy mẹ tôi, một người từng luôn tràn ngập năng lượng mà giờ đây do tuổi cao khiến bà không còn nhớ được nhiều điều nữa".

Tối 20/6, HLV Park Hang-seo cùng vợ từ Việt Nam về Hàn Quốc. Ông dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, HLV Park tham dự một số chương trình phục vụ quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời, ông không thể chối từ những lời mời phỏng vấn của báo chí truyền thông quê nhà.

Mới đây, trong chương trình "You quiz on the block", HLV Park Hang-seo tiết lộ bản thân mắc "chứng rối loạn hoảng sợ" và vẫn phải uống thuốc tới tận bây giờ. Thời làm ở Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo từng hai lần bị sốc và phải đi cấp cứu do hội chứng. Tình hình hiện tại đã khá hơn.

HLV Park Hang-seo chia sẻ về tương lai: "Tôi vừa quản lý đội tuyển quốc gia, vừa nghĩ đến tầm nhìn dài hạn cho bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua. Thế nhưng, việc đem lại niềm vui cho người dân bằng thành tích tốt ở các giải quốc tế cũng là nhiệm vụ không thể không làm. Tôi muốn đưa bóng đá Việt Nam thăng tiến bằng cách sử dụng phương pháp chiến thuật mà tôi học được từ HLV Guss Hiddink.

Dự kiến, chúng tôi bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng vào tháng 10. Tôi không ngừng nỗ lực để tạo nên một di sản trước khi truyền lại cho người kế nhiệm. Một ngày nào đó sẽ có người tiếp quản vai trò của tôi".

