Thầy Park lần đầu hé lộ về 2 chuyến cấp cứu vì chứng bệnh khi làm huấn luyện viên

2 lần cấp cứu vì nghề HLV

"Tôi nằm trong phòng và cảm thấy khó thở, tôi sợ rằng mình không qua khỏi được", HLV Park Hang-seo tâm sự trong chương trình You Quiz On The Block với người dẫn chương trình nổi tiếng Hàn Quốc Yoo Jae-suk.

HLV Park Hang-seo trên truyền hình Hàn Quốc

Đó giai đoạn vô cùng khó khăn trong sự nghiệp của HLV Park Hang-seo. Từ chỗ là người hùng với vai trò trợ lý của HLV Hiddink trong chiến công đưa đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002, HLV Park Hang-seo nhận hàng loạt chỉ trích khi không thể giúp U23 Hàn Quốc giành HCV Asiad trên sân nhà Busan.

Sau đó, hành trình của thầy Park tại các CLB Hàn Quốc cũng không được suôn sẻ. Áp lực công việc khiến cho ông phải 2 lần đi cấp cứu:

"Các triệu chứng ập đến. Tôi đã từng nghĩ rằng có vấn đề gì đó không ổn trong cơ thể mình nhưng tôi không hề biết đó là chứng rối loạn hoảng sợ. Trong giai đoạn dẫn dắt CLB Sangju Sangmu, 2 lần tôi bị sốc và được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi nằm trong phòng và cảm thấy khó thở, tôi sợ rằng mình không qua khỏi được. Cơn hoảng sợ ập đến và tôi không thể kiểm soát.

Sự nghiệp của HLV Park Hang-seo không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận đó là chứng rối loạn hoảng sợ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang phải dùng thuốc điều trị. Có lẽ tôi bị căng thẳng khi suy nghĩ về kết quả của đội bóng. Nhưng hầu hết mọi người đều có những thứ phải lo lắng mà.

Giả sử có một cuộc sống khác, tôi sẽ không làm HLV nữa đâu. Tôi đã trải nghiệm đủ sự khó khăn ở cả vai trò cầu thủ lẫn HLV rồi".

Cơ duyên với bóng đá Việt Nam

"Chính vợ tôi đã đề xuất ý tưởng đến Đông Nam Á làm việc", HLV Park Hang-seo kể lại, "Lúc đó, tôi có tìm hiểu về các HLV ngoại ở Việt Nam và thấy rằng nhiệm kỳ của họ chỉ kéo dài trung bình 8 tháng. Tôi bảo vợ hãy suy nghĩ kỹ đi. Nhưng cô ấy đã thúc giục tôi nhận công việc".

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo đã đến Việt Nam làm việc và lập nên hàng loạt chiến tích lẫy lừng như á quân U23 châu Á, hạng tư Asiad, 2 HCV SEA Games, vô địch AFF Cup và lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Tính đến tháng 10 tới, ông sẽ có tròn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công dưới thời HLV Park Hang-seo.

Phương pháp làm việc của thầy Park cũng có nhiều thay đổi khi từ Hàn Quốc đến Đông Nam Á. Trên sân tập, ông tỏ ra nghiêm khắc với học trò. Nhưng ngoài những phút giây đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng sẵn sàng đùa giỡn, trò chuyện cùng các cầu thủ, tạo nên bầu không khí thân mật.

Một thói quen khác HLV Park Hang-seo học được ở Việt Nam là ngủ trưa: "Tôi thấy mọi người ăn trưa xong thì đều đi ngủ. Vì thế nên tôi cũng dần quen với việc ngủ trưa. Đó là cách hồi phục thể lực cấp tốc và rất hiệu quả".

Hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn đang nghỉ ngơi ở quê nhà Hàn Quốc sau hàng loạt giải đấu cùng các đội tuyển Việt Nam. Trong năm 2022, giải đấu mà chiến lược gia 64 tuổi chú ý nhất là AFF Cup. Thầy Park rất quyết tâm đưa đội tuyển Việt Nam giành lại chiếc cúp sau khi thất bại trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

