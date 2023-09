Hít phải ớt siêu cay, cô gái bị phù não, hôn mê nhiều ngày

Thais Medeiros (25 tuổi, Brazil) bị phù não và hôn mê nhiều ngày sau khi ngửi phải một loại ớt cay. Dù đã điều trị hơn 6 tháng tại bệnh viện, nhưng Medeiros vẫn chưa thể phục hồi vì não bị tổn thương nghiêm trọng.

Hít phải ớt siêu cay, Thais Medeiros bị phù não, hôn mê nhiều ngày. (Ảnh: NYP)

Tháng 2/2023, khi Medeiros đang nấu ăn cùng bạn trai và gia đình thì vô tình ngửi phải loại ớt siêu cay và xoa nó lên mũi. Đây là một trong những loại ớt cay nhất thế giới, có chỉ số đo độ cay Scoville ở mức khá cao khoảng từ 15.000 đến 30.000.

Một lúc sau cô thấy cổ họng ngứa ngáy và ngất lịm dần. Cô được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, sau khi làm các xét nghiệm bác sĩ đã phát hiện Medeiros bị phù não hay còn gọi là sưng não. Medeiros đã hôn mê vài ngày sau đó.

Các bác sĩ chẩn đoán có thể cô bị dị ứng do ngửi phải ớt siêu cay nên gây phù não. Mặc dù phương pháp điều trị bệnh của Medeiros không được công bố, nhưng vài ngày sau khi hôn mê cô đã tỉnh lại.

Trải qua 6 tháng điều trị tại bệnh viện, ngày 31/7 tưởng rằng cô đã phục hồi hoàn toàn và xuất viện. Nhưng chỉ 4 ngày khi trở về nhà cô lại tiếp tục phải nhập viện vì sốt cao và nước tiểu có màu đỏ.

Bác sĩ chẩn đoán cô lại bị co thắt phế quản, tắc nghẽn đường thở trong phổi do ảnh hưởng của bệnh phù não. Các bác sĩ lo lắng rằng cô sẽ không thể tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường do các vấn đề não vẫn còn chưa phục hồi.

Theo nghiên cứu cho thấy, phù não là tình trạng sưng tấy do chất lỏng tích tụ trong não. Khi chất lỏng tích tụ, nó sẽ gây áp lực lên hộp sọ, được gọi là áp lực nội sọ (ICP). Điều này làm giảm lưu lượng máu và oxy đến não, dẫn đến não không thể hoạt động bình thường.

Các triệu chứng thường bao gồm nhức đầu, buồn nôn, nôn, các vấn đề về thị lực, co giật, thay đổi hành vi, mất trí nhớ, yếu hoặc tê và mất ý thức.

Nguồn: NYPost