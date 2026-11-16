Hình ảnh được cho là thiết kế của iPhone 20 Pro

iPhone 20 Pro được cho là sẽ có màn hình cong tràn bốn cạnh, hướng đến thiết kế gần như không viền nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng iPhone.

Theo nguồn tin rò rỉ Ice Universe, một video mới đây đã cho thấy mẫu kính bảo vệ có thiết kế cong tràn xuống cả bốn cạnh, được cho là phát triển dành cho dòng iPhone kỷ niệm 20 năm.

Phụ kiện này sở hữu các góc bo tròn, phần viền uốn cong mềm mại cùng những vị trí khoét nhỏ dành cho camera trước và hệ thống cảm biến Face ID.

Hình ảnh rò rỉ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thiết kế này có nhiều điểm tương đồng với những tin đồn trước đó về việc Apple đang phát triển một mẫu iPhone gần như không có viền màn hình. Nếu được hiện thực hóa, đây có thể là một trong những thay đổi ngoại hình đáng chú ý nhất của dòng iPhone trong nhiều năm qua.

Ảnh minh hoạ iPhơe 20 Pro với thiết kế tràn viền, cong ở 4 cạnh. (Ảnh: Yogesh Brar)

Đáng chú ý, Apple được cho là sẽ không sử dụng tên gọi iPhone 19 mà chuyển thẳng sang iPhone 20 vào năm 2027. Đây được xem là cách hãng đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu vào năm 2007.

Thay vì duy trì thiết kế màn hình phẳng quen thuộc, Apple có thể hướng đến cấu trúc sử dụng kính cong ở cả bốn cạnh, tạo cảm giác mặt trước thiết bị liền mạch hơn. Ý tưởng này cũng được cho là phù hợp với định hướng thiết kế mới, trong đó ranh giới giữa màn hình và khung máy được thu hẹp tối đa.

Về sản phẩm, hai phiên bản cao cấp gồm iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max được cho là mang mã định danh nội bộ V73 và V74. Theo thông tin rò rỉ, Apple có thể đang xem xét những thay đổi đáng kể về kích thước màn hình. Cụ thể, iPhone 20 Pro có khả năng sở hữu màn hình khoảng 6,41 inch, trong khi phiên bản Pro Max có thể đạt gần 6,96 inch.

(Nguồn: Ice Universe)

Bên cạnh đó, các mẫu máy mới được dự đoán sẽ sử dụng tấm nền OLED do Samsung cung cấp, với thiết kế mỏng hơn và độ sáng cao hơn. Những điều chỉnh này có thể giúp Apple tối ưu không gian hiển thị, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cấu trúc màn hình cong ở thế hệ iPhone đặc biệt.

Dù vậy, mẫu kính cường lực xuất hiện trong video chưa đủ cơ sở để khẳng định thiết kế cuối cùng của sản phẩm. Apple thường phải đánh giá nhiều phương án trước khi chốt cấu hình thương mại, đặc biệt với những thay đổi liên quan trực tiếp đến độ bền và khả năng bảo vệ thiết bị.

Thực tế, màn hình cong từng được nhiều hãng smartphone Android đưa lên các dòng flagship, nhưng sau đó dần bị thu hẹp do một số hạn chế trong quá trình sử dụng, chẳng hạn như dễ xảy ra thao tác chạm nhầm và khó bảo vệ phần cạnh màn hình. Vì vậy, nếu lựa chọn hướng đi này, Apple sẽ phải giải quyết những vấn đề thực tế trước khi đưa thiết kế vào sản xuất hàng loạt.

Tuy nhiên, hiện tất cả thông tin về iPhone 20 Pro vẫn dừng ở mức tin đồn.

Theo PhoneArena

https://kenh14.vn/hinh-anh-duoc-cho-la-thiet-ke-cua-iphone-20-pro-215261116230130311.chn