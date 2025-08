Hình ảnh chạm đến triệu trái tim: Các chiến sĩ công an xếp thành "hàng rào sống" giữa lũ dữ, đưa sản phụ đi sinh an toàn

Những ngày cuối tháng 7, khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị chia cắt, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An vẫn không quản hiểm nguy, dầm mình trong bùn đất để giúp dân khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử. Giữa tình thế ấy, hình ảnh các chiến sĩ xếp thành hàng rào người che chắn cho một sản phụ vượt dòng nước lũ đến trạm y tế an toàn khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Trong ngày 30/7, Tổ công tác số 1 Công an tỉnh Nghệ An đang hỗ trợ bà con tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu thì nhận được thông tin sản phụ Moong Thị Cường ở bản Tạt Thoong có dấu hiệu chuyển dạ cần đến Trạm y tế xã gấp để sinh con.

Tuy nhiên, con đường duy nhất đến Trạm y tế phải đi qua một cầu (đập) tràn, nơi nước lũ đang chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Việc di chuyển qua đoạn đường này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là với phụ nữ mang thai sắp sinh.

Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Nghệ An

Trước tình huống cấp bách, các chiến sĩ công an lập tức có mặt tại hiện trường. Các anh đã tạo thành hai "hàng rào sống" vững chắc giữa dòng nước xiết. Dưới làn nước đục ngầu, những đôi chân trụ vững, những bàn tay nắm chặt nhau để che chắn cho sản phụ cùng người nhà an toàn vượt qua cầu tràn.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, chính xác và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ, sản phụ Moong Thị Cường đã được đưa đến trạm y tế kịp thời và an toàn. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Ngay sau khi hình ảnh các chiến sĩ xếp hai hàng giữa dòng nước lũ được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự xúc động và khâm phục tinh thần vì dân quên mình của lực lượng công an Nghệ An.

Một tài khoản Facebook bình luận: “Khoảnh khắc ấy không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là biểu tượng của lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và tình người giữa thiên tai.”

“Xem hình ảnh này mà bật khóc, thương đồng bào cũng thương các chiến sĩ của mình. Mong mọi người sớm vượt qua khó khăn.”

Không chỉ hỗ trợ sản phụ đến trạm y tế, suốt những ngày qua, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã không ngại gian khó, có mặt ở khắp các điểm nóng của lũ lụt: dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, dựng lại nhà cửa, trao trả tài sản thất lạc, hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm...

Trận lũ đi qua, thiệt hại vẫn còn đó, nhưng trong ký ức của người dân sẽ còn mãi khoảnh khắc những người lính không ngại hiểm nguy hỗ trợ nhân dân vượt gian gian khó, một hình ảnh đẹp rực rỡ bởi lòng người giữa những ngày mưa lũ u ám.