Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2025

Hai nhóm cán bộ được nhận thêm 5 triệu đồng/tháng

Có hiệu lực từ ngày 15/8, Nghị định 179/2025 của Chính phủ quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số , an ninh thông tin mạng, an ninh mạng.

Nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị - xã hội) từ Trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Người làm chuyên trách an ninh mạng, chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Cụ thể là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin hoặc công nghiệp công nghệ số, công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số); an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật và công nhân công an thuộc Công an Nhân dân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc Quân đội Nhân dân và người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các đối tượng khác liên quan đến chuyển đổi số theo thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Hai nhóm trên được hưởng mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/tháng, được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Theo nghị định, thời gian không được hưởng mức hỗ trợ gồm: Nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; nghỉ việc hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác; không đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ quy định trên liên tục từ 1 tháng trở lên.

Doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% trở lên phải sửa đổi điều lệ

Một trong những chính sách kinh tế nổi bật là việc Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/8, thay thế cho Luật năm 2014. Luật này đặt ra nhiều yêu cầu quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Cụ thể, theo Điều 59 của Luật, các doanh nghiệp thuộc diện này phải rà soát, sửa đổi điều lệ hoạt động, quy chế tài chính và quy chế nội bộ để phù hợp với các quy định mới, chậm nhất là trước ngày 31/12/2026. Trong thời gian chưa kịp hoàn tất điều chỉnh, doanh nghiệp có thể tạm thời áp dụng các quy định hiện hành nếu không trái với luật mới.

Luật cũng quy định rõ việc tiếp tục thực hiện các đề án, phương án đầu tư, huy động vốn, tái cấu trúc doanh nghiệp đã được phê duyệt trước thời điểm luật có hiệu lực.

Những thỏa thuận với cổ đông chiến lược hay hợp đồng cho vay trước 1/8 vẫn có thể thực hiện đến khi kết thúc hiệu lực; tuy nhiên, mọi thay đổi sau đó phải phù hợp với quy định mới. Đồng thời, đại diện chủ sở hữu nhà nước cũng có thời hạn 1 năm để xác định lại vốn điều lệ tại các doanh nghiệp nhà nước 100%.

Năm trường hợp được thanh toán BHYT dù chưa có thẻ

Theo Nghị định 188/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (hiệu lực từ ngày 15/8) có 5 trường hợp được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) mà không cần xuất trình thẻ tại thời điểm khám chữa bệnh.

Chính phủ quy định 5 trường hợp được thanh toán bảo hiểm y tế dù chưa có thẻ.

Một là trẻ em dưới 6 tuổi dù chưa có thẻ BHYT, nhưng nếu có giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh vẫn được khám chữa bệnh và quỹ bảo BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi quyền lợi như người có thẻ.

Cha mẹ hoặc thân nhân xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp. Với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án hoặc người đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân.

Hai là người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ BHYT, thông tin về thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó theo quy định.

Cơ sở y tế sẽ tiếp nhận và thanh toán chi phí theo đúng quyền lợi BHYT sau khi đối chiếu thông tin.

Ba là người bị cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong chưa kịp xuất trình thẻ BHYT vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu cơ sở y tế xác minh được mã số BHYT hoặc tình trạng tham gia BHYT của người đó.

Bốn là người bệnh đã tham gia BHYT nhưng thẻ bị mất, bị hỏng hoặc ghi sai thông tin vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu có thể xác minh đúng mã số BHYT hợp lệ.

Năm là người đã có tên trong danh sách tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng, dù chưa được cấp thẻ, vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu có xác nhận từ cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều kiện để được thanh toán trong các trường hợp trên: Người bệnh cần xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp (CMND/CCCD, giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy hẹn…); Cơ sở khám chữa bệnh phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để xác minh mã số BHYT hợp lệ; Việc thanh toán được thực hiện theo đúng mức hưởng BHYT tương ứng với từng nhóm đối tượng.

Triển khai thị trường carbon trong nước từ 1/8 theo quy định mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022 liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon, trong đó điều chỉnh quan trọng về lộ trình triển khai thị trường carbon trong nước.

Theo nghị định mới, từ nay đến hết năm 2028, Việt Nam tập trung thiết lập Hệ thống đăng ký quốc gia, tổ chức vận hành thí điểm Sàn giao dịch carbon trong nước và triển khai cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon. Song song, các hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức về thị trường carbon cũng được đẩy mạnh.

Từ năm 2029, sẽ triển khai cơ chế đấu giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính, đồng thời hoàn thiện quy định pháp lý về quản lý tín chỉ carbon, tổ chức và vận hành thị trường trong nước, tiến tới tham gia thị trường carbon toàn cầu.

Việc ban hành Nghị định số 119/2025 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng thị trường carbon minh bạch, hiệu quả, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế bền vững.

Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự

Nghị định 200/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực từ ngày 23/8.

Về cơ cấu tổ chức Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, Chính phủ quy định Trưởng ban là Chủ tịch UBND cấp xã.

4 Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND cấp xã (Thường trực); Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; Trưởng Công an cấp xã; Trưởng phòng Kinh tế hoặc Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về phòng, chống thiên tai.

Thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định, bao gồm Trưởng các phòng chuyên môn. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã mời đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể cấp xã tham gia Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã.

Khối nữ dân quân tham gia duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện của lực lượng vũ trang TP.HCM.

Về chức năng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã tham mưu cho Chủ tịch UBND tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã có nhiệm vụ tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định ban bố, quyết định bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1.

Cùng đó là tổ chức, chỉ huy các lực lượng, phương tiện của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp xã quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền, tổ chức tiếp nhận và phân bố nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã còn có nhiệm vụ truyền tin, thông báo, báo động, triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa của các cấp đến cộng đồng. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng thủ dân sự đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

Ngoài ra là tham mưu kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong địa bàn quản lý.