HIEUTHUHAI trả lời câu hỏi xoáy của Trấn Thành thế nào mà được khen ứng xử “không kém gì hoa hậu”

Tối 02/11, Rap Việt mùa 4 chính thức lên sóng tập 7. Ngoài những màn trình diễn rap hấp dẫn, màn đối đáp giữa MC Trấn Thành và rapper HIEUTHUHAI được nhiều khán giả quan tâm.

HIEUTHUHAI được khen có câu trả lời EQ cao trước câu hỏi của Trấn Thành

MC Trấn Thành đặt câu hỏi khó cho Khách mời đặc biệt HIEUTHUHAI: "Em thấy bản thân mình có khác nhiều không, và cái khác nhất khi chuyển từ underground sang mainstream là gì? Cái đánh đổi của em là gì?".

Đáp lại câu hỏi của nam MC, HIEUTHUHAI khéo léo trả lời: "Em không biết mọi người như thế nào, nhưng cũng một phần là do các anh lớn ở đây đã đi trước và thật sự là mở đường để cho thế hệ sau giống như em có thể bước con đường mượt mà hơn. Còn em đi thì em không bị quá là nhiều thay đổi, bởi vì từ những ngày đầu tiên làm nhạc, em đã làm những loại nhạc này rồi. Và em rất là respect tất cả những người anh lớn, những người OG đã đi trước take all the way".



Các "anh lớn" được dịp "mát lòng mát dạ" trước câu trả lời của nam rapper

MC Trấn Thành tiếp tục "hỏi xoáy": "Giữa underground và mainstream, mỗi 1 nhóm sẽ có 1 đặc thù riêng. Nếu như mình có 1 lời khuyên cho cả 2 nhóm thì mình sẽ nói gì?", HIEUTHUHAI "đáp xoay": "Nếu mà thật sự có 1 lời khuyên cho cả 2 nhóm, thì em nghĩ là chỉ có 1 chữ thôi là chữ respect. Có nghĩa là những người mainstream người ta có những giấc mơ và ước mơ ở 1 nơi khác, còn những người underground họ có ước mơ ở nơi khác nữa. Và quan trọng là cả 2 bên đều hiểu nhau, đều tài năng hết. Ai cũng tài năng hết. Chỉ đơn giản là cái định hướng khác nhau thôi. Và quan trọng là những người giống như em, cũng như những bạn rapper underground khác rất là respect nhau. Em nghĩ đó là cái tinh thần mà cộng đồng hip-hop này cần phát triển mạnh hơn nữa. Đó là chữ respect".

HIEUTHUHAI trả lời câu hỏi quá xuất sắc trong tập 7 Rap Việt 2024

Câu trả lời khôn khéo và sâu sắc của HIEUTHUHAI được khán giả khen ngợi không ngớt lời khi vừa thể hiện lòng kính nể bậc tiền bối, vừa tôn trọng cả giới underground và mainstream. Từng bị nghi ngờ khả năng chưa đủ để lên tiếng nhận xét ở Rap Việt mùa 4, qua màn trả lời ghi điểm tuyệt đối này, HIEUTHUHAI đã chứng minh được "vì anh xứng đáng".

Với vai trò Khách mời, "ngồi chung mâm" cùng các tên tuổi lẫy lừng như Justatee và Thái VG, HIEUTHUHAI đã đưa ra những đánh giá có chuyên môn cho các thí sinh, đôi khi thêm phần dí dỏm nhưng vẫn tiết chế vừa đủ. Khán giả cũng cho rằng HIEUTHUHAI có những nhận xét gần gũi, dễ hiểu, dễ thấm.

Anh vẫn đẹp trai hút hồn dù cười tươi…

… hay làm mặt "cool ngầu"

Nhan sắc nổi danh "nam thần làng rap" của HIEUTHUHAI cũng đặc biệt được chú ý. Nam rapper khiến bao trái tim khán giả "liêu xiêu" với nụ cười tươi toả nắng. Xem HIEUTHUHAI nhận xét thí sinh mà fan cứ mãi "lạc" vào gương mặt đẹp trai của anh. Quả là "rapper đẹp trai nhất showbiz Việt".

