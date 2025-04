HIEUTHUHAI bật mí tính năng “đỉnh chóp” trên Galaxy A56 5G

Với sự ra mắt của bộ ba sản phẩm mới – Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G và Galaxy A26 5G – Samsung tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong phân khúc tầm trung, mang đến những trải nghiệm công nghệ đáng giá. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ HIEUTHUHAI – gương mặt đại diện mới của Galaxy A series tại Việt Nam và lời tiết lộ về những ấn tượng của anh với Galaxy A56 5G đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu công nghệ.

Best Face: Bí quyết cho những bức ảnh nhóm hoàn hảo

Trong xu hướng chụp ảnh và chia sẻ khoảnh khắc đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của giới trẻ, Galaxy A56 5G mang đến một tính năng "không thể hợp lý hơn" có tên Best Face. Đây là một công cụ thông minh, được tích hợp trong hệ thống Awesome Intelligence – bộ AI tinh gọn và thông minh lần đầu tiên xuất hiện trên Galaxy A series. Best Face không chỉ đơn thuần là một tính năng chỉnh sửa ảnh, mà còn được ví như trợ thủ đắc lực giúp người dùng có được những bức ảnh nhóm hay selfie lý tưởng nhất.

Không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả đều có ảnh đẹp cùng Best Face

Best Face hoạt động dựa trên chế độ ảnh chuyển động (Motion Photo), cho phép máy ảnh ghi lại một đoạn video ngắn trước và sau khi chụp. Từ đó, tính năng này sẽ tự động phân tích và chọn ra những khung hình đẹp, với biểu cảm hoàn hảo nhất của từng người trong ảnh. Điều này đặc biệt hữu ích khi chụp ảnh nhóm – tình huống mà không phải ai cũng có thể lên hình ưng ý trong cùng một khoảnh khắc. Best Face có thể nhận diện và gợi ý tới ba biểu cảm thay thế cho mỗi người, với khả năng hỗ trợ tối đa năm người trong một bức ảnh. Dù ai đó vô tình nháy mắt hay quay đi, trợ thủ này sẽ đảm bảo tất cả mọi người đều trông rạng rỡ trong bức ảnh cuối cùng.

HIEUTHUHAI, với phong cách trẻ trung và năng động, đã không giấu được sự hào hứng khi trải nghiệm tính năng này. Nam rapper chia sẻ: "Hiếu sẽ bật mí với tất cả mọi người về những tính năng mà mình yêu thích nhất trên dòng Samsung Galaxy A Series. Đầu tiên phải nhắc đến chính là Best Face. Đơn giản thôi, bạn sẽ có một tấm hình đẹp, với gương mặt ưng ý nhất có thể. Hy vọng mọi người sẽ nhanh chóng sở hữu một chiếc điện thoại từ Samsung Galaxy A Series nhé".

Nam nghệ sĩ toàn năng - HIEUTHUHAI cũng được Best Face chinh phục bởi khả năng selfie vượt trội

Đây là lời "đánh tiếng" dành cho fan của Samsung cũng như HIEUTHUHAI khi những người chọn Galaxy A56 5G sẽ có cơ hội nhận vé tham dự sự kiện Meet & Greet cùng HIEUTHUHAI vào đầu tháng 5 tới đây - một cơ hội hiếm để vừa gặp gỡ thần tượng, vừa trải nghiệm trực tiếp các tính năng đỉnh cao của Galaxy A Series và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

HIEUTHUHAI cho biết Best Face không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chỉnh sửa mà còn mang lại sự tự nhiên cho bức ảnh. "Thay vì phải chụp đi chụp lại nhiều lần để có được một tấm hình ưng ý, Best Face giúp bạn giữ trọn khoảnh khắc đáng nhớ chỉ trong một lần bấm máy. Đây là một điểm cộng lớn cho những bạn trẻ yêu thích việc lưu giữ kỷ niệm, từ những buổi tụ họp bạn bè đến các chuyến đi chơi xa", nam ca sĩ tư vấn.

Galaxy A56 5G không chỉ có Best Face

Ngoài Best Face, Galaxy A56 5G còn sở hữu hàng loạt nâng cấp đáng chú ý khác, khiến thiết bị này trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc tầm trung trên thị trường hiện nay. Đầu tiên là hệ thống Awesome Intelligence – bộ công cụ AI thông minh được Samsung tích hợp lần đầu tiên trên dòng Galaxy A Series. Bên cạnh Best Face, Awesome Intelligence còn mang đến các tính năng như Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm Trên Google (Circle to Search), Tạo Bộ Lọc (Create Filter)...

Về camera, Galaxy A56 5G được nâng cấp mạnh mẽ so với thế hệ tiền nhiệm. Máy sở hữu hệ thống camera sau ba ống kính: camera chính 50 MP (f/1.8, OIS), camera góc siêu rộng 12 MP (f/2.2, 123°) và camera macro 5 MP (f/2.4). Camera selfie 12 MP (f/2.2) cũng được cải tiến với chế độ Nightography, giảm nhiễu tối đa khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Đặc biệt, khả năng quay video HDR 10-bit trên cả camera trước và sau giúp người dùng tạo ra những đoạn video sống động, sắc nét, rất phù hợp cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo nội dung.

Cụm Camera được nâng cấp ấn tượng chính là điểm khác biệt của Galaxy A56 5G

Máy được trang bị bộ vi xử lý Exynos 1580 8 nhân, RAM 8 GB (có tùy chọn 12 GB tại Việt Nam) và bộ nhớ trong lên đến 256 GB. Màn hình 6,7 inch FHD+ Super AMOLED với tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.200 nit mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45 W, cho phép sạc từ 0% đến 65% chỉ trong 30 phút, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong mọi hoạt động.

Galaxy A56 5G còn được Samsung cam kết hỗ trợ lâu dài với 6 thế hệ cập nhật hệ điều hành Android và One UI, cùng 6 năm cập nhật bảo mật. Tính năng bảo mật Samsung Knox Vault cũng được tích hợp, tạo thêm một hàng rào bảo vệ dữ liệu, mang lại sự an tâm cho người dùng.

Với Galaxy A56 5G, người dùng chẳng cần lo lắng về độ mượt mà khi được hỗ trợ 6 năm cập nhật liên tục

Sự hợp tác giữa Samsung và HIEUTHUHAI được ví như sự kết nối giữa hai tinh thần trẻ trung, sáng tạo và không ngại bứt phá. Là một nghệ sĩ được yêu mến bởi phong cách đa dạng và năng lượng bùng nổ, HIEUTHUHAI đại diện cho thế hệ trẻ luôn tìm kiếm những công cụ để thể hiện cá tính và đam mê. Galaxy A Series, với những tính năng như Best Face hay Awesome Intelligence, chính là người bạn đồng hành lý tưởng cho hành trình đó.