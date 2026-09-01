Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội nhắn nhủ các thí sinh trước ngày Match Day 2026: Các tân BSNT hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh

Trước thời khắc quan trọng Match Day 2026, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã có lời nhắn nhủ gửi tới 780 thí sinh.

Ngày mai 9/9, tại trường Đại học Y Hà Nội sẽ diễn ra buổi Match Day 2026 - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành. Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình. Mỗi lời hô vang ấy như một lời tuyên ngôn tự hào, khẳng định con đường mà họ quyết tâm theo đuổi.

Theo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Match Day năm nay, em Phạm Quang Minh dự thi ngành răng hàm mặt có số điểm cao nhất là 27 điểm. Minh sẽ là người đầu tiên được xướng tên lựa chọn chuyên ngành

Trước thời khắc quan trọng ấy, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã có lời nhắn nhủ gửi tới 780 thí sinh.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - Ảnh: HMU

Theo thầy Nguyễn Hữu Tú, mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và đều mang lại cơ hội thành công.

“Dù bạn lựa chọn chuyên ngành nào trong đào tạo Bác sĩ nội trú, mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công nếu bạn cố gắng, đam mê và kiên trì theo đuổi. Mỗi lựa chọn đều là một khởi đầu. Hãy lựa chọn bằng sự hiểu biết, bằng đam mê và bằng niềm tin vào con đường mình đã chọn", thầy Tú cho hay.

Năm nay, cận kề ngày lựa chọn, trên mạng xã hội xuất hiện cuộc tranh luận sôi nổi về cách làm này. Nhiều người lo ngại rằng, thí sinh dễ rơi vào bẫy tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ), từ đó vội vã chọn các chuyên ngành "hot" thay vì cân nhắc kỹ thế mạnh bản thân.

Trước băn khoăn trên, Đại học Y Hà Nội khẳng định Match Day là lựa chọn tiến bộ và phù hợp nhất với trường hiện nay, bởi nhiều lý do.

Trải qua 11 năm đổi mới tuyển sinh bác sĩ nội trú (2016 - 2026), sự kiện Match Day 9/9 đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi các hoạt động tuyển sinh bác sĩ nội trú, trở thành ngày hội truyền thống không chỉ của thí sinh dự thi, mà còn của toàn thể Thầy/Cô và các thế hệ bác sĩ nội trú đi trước để đón chào những tài năng trẻ tiếp bước sự nghiệp y khoa.

Các tân bác sĩ nội trú hô tên và chọn chuyên ngành trong ngày Match Day 2025 - Ảnh: HMU

Trước sự kiện này, Nhà trường và các Bộ môn đã tổ chức nhiều chương trình chia sẻ thông tin về chuyên ngành, lộ trình phát triển chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp... nhằm giúp các thí sinh có đủ thông tin để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.

Match Day đảm bảo tính công khai, minh bạch. Mọi thông tin về thứ hạng, chỉ tiêu và diễn biến chọn ngành đều hiển thị theo thời gian thực, loại bỏ khả năng can thiệp hồ sơ hay điều chỉnh chỉ tiêu ngoài quy trình.

Mô hình này triệt tiêu tỷ lệ ảo khi thí sinh ra quyết định và ký xác nhận chuyên ngành, giúp trường "chốt" danh sách trúng tuyển tại chỗ.

Match Day còn tôn vinh năng lực thực chất và tinh thần hiếu học của các tân bác sĩ sau kỳ thi cam go gồm ba buổi, bao phủ toàn diện các môn lâm sàng (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu) và y học cơ sở (Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi). Thí sinh được định đoạt tương lai dựa trên điểm số thay vì phải chọn trước khi thi.

Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú từ năm 1974, qua 52 năm hình thành và phát triển (1974 - 2026), Trường Đại học Y Hà Nội đã đào tạo hơn 6.000 Bác sĩ nội trú. Đây là nguồn nhân lực y tế nòng cốt, nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt, chuyên gia đầu ngành tại Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến Trung ương, các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe và viện nghiên cứu, đóng góp quyết định vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng tầm y học Việt Nam trên trường quốc tế.