Đại học top đầu nước Mỹ cấm sinh viên dùng AI, hạn chế laptop, điện thoại trong lớp

Sinh viên sẽ đọc tài liệu trên giấy và tham gia các buổi thảo luận trực tiếp mà không sử dụng thiết bị điện tử.

Đại học Chicago (University of Chicago), Mỹ sẽ cấm sinh viên sử dụng AI trong các môn khoa học xã hội cốt lõi từ học kỳ mùa thu năm nay. Không chỉ AI, laptop, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử khác cũng sẽ bị hạn chế trong lớp học, khi trường muốn sinh viên rèn luyện khả năng đọc, viết và tư duy độc lập mà không phụ thuộc vào công nghệ.

Theo The Chicago Maroon, tờ báo sinh viên độc lập của Đại học Chicago, quy định mới được nêu trong một bản ghi nhớ của Khoa Khoa học Xã hội thuộc trường và sẽ áp dụng cho các môn thuộc chương trình khoa học xã hội cốt lõi (SOSC Core) dành cho sinh viên bậc cử nhân.

Khoa học xã hội cốt lõi là một trong 9 nhóm học phần mà sinh viên đại học tại Chicago phải hoàn thành trong chương trình giáo dục đại cương. Nhóm này gồm một chuỗi 3 môn học, thường được sinh viên học vào mùa thu năm thứ hai sau khi hoàn thành các yêu cầu về khối ngành Nhân văn và kỹ năng viết. Sinh viên có thể lựa chọn một trong nhiều chuỗi môn khác nhau, nhưng sau khi đã bắt đầu một chuỗi, họ được yêu cầu tiếp tục theo cùng chuỗi đó.

Đại học Chicago, Mỹ (Ảnh: University of Chicago)

Bản ghi nhớ do Jenny Trinitapoli, người đứng đầu bộ phận khoa học xã hội, cho biết chính sách mới xuất phát từ sự đồng thuận mạnh mẽ rằng các chuỗi môn học này nên được xem là môi trường giảng dạy không có AI. Từ năm học 2027, các chuỗi môn sẽ được thiết kế và giảng dạy theo mô hình “analog”, tức hạn chế tối đa sự hiện diện của công nghệ trong lớp học.

Theo đó, sinh viên sẽ đọc tài liệu trên giấy và tham gia các buổi thảo luận trực tiếp mà không sử dụng thiết bị điện tử. Nếu như những năm trước laptop và tài liệu kỹ thuật số vẫn được phép sử dụng trong lớp, thì giờ đây các thiết bị này về cơ bản sẽ phải được cất đi. Bản ghi nhớ nhấn mạnh mục tiêu của SOSC Core là trang bị cho sinh viên khả năng “đọc, viết và tư duy mà không phụ thuộc vào AI”, đồng thời giúp họ hình thành khả năng suy nghĩ vượt ra ngoài những quan điểm hoặc hệ tư tưởng phổ biến.

Quy định mới yêu cầu sinh viên phải tham gia lớp học trực tiếp, đồng thời không được ghi âm các buổi thảo luận hay bài giảng. Phòng học sẽ trở thành không gian hạn chế thiết bị, trong đó laptop, điện thoại và các thiết bị đeo có tích hợp AI nhìn chung không được sử dụng. Sinh viên cũng phải tự hoàn thành bài tập mà không có sự hỗ trợ của các công cụ AI. Những trường hợp cần hỗ trợ học tập hợp lý vẫn được xem xét, miễn là việc hỗ trợ không làm ảnh hưởng đến mục tiêu của môn học và quá trình học tập.

Không chỉ sinh viên, việc sử dụng AI trong hoạt động giảng dạy cũng được kiểm soát. Bản ghi nhớ cho rằng việc chấm điểm có sự hỗ trợ của AI không nên xuất hiện trong chương trình SOSC Core, trừ khi giảng viên đánh giá cẩn thận tính chính xác và hiệu quả của công cụ này so với việc chấm bài của con người. Các đề cương môn học trong chương trình cũng phải do các học giả xây dựng.

Tuy nhiên, Đại học Chicago không cấm AI một cách tuyệt đối trong mọi trường hợp. Các giáo sư vẫn có thể thử nghiệm việc đưa AI vào lớp học nếu có sự trao đổi với lãnh đạo khoa. Giảng viên cũng có thể tạo ra những ngoại lệ đối với quy định “không thiết bị” cho những mục đích cụ thể.

Chẳng hạn, trong một buổi học, sinh viên có thể được yêu cầu mang laptop để cùng phân tích dữ liệu, xử lý lỗi trong một đoạn mã, chỉnh sửa một trang văn bản hoặc truy cập website thư viện để tìm hiểu cách trích dẫn tài liệu. Nhưng nhìn chung, sinh viên vẫn được yêu cầu để laptop, máy tính bảng và điện thoại trong túi, đồng thời chuyển thiết bị sang chế độ im lặng.

Đây không phải lần đầu Đại học Chicago siết việc sử dụng công nghệ trong lớp học. Hồi tháng 7, Khoa Luật của trường cũng công bố những hạn chế mới đối với AI. Trong khuôn khổ sáng kiến “Rethinking Legal Education in the AI Era”, trường sẽ thử nghiệm việc cấm sử dụng các thiết bị điện tử trong những môn học cốt lõi dành cho sinh viên năm nhất ngành Luật.

Kế hoạch này được xây dựng sau nhiều tháng tham vấn cựu sinh viên, luật sư đang hành nghề, giảng viên, sinh viên và các bên liên quan. Mục tiêu là củng cố những kỹ năng pháp lý nền tảng, đồng thời giúp sinh viên luật học cách tư duy “cùng với AI, không có AI và về AI”.

Thư viện Harper Memorial của Đại học Chicago (Ảnh: University of Chicago)

Hiện chưa rõ những chương trình cốt lõi khác của Đại học Chicago có áp dụng các quy định tương tự hay không. Trong một thông điệp gửi tới toàn trường, Hiệu trưởng Paul Alivisatos cho rằng giảng viên ở mọi cấp độ đang phải thích ứng với một môi trường công nghệ thay đổi rất nhanh.

Theo ông, nhà trường có trách nhiệm bảo đảm sinh viên được chuẩn bị đầy đủ trước những thay đổi này, bao gồm khả năng biết cách tư duy cùng máy móc, tư duy mà không cần đến máy móc và tư duy về chính những công nghệ đó.

Điều Đại học Chicago muốn hướng tới không phải là loại bỏ hoàn toàn công nghệ khỏi giáo dục, mà là tạo ra khoảng thời gian để sinh viên có thể học tập, tranh luận và suy nghĩ mà không bị AI hay các thiết bị điện tử chi phối.

Bản ghi nhớ cho rằng môi trường học tập trực tiếp giúp sinh viên có “tự do suy nghĩ cho chính mình”, lắng nghe nhau mà không bị phân tán bởi những tiếng nói khác từ các thiết bị và hệ thống công nghệ, được phép mắc sai lầm, thay đổi quan điểm và trao đổi trực tiếp với giảng viên cũng như bạn học.

Đại học Chicago hiện xếp thứ 6 tại Mỹ theo bảng xếp hạng của U.S. News & World Report năm 2026 và đứng thứ 24 toàn cầu theo QS World University Rankings 2027.

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