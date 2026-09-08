Trang phục họp phụ huynh của 2 bà mẹ khiến nhiều người đỏ mặt: Đây không phải buổi đi xem mắt!

Giữa một hội trường kín chỗ, nơi phần lớn phụ huynh chỉ diện đồ giản dị, thậm chí có người vừa tan ca chưa kịp thay bộ đồ bảo hộ lao động lấm lem, thì hai nhân vật này lập tức chiếm trọn spotlight.

Một buổi họp phụ huynh tiểu học tại Đại Liên (Trung Quốc) mới đây bỗng biến thành đề tài bàn tán rôm rả khắp cõi mạng, chỉ vì sự xuất hiện của hai bà mẹ với phong cách thời trang… "quá cháy".

Giữa một hội trường kín chỗ, nơi phần lớn phụ huynh chỉ diện đồ giản dị, thậm chí có người vừa tan ca chưa kịp thay bộ đồ bảo hộ lao động lấm lem, thì hai nhân vật này lập tức chiếm trọn spotlight. Một người diện áo hai dây đen quyến rũ, người kia mặc đầm khoét lưng táo bạo, cả hai đều trang điểm sắc sảo và lên đồ thời thượng chẳng khác nào khách mời dự show thời trang.

Trang phục họp phụ huynh gây tranh cãi của 2 bà mẹ

Khoảnh khắc đối lập chát chúa này nhanh chóng khiến các diễn đàn mạng nổ tung tranh cãi: Một bên phụ huynh có thái độ chỉ trích gay gắt hai bà mẹ này vì trang phục sai hoàn cảnh. Không ít người ngao ngán buông lời cay đắng: "Đây là họp phụ huynh chứ có phải đi xem mắt đâu". Theo phe phản đối, bước vào cổng trường thì nên giữ sự chừng mực tối thiểu; trang phục có thể đẹp trên phố, nhưng khoét ngực lộ lưng trước mặt thầy cô lại hóa thành sự kệch cỡm, thiếu tôn trọng môi trường sư phạm.

Trong khi đó, cũng có những ý kiến bênh vực. Vài bình luận nhẹ nhàng hơn lại thấy chuyện này bị làm quá: "Thời buổi nào rồi, phụ nữ thích mặc đẹp và tự tin thì có gì sai? Miễn không vi phạm pháp luật là được".

Cơn sốt mạng này khép lại bằng một lời nhắc nhở rất đáng ngẫm: Trường học không phải sàn catwalk để tìm kiếm những ánh nhìn trầm trồ, và vị trí "vedette" ở buổi họp lớp phải luôn thuộc về sự tiến bộ của con trẻ cùng tâm huyết của thầy cô. Quần áo có gắn mác hàng hiệu hay trang điểm lộng lẫy đến đâu, nếu con học hành chểnh mảng thì phụ huynh vẫn phải "uống trà đàm đạo" với giáo viên như thường.

Rốt cuộc, chiếc áo đẹp nhất một người mẹ khoác lên mình khi đi họp phụ huynh, chẳng phải chính là nụ cười tự hào khi thấy con mình khôn lớn và ngoan ngoãn hay sao?

Nguồn: Sohu