Hiện trường vụ xe tải lao thẳng xuống sông khi cầu sập, tài xế thoát chết trong gang tấc

CTV, Theo Đời sống và Pháp luật 20:40 28/02/2026
Vụ sập cầu xảy ra khi một xe tải chở gạo lưu thông qua cầu 30/4, bắc qua sông Thốt Nốt trên Tỉnh lộ 921.


